Dólar hoy en vivo: cómo operan las distintas cotizaciones este viernes 19 de diciembre

La jornada financiera comienza con la mirada puesta en la evolución de las cotizaciones, la reacción al último descenso del riesgo país y el impacto de las medidas recientes, en un contexto donde los inversores evalúan el escenario hacia el cierre de la semana.

13:59 hsHoy

Apertura positiva en el mercado local

El mercado argentino inició la jornada con un tono favorable, impulsado por el avance en el Congreso del presupuesto para 2026 y la mejora en la calificación crediticia de la deuda soberana. Las recientes definiciones en política monetaria y la recomposición de reservas suman optimismo, mientras el Gobierno busca alternativas para afrontar un pago clave de bonos en enero próximo sin afectar al Banco Central.

a Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió la jornada con indicadores en alza, en medio de expectativas positivas por las últimas novedades económicas y un renovado interés en los activos argentinos (Reuters)

Los bonos soberanos mostraban mejoras en la preapertura y el riesgo país se mantenía en torno a las 568 unidades, luego de alcanzar mínimos no vistos desde 2018. A nivel bursátil, el S&P Merval sumaba 0,3% tras la fuerte suba de la víspera, con el interés enfocado en acciones de alta liquidez. El peso mayorista mostraba una leve depreciación y los contratos a futuro mantenían valores sin sobresaltos, en línea con un clima de expectativa sobre el regreso del país a los mercados globales de crédito.

13:05 hsHoy

El mercado se adelantó a la Navidad y tuvo su gran festejo: inversores aceleran su apuesta por Argentina

En una buena jornada también para Wall Street, hubo subas de hasta 11% en acciones argentinas. Expectativa por el regreso del país al mercado crediticio, el programa de acumulación de reservas y los avances legislativos

Las acciones argentinas treparon hasta 11% en Wall Street.

En Wall Street se habla del “rally de Santa Claus”, en referencia a la subida que suele mostrar el mercado neoyorkino previo a las fiestas. Pero esta vez donde se festejó fue en Argentina. Las acciones tuvieron subas de hasta 11% y lideraron los papeles bancarios, una señal de ingreso de inversores internacionales que los utilizan como puerta de entrada para invertir en activos locales.

12:54 hsHoy

Así quedaron las distintas cotizaciones

La rueda anterior finalizó con el dólar oficial en $1.475 y el dólar tarjeta en $1.917,50. El dólar blue se mantuvo en $1.490, mientras que el dólar MEP cerró en $1.512,33 y el contado con liquidación en $1.558,84. Las principales cotizaciones del mercado cambiario mostraron estabilidad al cierre de la jornada.

12:53 hsHoy

Jornada financiera: el dólar operó sin cambios y las acciones argentinas volaron en Wall Street

La divisa minorista se mantuvo en $1.475 y la mayorista en $1.451. Los papeles de empresas nacionales crecieron hasta 11% en el exterior y el indicador de JP Morgan aumentó dos puntos básicos

Las acciones argentinas treparon hasta 11% en Wall Street tras la media sanción del Presupuesto.

La jornada financiera estuvo signada por la estabilidad cambiaria, el salto de las acciones argentinas en el mercado local y en Wall Street, y la leve suba del riesgo país. El principal motor que traccionó los activos argentinos fue la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. En segundo plano, un dato de inflación mejor del esperado en Estados Unidos mejoró el clima internacional, afectando de forma positiva a los papeles argentinos.

12:46 hsHoy

Cierre del jueves

El mercado local concluyó la jornada previa con movimientos dispares: la cotización del dólar oficial mostró leves oscilaciones y el dólar blue se mantuvo estable. Los bonos soberanos operaron con tendencia mixta y el riesgo país retrocedió levemente, consolidando su nivel más bajo en los últimos años. El índice S&P Merval cerró con signo positivo apoyado en el repunte de acciones financieras, mientras los operadores mantuvieron la atención en las señales emitidas por el Banco Central y las expectativas respecto a la evolución de las políticas económicas en el cierre de la semana.

