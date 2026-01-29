Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 29 de enero

A contramano del circuito oficial, el dólar blue recorta cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta, un piso dese el 15 de diciembre último. El billete informal recorta la brecha con el dólar minorista a solo diez pesos o 0,7 por ciento.
El tipo de cambio oficial encadena la quinta suba consecutiva: en el día sube 1,50 peso o o,1%, a $1.446 para la venta en el mercado mayorista, su nivel más alto desde el 14 de enero. En el mes cede once pesos o 0,8 por ciento.
El dólar al público gana cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.470 para la venta en el Banco Nación. Se trata del precio más alto desde el 14 de enero. A lo largo del mes, el dólar minorista conserva un descenso de diez pesos o 0,7%, desde los $1.480 del cierre de diciembre.
Mientras que el dólar al público se mantiene estable, a $1.465 en el Banco Nación, en la rueda mayorista registró el miércoles una leve suba por cuarto día consecutivo, a $1.444,50 para la venta, en lo más alto desde el 14 de enero.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha de compras de divisas y este miércoles sumó USD 33 millones, completando 18 jornadas consecutivas con saldo positivo. El propósito principal es fortalecer las reservas internacionales, que alcanzaron su punto más alto en casi cuatro años y medio.
Mientras que el dólar al público terminó estable, a a $1.465 en el Banco Nación, en la rueda mayorista registró una leve suba por cuarto día consecutivo.
La cotización del dólar no paraba de caer la semana pasada, una evolución que fue seguida con preocupación por el equipo económico del gobierno de Yamandú Orsi. Ante ese escenario, el Banco Central de Uruguay (BCU) decidió adelantar la reunión de su Comité de Política Monetaria, en el que bajó la tasa de interés 100 puntos básicos, y el Ministerio de Economía tomó medidas para impulsar la cotización.
En un ligero ajuste bajista de cinco pesos o 0,3%, el dólar blue quedó negociado el miércoles a $1.485 para la venta. En lo que va de enero resta 45 pesos o 2,9 por ciento.