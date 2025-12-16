El segundo de Caputo confirmó que le ofrecieron un cargo y podría irse a Chile como funcionario de Kast

José Luis Daza y Luis Caputo

El secretario de Política Económica, José Luis Daza, confirmó esta tarde que recibió un ofrecimiento y podría irse a Chile como funcionario del electo mandatario chileno José Antonio Kast, quien hoy visitó al presidente Javier Milei.

Si bien no lo dijo concretamente, el cargo sería ministro de Economía, Energía y Minería, una posibilidad con la que se especuló en la previa de las elecciones del país trasandino si, finalmente, Kast se quedaba con la presidencia.

En el programa Las dos anclas, del streaming Carajo, Daniel “El Gordo Dan” Parisini, se lo preguntó directamente: “Perdón, te tengo que hacer la pregunta: ¿te ofrecieron ser ministro de Economía en Chile?“.

Y luego agregó emocionado: “En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que he hecho en mi vida. Y este grupo es el grupo más extraordinario con que he trabajado. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico”.

Daza lo pensó unos segundos y dijo, entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”. El economista, hijo de un diplomático, nació en el país hace 66 años. Tiene nacionalidad argentina y también chilena. Estudió en EEUU y allí trabajó en JP Morgan, donde conoció a Caputo, y en Deutsche Bank, entre otros. Vivió más de 40 años en Nueva York.

El presidente Javier Milei recibió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Caputo destacó que “con José Luis nos une, además del trabajo profesional, una amistad de muchísimos años. Arrancamos juntos hace ya 30 años, así que no hay secretos entre nosotros. Yo siempre supe que, dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo. Le dije a él que todos los argentinos de bien queremos que se quede, pero también, seguramente todos los chilenos quieren que vayas”.

Además, el ministro señaló que Daza es el único más optimista que él con respecto al futuro de la Argentina.

El viaje de Kast a Buenos Aires incluyó reuniones con Caputo, y su equipo, entre ellos Daza. Caputo reconoció públicamente que existe la posibilidad de que Daza se incorpore al gabinete chileno: “Seguramente ya se lo ofreció”, declaró a La Casa Streaming. Kast, por su parte, señaló en conferencia de prensa que la decisión dependerá del propio funcionario argentino.

Reunión con Milei

Javier Milei y José Antonio Kast mantuvieron este martes en Casa Rosada un encuentro de casi dos horas, en el que acordaron fortalecer la cooperación en seguridad, política migratoria y relación comercial entre Argentina y Chile. La reunión, calificada de “excelente” por la Presidencia argentina, marca el inicio de una etapa de mayor cercanía ideológica y colaboración bilateral.

Durante la cumbre, ambos equipos delinearon una hoja de ruta para el trabajo conjunto que se implementará tras la asunción de Kast en la presidencia chilena. Entre las prioridades definidas figuran la seguridad regional y fronteriza, así como la lucha contra el crimen organizado transnacional. Además, se planteó la posibilidad de establecer un “cordón humanitario” para gestionar la migración sur-sur, con especial atención al flujo proveniente de Venezuela.

La agenda bilateral contempla la promoción del comercio y las inversiones, así como la cooperación en sectores clave de la economía. Según la Presidencia argentina, los principios que guiarán esta etapa serán “la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada”.

La relación personal y política entre Milei y Kast se remonta a 2022, cuando coincidieron en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). En 2023, Milei visitó Chile y recibió el respaldo público de Kast, quien lo describió como “un león que está haciendo historia”. Tras la elección de Milei, Kast participó en la ceremonia de entrega del bastón presidencial en Buenos Aires.

Durante la campaña chilena, Kast citó al gobierno argentino como modelo de disciplina fiscal y afirmó: “En lo económico vamos a aplicar una disciplina fiscal rigurosa, donde no vamos a gastar lo que no tenemos. Hemos visto cómo lo han hecho al otro lado de la cordillera. Aquí vamos a ser igual de drásticos con el gasto político”.

Milei confirmó su asistencia a la ceremonia de transmisión de mando en Chile el próximo 11 de marzo.