Economía

Solamente el 13,9% de las empresas industriales espera un aumento de la demanda para el comienzo de 2026

La Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec muestra un escenario pesimista por parte del sector empresario. Las expectativas de producción, empleo y nivel de actividad se mantienen estables, pero con balances negativos

La mayoría de las fábricas
La mayoría de las fábricas no espera variaciones en la producción ni en el nivel de empleo durante el trimestre diciembre-febrero (Reuters)

Solo una porción reducida de la industria manufacturera espera una mejora en la demanda interna en el arranque de 2026. Según la última Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, correspondiente a las expectativas para el período diciembre de 2025–febrero de 2026, apenas el 13,9% de las empresas consultadas anticipa que los pedidos de la demanda interna aumentarán en los próximos tres meses. En contraste, el 30,1% prevé una caída y el 55,9% considera que no habrá cambios respecto de la situación actual.

El dato resume el clima de expectativas con el que las fábricas cierran 2025 y encaran el inicio del próximo año. En términos metodológicos, el organismo estadístico releva mensualmente la percepción de directivos y gerentes sobre la situación actual y futura de sus empresas, y construye indicadores a partir de balances entre respuestas positivas y negativas. En el caso de la evolución esperada de la demanda interna, el balance para el período diciembre-febrero se ubicó en -16,2 puntos, reflejando que predominan las respuestas que anticipan una contracción por sobre aquellas que esperan un repunte.

Producción y nivel de actividad

La baja expectativa de recuperación de la demanda se da en un contexto en el que la mayoría de las empresas no proyecta modificaciones significativas en su nivel de actividad. Al ser consultadas sobre el volumen de producción para los próximos tres meses, el 65,1% de las firmas respondió que no espera variaciones, mientras que el 22,9% anticipó una disminución y solo el 12,0% previó un aumento. De este modo, el balance de expectativas de producción se ubicó en -10,9 puntos.

El informe oficial señala que estas respuestas corresponden a las expectativas empresariales futuras para el trimestre diciembre de 2025–febrero de 2026, y forman parte de un conjunto de indicadores cualitativos que permiten anticipar la evolución de la actividad manufacturera en el corto plazo. La combinación de estas percepciones también se refleja en el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera, que en noviembre de 2025 se ubicó en -22,3%.

La debilidad de las expectativas futuras se apoya, además, en una evaluación negativa de la situación actual de los pedidos. En noviembre de 2025, el 53,3% de las empresas consideró que el nivel de su cartera total de pedidos se encontraba “por debajo de lo normal”, mientras que el 42,9% lo calificó como “normal” y apenas el 3,7% indicó que estaba “por encima de lo normal”. El balance de este indicador fue de -49,6 puntos.

Exportaciones, stocks y factores que limitan la producción

En relación con las exportaciones, la evaluación también mostró un predominio de respuestas negativas, aunque menos marcado que en el mercado interno. El 37,0% de las firmas indicó que el nivel actual de exportaciones en términos de volumen estaba por debajo de lo normal, el 56,7% lo consideró normal y el 6,3% señaló que se ubicaba por encima de ese nivel. El balance correspondiente fue de -30,8 puntos.

En cuanto a los stocks de productos terminados, la mayoría de las empresas declaró niveles acordes a lo esperado. El 61,1% consideró que sus existencias eran “adecuadas” en noviembre, mientras que el 22,7% las ubicó “por encima de lo adecuado” y el 16,2% “por debajo de lo adecuado”. En este caso, el balance fue positivo, con 6,5 puntos.

La encuesta del Indec también indagó sobre los factores que limitan la capacidad de las empresas para aumentar la producción. Allí, la “demanda interna insuficiente” volvió a aparecer como el principal condicionante, mencionada por el 54,2% de los consultados, por encima del registro de tres meses atrás. Otros factores señalados fueron la “competencia de productos importados” (10,8%), la “incertidumbre económica” (7,5%) y los “problemas financieros” (4,2%). Un 4,9% indicó que no enfrentaba ningún factor limitante.

Empleo y expectativas empresariales

Las expectativas vinculadas al empleo y al uso de la capacidad instalada también muestran un escenario de estabilidad con sesgo negativo. Respecto de la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, el 73,7% de las empresas no espera cambios en los próximos tres meses, mientras que el 19,3% prevé una reducción y solo el 7,1% anticipa un aumento. El balance de este indicador fue de -12,2 puntos.

En la misma línea, al ser consultadas sobre la evolución del número de empleados, el 78,1% de las firmas respondió que no espera variaciones, el 16,9% indicó que prevé una disminución y el 5,0% anticipó un aumento. El balance se ubicó en -11,9 puntos.

La percepción sobre la situación empresarial futura también refleja cautela. Para los próximos tres meses, el 76,4% de las empresas consideró que la situación de su negocio será “igual”, el 11,9% estimó que será “peor” y el 11,6% respondió que será “mejor”. El balance fue prácticamente neutro, con -0,3 puntos.

