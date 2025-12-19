Economía

Jornada financiera: el dólar cerró la semana estable y se frenó la suba de acciones y bonos

La divisa minorista se mantuvo en $1.475 mientras que la mayorista cedió a $1.450. Los activos argentinos se tomaron una pausa respecto al rally de las últimas ruedas

El dólar minorista se mantuvo
El dólar minorista se mantuvo en $1.475, mismo valor que las dos jornadas previas. Antara Foto/Hafidz Mubarak/via REUTERS

La estabilidad cambiaria se extendió en el cierre de la semana, mientras que el mercado bursátil se frenó el rally de las últimas ruedas y la toma de ganancias se sintió en todos los activos argentinos, tanto en la bolsa local como en Wall Street.

El dólar que se transacciona en el Banco Nación se mantuvo en $1.475, sin variaciones respecto a las dos jornadas previas. En la medición semanal, anotó un incremento de 10 pesos. En cuanto al segmento mayorista, registró una baja marginal de un peso y cerró en $1.450, subiendo 11,5 pesos a nivel semanal, con un volumen negociado que alcanzó los USD 538 millones. Esto implica una caída de 11,8% respecto a los USD 610 millones del jueves.

De esta manera, la divisa que se negocia en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se ubicó a 4,64% del techo de la banda cambiaria, fijado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en $1.520,53. Vale recordar que, a partir de enero de 2026, el esquema cambiario dejará de actualizarse a un ritmo de 1% mensual para pasar a ajustarse por el último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En simultáneo, los dólares financieros exhibieron tímidos descensos. El MEP cedió 0,14% hasta los $1.497,15, mientras que el contado con liquidación (CCL) se contrajo 0,01% a $1.549,70. Por su parte, el blue o informal volvió a bajar hasta los $1.485 tras haber tocado un máximo semanal de $1.500.

Respecto a la dimensión bursátil, la avidez por acciones y bonos argentinos se detuvo este viernes. En efecto, el S&P Merval cayó 0,8% en pesos y 1% en dólares. Esta performance se explica por las caídas generalizadas de los papeles y los títulos públicos.

En cuanto a las acciones del panel líder, exhibieron descensos de hasta 2,6%, como fue el caso de Banco Macro. El segundo lugar estuvo compartido por Loma Negra y Central Puerto (-2,5%), a la vez que Banco Supervielle (-2,1%) completó el podio de retrocesos. Por el contrario, Banco de Valores (1,8%), BYMA (0,8%) y Grupo Galicia (0,6%) mostraron resultados positivos.

Algo similar ocurrió con los ADR, certificados de depósitos de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, que perdieron hasta 2,6% como Banco Macro, Banco Supervielle y Ternium. Vale recordar que el jueves, estos instrumentos habían escalado hasta 11%, por lo que es natural la toma de ganancias por parte de los inversores.

En el campo de los bonos, la mayor parte se pintó de rojo, aunque con caídas leves de hasta 0,9%. El menor apetito de inversores por títulos públicos de la Argentina mostró su correlato en la tenue suba del riesgo país.

A propósito de índice elaborado por JP Morgan, aumentó cinco puntos, ubicándose en 573 unidades. Durante los días previos, este indicador había caído hasta los 554 puntos, su valor más bajo desde 2018, pero luego recuperó casi 20 unidades debido a la estabilidad en los precios de los bonos soberanos.

Una caída del riesgo país por debajo de los 500 enteros representa un objetivo clave en el plan del equipo económico para recuperar el acceso al financiamiento externo. El Gobierno enfrenta el 9 de enero un vencimiento superior a los USD 4.200 millones, y el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que considera la opción de refinanciar esos compromisos en la misma jornada. Además, las autoridades analizan la posibilidad de concretar un repo con bancos internacionales, utilizando bonos como garantía, por un monto que podría llegar a USD 7.000 millones.

En lo que refiere a las reservas internacionales del BCRA, marcaron un aumento diario de USD 91 millones y concluyeron la jornada en USD 42.413 millones. Una de las claves de la semana fue el anuncio del titular del Central, Santiago Bausili, respecto al nuevo esquema para acumular divisas, basado en la demanda de dinero y la liquidez del MLC. Bajo estos nuevos parámetros, la autoridad monetaria estimó que podría captar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, si se cumplen las condiciones mencionadas.

“El programa de recompra de reservas luce viable, aunque no está exento de desafíos. La acumulación de divisas dependerá de la disponibilidad de dólares (que deberá provenir de la cuenta financiera) y de que la demanda de pesos permita absorber la emisión sin presionar sobre la inflación”, reza un informe de GMA Capital.

En tal sentido, los analistas de la ALyC manifestaron que “esta secuencia se daría en un contexto de reservas netas negativas y vencimientos exigentes en 2026″. No obstante, ponderaron que “el mercado festejó los anuncios y la compresión del riesgo país continúa: ya se posa en 570 puntos, y los bonos largos en dólares rinden 10%, acercándose a otros países de grado especulativo”.

