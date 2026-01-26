Plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón en medio del repunte de tasas

El rendimiento para un millón de pesos depositado varía más de $8.500 según la entidad elegida

En las últimas semanas, los bancos incrementaron las tasas de interés para depósitos a plazo fijo en pesos y reconfiguraron el escenario para los ahorristas. Esta tendencia se sostiene en el comienzo de 2026, cuando las entidades buscan captar depósitos en un contexto de inflación persistente y políticas monetarias activas por parte del Banco Central de la República Argentina.

El ajuste de tasas se evidencia tanto en bancos tradicionales como en entidades digitales o regionales. El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa nominal anual del 26%, mientras que el Banco Santander Argentina Sociedad Anónima y el Banco BBVA Argentina S.A. informan tasas de 23%. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. elevó su tasa a 24%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Macro S.A. proponen rendimientos de 27% y 27,5% respectivamente. En la lista también figuran Banco Credicoop Cooperativo Limitado (25%), Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (23,5%) y Banco de la Ciudad de Buenos Aires (23%).

En el segmento digital, Banco Bica Sociedad Anónima lidera con una tasa del 33%, seguido de cerca por Banco Meridian S.A. y Banco VOII S.A. con 33,25%. Banco CMF S.A. presenta 32,25% y Banco del Sol S.A. publica 32% como mejor opción. Banco Mariva S.A. y Reba Compañía Financiera S.A. se posicionan con 31%, mientras que Banco de Comercio S.A. y Banco de Corrientes S.A. muestran tasas de 27%. Otras entidades como Banco de la Provincia de Córdoba S.A. ofrecen 29%, y Banco Hipotecario S.A. alcanza 30% en su variante más atractiva.

El cálculo del rendimiento para un depósito de $1.000.000 en 30 días revela diferencias sustanciales entre entidades. Con la fórmula aplicada ($1.000.000(1+(((TNA/365)30)/100))), el interés varía según la tasa ofrecida. Banco de la Nación Argentina paga $1.021.369, mientras que Banco Santander Argentina Sociedad Anónima y Banco BBVA Argentina S.A. entregan $1.018.630. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. alcanza $1.019.726, y Banco de la Provincia de Buenos Aires llega a $1.022.219. El rendimiento más elevado lo otorgan Banco Meridian S.A. y Banco VOII S.A., donde el capital más intereses suma $1.027.241 al cabo de un mes, seguido de Banco Bica Sociedad Anónima con $1.027.055.

La suba de tasas no se limitó a las entidades digitales. Varios bancos tradicionales ajustaron sus valores en respuesta al entorno económico. El Banco de la Provincia de Buenos Aires pasó de 25% a 27%, y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. subió de 23% a 24%. El Banco Macro S.A. mantuvo una política de incrementos constantes y se ubicó en 27,5%. En los bancos digitales, el movimiento fue más agresivo: Banco Bica Sociedad Anónima saltó de 30% a 33%, mientras que Banco Meridian S.A. y Banco VOII S.A. superaron el 33%.

La reconfiguración de tasas responde a la política del Banco Central de la República Argentina, que intensificó la absorción de pesos y la acumulación de reservas. El organismo compró divisas en el mercado y aplicó medidas que impactaron en la liquidez. Los bancos, para sostener su volumen de depósitos y atraer nuevos clientes, optaron por incrementar los rendimientos, en un contexto donde la inflación anual se ubicó en 31,5% durante 2025 y la variación mensual de diciembre fue de 2,8%.

La inflación incidió en la percepción de los ahorristas. Durante diciembre, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 3,1%, según el Indec, y lideró la incidencia en la variación mensual regional. Aunque Transporte experimentó un aumento de 4% y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció 3,4%, su peso en el índice fue menor. El proceso de desinflación observó avances en el año, pero el último trimestre exhibió aceleraciones en varios sectores, lo que llevó a los bancos a redefinir sus estrategias de captación.

El acceso a tasas elevadas resulta central para quienes buscan proteger el poder adquisitivo de sus ahorros. Las entidades digitales y financieras especializadas compiten con ofertas superiores al 33%, mientras que los bancos tradicionales ajustan sus políticas de forma paulatina. La diferencia entre los extremos del sistema puede superar los $8.500 en un mes por cada millón depositado, según el banco elegido.

El mercado laboral atravesó una etapa de contracción. Entre octubre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 182.000 puestos de empleo privado asalariado, con las caídas más marcadas en la industria y la construcción. El consumo se mantuvo lejos de los máximos y los salarios reales descendieron 1% en el año. El costo de vida siguió en alza: una familia tipo necesitó $589.510 para superar la línea de indigencia y $1.308.713 para la de pobreza al cierre de 2025.

El Banco Central de la República Argentina mantuvo tasas altas como parte de su esquema de política monetaria, buscando fortalecer las reservas y controlar la liquidez. Las tasas para plazos fijos en pesos reflejaron esa tendencia, y el sector financiero acompañó el proceso con nuevas propuestas y productos. El Tesoro convalidó tasas elevadas en las licitaciones de deuda, en un intento por sostener el atractivo de los instrumentos en pesos y evitar presiones sobre el dólar.

El diferencial de tasas entre bancos digitales y tradicionales se amplió en las últimas semanas. Banco Meridian S.A. y Banco VOII S.A. lideran el ranking, con rendimientos que superan el 33%. En tanto, bancos como Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Credicoop Cooperativo Limitado se mantuvieron en torno a 23% y 25%. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. se ubicó en 29%, y Banco Hipotecario S.A. alcanzó 30% en su variante más competitiva.

Los movimientos del Banco Central impulsan la competencia entre bancos por captar depósitos (Bloomberg)

La competencia por captar depósitos llevó a los bancos a implementar simuladores online y a facilitar la constitución de plazos fijos digitales. El usuario puede comparar alternativas, seleccionar la oferta más conveniente y operar sin moverse de su casa. El acceso a información transparente sobre tasas y condiciones se consolidó como una herramienta clave para optimizar el rendimiento de los ahorros.

El contexto de inflación y política monetaria condiciona las decisiones de inversión de los hogares. Los bancos ajustan sus tasas en respuesta a los movimientos del Banco Central de la República Argentina, los cambios en el costo de vida y la dinámica de los precios regulados y estacionales. El dato de inflación núcleo de diciembre, que alcanzó el 3% mensual, sumó presión sobre los bancos para mantener tasas reales positivas y sostener el interés de los depositantes en pesos.

La evolución de las tasas seguirá de cerca las decisiones del Banco Central de la República Argentina y la marcha de la economía. El sistema bancario argentino permanece atento a los indicadores de inflación, empleo y consumo, en un escenario en el que la competencia por los ahorros se intensifica cada semana.