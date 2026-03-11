Para el consultor Fernando Moiguer, “nunca se dio en un país latino que un ajuste sea acompañado por los ajustados”

El economista Fernando Moiguer analizó un fenómeno sin antecedentes en América latina: el acompañamiento social frente a un ajuste económico prolongado.

En una entrevista en Infobae en vivo, el CEO de Moiguer Consultora de Estrategia explicó que, a pesar de la caída del poder adquisitivo y el aumento de la restricción en los hogares, la sociedad argentina mantiene una confianza persistente en la posibilidad de mejora futura.

Según dijo el especialista, la “esperanza a futuro” que predomina entre los argentinos se sostiene incluso después de dos años de medidas de ajuste sostenidas, un caso inédito en la región.

Moiguer sostuvo que en la Argentina existe una particularidad especial: “Nunca se dio en toda la historia de un país latino que un ajuste sea acompañado por los ajustados”, dijo al mismo tiempo que afirmó que las políticas de restricción ya llevan dos años, “con una intensidad que aumenta en vez de disminuir”. Aun así, resaltó que la población no solo soporta el ajuste, sino que lo respalda mientras perciba que el cambio de modelo es real e inconcluso.

Este proceso, comentó, se da en el contexto de un estancamiento económico de 15 años. Según Moiguer, los argentinos “creímos que había una manera de crecer, pero nos cansamos del fracaso, sin importar de qué lado”. La decepción generalizada, intensificada tras la pandemia, llevó a una “decisión colectiva de desarmar el país”, analizó y explicó que, en ese escenario de incertidumbre, los argentinos “se las rebuscan”, apostando al cambio siempre que perciban que la transformación continúa.

Ingeniería de liquidez

En la entrevista, Moiguer advirtió que la clase media resiente el impacto y “ya no se reconoce como tal”. Este fenómeno, explicó, responde a un cambio abrupto en la administración del dinero todos los días. Si antes la lógica era “quemar la plata” frente a la inflación, ahora prevalece una ingeniería de liquidez enfocada en lograr que el dinero alcance hasta la primera quincena.

El especialista sostuvo que, pese a la caída del consumo y el aumento de la deuda en los hogares, los argentinos mantienen una expectativa de mejora y continúan respaldando el cambio de modelo económico

En este escenario entra el deseo de consumo, que según el economista permanece intacto en la identidad argentina. Sin embargo, la restricción es constante. Moiguer analizó que “la restricción predomina en gran parte de los hogares: 62% debió reducir gastos en el último mes, 50% declara quedarse sin dinero antes de fin de mes y 57% de los hogares están endeudados”, con morosidad alta en tarjetas de crédito, préstamos y billeteras virtuales.

El economista indicó que, al asumir el actual gobierno, el endeudamiento era la única variable relativamente controlada, pero ese margen ya se superó. Pese a ello, “los argentinos asumen que van a ‘pedalear’ la deuda porque quieren consumir”.

Aunque la “esperanza no se mueve”, Moiguer enfatizó que la sociedad comprende que desarmar el modelo anterior es necesario para una mejora individual: “La gente entiende: desármame el modelo anterior, que después yo voy a poder moverme y voy a salir yo”.

En este escenario, Moiguer rechazó similitudes con la crisis de los años ’90, ya que los líderes empresariales actuales atravesaron aquel periodo y no repiten creencias sobre la integración internacional. “Nadie se come de nuevo ese verso”, sintetizó el economista, apuntando al aprendizaje colectivo de los actores económicos.

También remarcó que la sociedad está especialmente alerta, consciente de que no saldrá de la crisis en soledad. Y citó casos concretos en la economía digital: “hoy pedir un auto es más barato, pero eso significa que el conductor debe trabajar más para ganar lo mismo; se está saturando ese sector”.

Transformaciones en el consumo y el mercado laboral

Este fenómeno afecta de manera directa los hábitos de compra. Las primeras marcas y los supermercados aparecen entre los más golpeados, según Moiguer. El prolongado estancamiento permitió una mayor presencia de segundas marcas de calidad semejante a las líderes y fortaleció la confianza del consumidor en opciones alternativas.

Además, el vínculo con las marcas mutó. Para Moiguer, “el indicador más potente para una marca hoy no es cuánta valoración recibe o cuántas veces la mencionan, sino cuán cercana está a la gente”. Competir se vuelve central: el mercado ya no tolera empresas poco competitivas y muchas compañías optan por importar productos para no quedar fuera, incluso dentro del país.

El economista precisó: “el actual plan económico es muy intenso y muy consecuente en cómo desarma, pero no tiene un proyecto de armado”. Esta dinámica eleva la incertidumbre y empuja a hogares y empresas a buscar nuevas respuestas.

En el aspecto cultural, Moiguer identificó “un pico de nacionalismo absoluto”, focalizado no en compañías o marcas, sino en elementos identitarios que los argentinos valoran tanto dentro del país como en el exterior: la amistad, la solidaridad, la universidad pública y la salud pública.

Así, Moiguer describió un escenario donde la restricción, el endeudamiento y la austeridad conviven con gran resiliencia social y una esperanza que desafía las previsiones de agotamiento. Esa dualidad es, a su entender, la característica que define la actualidad económica del país.

