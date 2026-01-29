Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 29 de enero

En un ligero ajuste bajista de cinco pesos o 0,3%, el dólar blue quedó negociado el miércoles a $1.485 para la venta. En lo que va de enero resta 45 pesos o 2,9 por ciento.

La cotización del dólar no paraba de caer la semana pasada, una evolución que fue seguida con preocupación por el equipo económico del gobierno de Yamandú Orsi . Ante ese escenario, el Banco Central de Uruguay (BCU) decidió adelantar la reunión de su Comité de Política Monetaria , en el que bajó la tasa de interés 100 puntos básicos , y el Ministerio de Economía tomó medidas para impulsar la cotización .

Mientras que el dólar al público terminó estable, a a $1.465 en el Banco Nación, en la rueda mayorista registró una leve suba por cuarto día consecutivo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha de compras de divisas y este miércoles sumó USD 33 millones, completando 18 jornadas consecutivas con saldo positivo . El propósito principal es fortalecer las reservas internacionales, que alcanzaron su punto más alto en casi cuatro años y medio.

Mientras que el dólar al público se mantiene estable, a $1.465 en el Banco Nación, en la rueda mayorista registró el miércoles una leve suba por cuarto día consecutivo, a $1.444,50 par a la venta, en lo más alto desde el 14 de enero.

El dólar al público gana cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.470 para la venta en el Banco Nación. Se trata del precio más alto desde el 14 de enero. A lo largo del mes, el dólar minorista conserva un descenso de diez pesos o 0,7%, desde los $1.480 del cierre de diciembre.

El tipo de cambio oficial encadena la quinta suba consecutiva: en el día sube 1,50 peso o o,1%, a $1.446 para la venta en el mercado mayorista, su nivel más alto desde el 14 de enero. En el mes cede once pesos o 0,8 por ciento.

A contramano del circuito oficial, el dólar blue recorta cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta, un piso dese el 15 de diciembre último. El billete informal recorta la brecha con el dólar minorista a solo diez pesos o 0,7 por ciento.

Últimas noticias

Uno por uno: cuáles son los impuestos que frenan las exportaciones de autos argentinos La industria automotriz nacional exporta un 12% de tributos en cada auto que vende al exterior. La mayoría son provinciales y municipales, y no parecen tener vía de solución a la vista

El oro alcanzó un nuevo récord por encima de 5.600 dólares y el petróleo sube por las tensiones con Irán Los inversores buscan refugio en metales preciosos ante el envío de una flota de Estados Unidos al Golfo Pérsico y las advertencias de Trump sobre un posible ataque. La plata también marcó un máximo histórico, mientras el crudo Brent superó los 70 dólares el barril

Crisis textil: una empresa brasileña despidió a 112 trabajadores de su planta en Santiago del Estero Coteminas, la firma brasileña que produce sábanas y toallas, advirtió que si la situación no mejora podría avanzar con nuevas desvinculaciones

El Gobierno estableció un nuevo esquema para reducir las retenciones a la exportación de petróleo crudo La medida apunta a mejorar la competitividad de los yacimientos convencionales, que atraviesan una situación operativa y económica particularmente compleja