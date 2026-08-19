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El Banco Central reglamentó el crédito en dólares para empresas que no generan divisas: qué dice la letra chica

El BCRA habilitó a los bancos destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a créditos para firmas no vinculadas al sector exportador que no generan divisas, bajo ciertos controles de riesgo y con la obligación de liquidar los fondos en el mercado cambiario oficial

Los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera al financiamiento de empresas. (REUTERS/Luisa González)
Los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera al financiamiento de empresas. (REUTERS/Luisa González)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer la letra chica de la normativa que amplía el alcance de los préstamos en dólares para empresas que no generan divisas.

La disposición, formalizada mediante la Comunicación “A” 8467, introduce cambios en la política de crédito del sistema financiero y marca un nuevo criterio en la operatoria de préstamos en dólares, permitiendo a los bancos destinar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a financiamiento para compañías que no pertenezcan exclusivamente al sector exportador.

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“Se incorpora en la política de crédito la posibilidad de otorgar financiaciones a otras personas jurídicas que no encuadren en los puntos anteriores, sin superar el 15% (quince por ciento) de los depósitos en moneda extranjera de la entidad”, detalló el texto oficial.

El BCRA dispuso que para estas operaciones rige el mismo tratamiento prudencial que se aplicaba hasta el momento para préstamos a otros destinos ya contemplados en la normativa vigente. Además, se incorporó una advertencia: al momento de conceder este tipo de financiaciones, los bancos deberán evaluar cuidadosamente el flujo de fondos y la situación patrimonial de los potenciales deudores.

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El Banco Central mantuvo reglas macroprudenciales para el otorgamiento de crédito en dólares a empresas no generadoras de divisas. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Banco Central mantuvo reglas macroprudenciales para el otorgamiento de crédito en dólares a empresas no generadoras de divisas. (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Al momento de su otorgamiento, se deberá tener especial atención al flujo de fondos y/o situación patrimonial, de manera de que el deudor pueda afrontar posibles incrementos en el importe de las obligaciones sin afectar su capacidad de pago, teniendo en cuenta que sus ingresos pueden no seguir la evolución del tipo de cambio”, precisó la circular.

En cuanto a los requisitos prudenciales, la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito y la exposición crediticia para grandes exposiciones deberá calcularse multiplicando por un factor de 1,25 el importe determinado según las normas vigentes. Esta medida no será aplicable en los casos contemplados por el punto 2.5.3. del texto ordenado sobre capitales mínimos.

Cabe destacar que el gobierno de Javier Milei ya había oficializado la flexibilización del crédito en dólares a empresas no generadoras de divisas. Con esta medida, el equipo económico busca reactivar la economía y aumentar el flujo de moneda extranjera.

A través del DNU 736/2026, difundido el viernes pasado en el Boletín Oficial, el gobierno libertario introdujo cambios en el artículo 23 del Decreto 905/02, que autorizaba la concesión de préstamos a empresas sin relación con el comercio exterior.

Los dólares provenientes de estos créditos deberán liquidarse en el mercado cambiario. (REUTERS/Matias Baglietto)
Los dólares provenientes de estos créditos deberán liquidarse en el mercado cambiario. (REUTERS/Matias Baglietto)

Con la actualización normativa, se habilita “la constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista y depósitos a plazo”. Además, se precisa que “los fondos provenientes de dichos depósitos podrán destinarse exclusivamente a la financiación a prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes directa o indirectamente de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas, así como al otorgamiento de financiaciones a otras personas jurídicas, conforme a la normativa que a tal efecto dicte el Banco Central de la República Argentina”.

En conferencia de prensa, Caputo explicó la semana previa que la iniciativa busca impulsar el aumento del crédito y responde a los reclamos de distintos sectores industriales, en particular el de la construcción, que comercializa en dólares y tiene un alto impacto en la creación de empleo, así como el sector automotor.

“Hoy nos parece que es el timing apropiado porque por un lado, las tasas en pesos todavía son altas, y esas tasas altas para muchos de los negocios hacen que sea más dificultoso hacerlo rentable y también es importante por el lado de la Ley de Inocencia Fiscal. El objetivo es que haya un mayor crédito”, sostuvo.

Respecto a la modalidad de aplicación, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que las compañías que accedan a créditos en dólares deberán liquidarlos en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y transformarlos en pesos. Así, se evita el efecto multiplicador y, al mismo tiempo, se incrementa la oferta de divisas.

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