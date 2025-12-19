Dólar hoy en vivo: cómo operan las distintas cotizaciones este viernes 19 de diciembre

El mercado local concluyó la jornada previa con movimientos dispares: la cotización del dólar oficial mostró leves oscilaciones y el dólar blue se mantuvo estable. Los bonos soberanos operaron con tendencia mixta y el riesgo país retrocedió levemente, consolidando su nivel más bajo en los últimos años. El índice S&P Merval cerró con signo positivo apoyado en el repunte de acciones financieras, mientras los operadores mantuvieron la atención en las señales emitidas por el Banco Central y las expectativas respecto a la evolución de las políticas económicas en el cierre de la semana.

La jornada financiera estuvo signada por la estabilidad cambiaria , el salto de las acciones argentinas en el mercado local y en Wall Street, y la leve suba del riesgo país. El principal motor que traccionó los activos argentinos fue la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. En segundo plano, un dato de inflación mejor del esperado en Estados Unidos mejoró el clima internacional, afectando de forma positiva a los papeles argentinos.

La rueda anterior finalizó con el dólar oficial en $1.475 y el dólar tarjeta en $1.917,50 . El dólar blue se mantuvo en $1.490 , mientras que el dólar MEP cerró en $1.512,33 y el contado con liquidación en $1.558,84 . Las principales cotizaciones del mercado cambiario mostraron estabilidad al cierre de la jornada.

En Wall Street se habla del “rally de Santa Claus”, en referencia a la subida que suele mostrar el mercado neoyorkino previo a las fiestas. Pero esta vez donde se festejó fue en Argentina. Las acciones tuvieron subas de hasta 11% y lideraron los papeles bancarios, una señal de ingreso de inversores internacionales que los utilizan como puerta de entrada para invertir en activos locales.

Los bonos soberanos mostraban mejoras en la preapertura y el riesgo país se mantenía en torno a las 568 unidades, luego de alcanzar mínimos no vistos desde 2018. A nivel bursátil, el S&P Merval sumaba 0,3% tras la fuerte suba de la víspera, con el interés enfocado en acciones de alta liquidez. El peso mayorista mostraba una leve depreciación y los contratos a futuro mantenían valores sin sobresaltos, en línea con un clima de expectativa sobre el regreso del país a los mercados globales de crédito.

El mercado argentino inició la jornada con un tono favorable, impulsado por el avance en el Congreso del presupuesto para 2026 y la mejora en la calificación crediticia de la deuda soberana. Las recientes definiciones en política monetaria y la recomposición de reservas suman optimismo, mientras el Gobierno busca alternativas para afrontar un pago clave de bonos en enero próximo sin afectar al Banco Central.

Últimas noticias

Impuestos provinciales: el insólito pedido de un Gobernador a grandes empresas para poder pagar $20.000 millones del aguinaldo Muy complicada financieramente, esta jurisdicción del sur envió cartas pidiendo ayuda para poder cumplir con sus compromisos en una cuota. Reclama un adelanto de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos. A qué sectores les llegó el pedido y cuál fue la respuesta

Reforma laboral: cómo se aplicarán las exenciones de Ganancias luego de la postergación del debate para febrero El proyecto oficial obtuvo dictamen pero su tratamiento pasó para el año próximo. Que contempla el proyecto

La Cámara de Comercio alertó sobre el ingreso de mercadería ilegal al país: cuáles son los productos más afectados La proliferación de productos sin certificación ni impuestos erosiona la confianza en el sistema y limita el desarrollo del sector productivo, según la entidad

ANSES: quiénes cobran hoy, 19 de diciembre Los beneficiarios reciben haberes actualizados, asignaciones especiales y bonos extraordinarios según el calendario oficial de ANSES