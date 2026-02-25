Vista Energy tuvo ingresos por USD 2.444 millones en 2025, un 48% más que el año anterior

La compañía puso en producción 74 pozos de petróleo no convencional en Vaca Muerta durante el último año, tras una inversión de USD 1.331 millones (Vista Energy)

La petrolera Vista Energy cerró el ejercicio 2025 con ingresos totales por 2.444 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento del 48% en comparación con los USD 1.648 millones reportados durante 2024. El salto en la facturación se explica primordialmente por el aumento sostenido en la producción de petróleo en sus bloques operados y el impacto de la incorporación del 50% de La Amarga Chica, operación concretada en abril de 2025.

De acuerdo con el balance anual presentado por la empresa presidida por Miguel Galuccio, el EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) alcanzó los USD 1.596 millones en 2025. Este resultado supone un crecimiento del 46% respecto a los USD 1.092 millones del año previo, manteniendo un margen de EBITDA ajustado del 65 por ciento. Por su parte, la utilidad neta anual ascendió a USD 719 millones, superando los USD 478 millones registrados en 2024.

Inversión y despliegue operativo en Vaca Muerta

La estrategia de crecimiento de la compañía estuvo respaldada por un plan de inversiones que sumó USD 1.331 millones a lo largo de 2025. Estos fondos fueron destinados a la perforación y puesta en producción de 74 pozos de petróleo no convencional en la formación Vaca Muerta. Con este desembolso, Vista Energy acumula inversiones por más de USD 6.500 millones desde el inicio de sus operaciones en el país.

El despliegue de capital permitió que la producción total de la firma se ubicara en un promedio de 115.479 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) durante el año, lo que representa una suba del 66% frente a los niveles de 2024.

Al cierre del 31 de diciembre de 2025, la compañía informó un fortalecimiento significativo de sus activos. Las reservas probadas totales alcanzaron los 588 MMboe, lo que significa un incremento del 57% comparado con los 375 MMboe registrados al finalizar el ejercicio anterior.

Récord en exportaciones y generación de divisas

El sector exportador fue uno de los pilares del desempeño financiero de la empresa. Vista exportó un total de 22,2 millones de barriles de petróleo durante 2025, logrando un incremento interanual del 109 por ciento. Este volumen representó el 61% del total de las ventas de crudo de la operadora.

En términos monetarios, la actividad exportadora generó ingresos superiores a los 1.400 millones de dólares. Este hito se alcanzó tras haber duplicado los volúmenes de exportación registrados en 2024.

Resultados del cuarto trimestre

En el análisis del período octubre-diciembre de 2025, la producción total promedió 135.414 boe/d, marcando un crecimiento del 59% interanual y del 7% respecto al tercer trimestre del mismo año. Específicamente, la producción de petróleo crudo se situó en 118.825 barriles por día (bbl/d).

Durante este trimestre, los ingresos sumaron USD 689 millones, un 46% por encima del mismo periodo de 2024. El EBITDA ajustado trimestral fue de USD 444 millones, con un margen del 64 por ciento. No obstante, la utilidad neta del último trimestre se ubicó en USD 86 millones, una cifra ligeramente inferior a los USD 94 millones reportados en el cuarto trimestre de 2024.

La compañía destacó la generación de un flujo de caja libre (free cash flow) positivo de USD 76 millones durante los últimos tres meses del año.

Eficiencia de costos y sustentabilidad

La escala operativa alcanzada permitió a la firma continuar reduciendo sus gastos unitarios. El costo operativo (lifting cost) promedió los USD 4,4 por boe durante 2025, mejorando la marca de USD 4,6 por boe registrada el año anterior. En el cuarto trimestre, este indicador fue aún más bajo, situándose en USD 4,1 por boe, lo que representó una reducción del 8% respecto al tercer trimestre de 2025.

En materia ambiental, el informe detalla una mejora en los indicadores de emisiones. Vista redujo la intensidad de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2 en un 23% durante 2025. El indicador pasó de 8.8 kg CO2e/boe en 2024 a 6.8 kg CO2e/boe en el último ejercicio.