No todo el temor de los inversores vino de la proximidad de las PASO del 11 de agosto. El mundo contribuyó con lo suyo. Europa anunció que iba a mantener sin cambios su tasa de interés del euro en 0% por lo menos hasta 2020. En EEUU esta decisión no cayó bien porque no pueden permitir que el euro siga más débil que el dólar. Donald Trump quiere un dólar más bajo para evitar tener que imponer gravámenes a las importaciones.