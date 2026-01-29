Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 29 de enero

La divisa al público es operada a $1.470 en el Banco Nación y a $1.480 en el mercado blue. Las reservas del BCRA superaron los USD 46.000 millones

14:51 hsHoy

Baja el dólar blue

A contramano del circuito oficial, el dólar blue recorta cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta, un piso dese el 15 de diciembre último. El billete informal recorta la brecha con el dólar minorista a solo diez pesos o 0,7 por ciento.

14:50 hsHoy

Quinta suba para el dólar mayorista

El tipo de cambio oficial encadena la quinta suba consecutiva: en el día sube 1,50 peso o o,1%, a $1.446 para la venta en el mercado mayorista, su nivel más alto desde el 14 de enero. En el mes cede once pesos o 0,8 por ciento.

14:47 hsHoy

El dólar sube a $1.470 en el Banco Nación

El dólar al público gana cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.470 para la venta en el Banco Nación. Se trata del precio más alto desde el 14 de enero. A lo largo del mes, el dólar minorista conserva un descenso de diez pesos o 0,7%, desde los $1.480 del cierre de diciembre.

13:24 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

Mientras que el dólar al público se mantiene estable, a $1.465 en el Banco Nación, en la rueda mayorista registró el miércoles una leve suba por cuarto día consecutivo, a $1.444,50 para la venta, en lo más alto desde el 14 de enero.

13:23 hsHoy

El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas superaron los USD 46.000 millones

La autoridad monetaria encadenó 18 ruedas consecutivas con saldo comprador y ya adquirió más del 10% del objetivo total para 2026. Cómo repercute en las reservas y el riesgo país

El Banco Central ya compró
El Banco Central ya compró más del 10% de las divisas que se había propuesto a principios de año. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha de compras de divisas y este miércoles sumó USD 33 millones, completando 18 jornadas consecutivas con saldo positivo. El propósito principal es fortalecer las reservas internacionales, que alcanzaron su punto más alto en casi cuatro años y medio.

13:23 hsHoy

El dólar subió por cuarto día seguido y recorta la caída acumulada en enero

La divisa mayorista ascendió a $1.444,50 y se mantuvo un 8% debajo del techo de las bandas. En el Banco Nación cerró estable a $1.465

El tipo de cambio oficial
El tipo de cambio oficial cae 10,50 pesos en enero.

Mientras que el dólar al público terminó estable, a a $1.465 en el Banco Nación, en la rueda mayorista registró una leve suba por cuarto día consecutivo.

13:23 hsHoy

Los exportadores uruguayos critican al gobierno por la baja del dólar: “Estamos desesperados y se actuó tarde”

Los empresarios advierten que los anuncios llegaron cuando muchas compañías ya tomaron préstamos y señalan que la situación ahora es “difícil de revertir”

Los exportadores en Uruguay aseguran
Los exportadores en Uruguay aseguran que están en un momento crítico por la baja del dólar

La cotización del dólar no paraba de caer la semana pasada, una evolución que fue seguida con preocupación por el equipo económico del gobierno de Yamandú Orsi. Ante ese escenario, el Banco Central de Uruguay (BCU) decidió adelantar la reunión de su Comité de Política Monetaria, en el que bajó la tasa de interés 100 puntos básicos, y el Ministerio de Economía tomó medidas para impulsar la cotización.

13:23 hsHoy

El dólar blue, a 1.485 pesos

En un ligero ajuste bajista de cinco pesos o 0,3%, el dólar blue quedó negociado el miércoles a $1.485 para la venta. En lo que va de enero resta 45 pesos o 2,9 por ciento.

