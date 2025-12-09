Economía

Argentina tuvo un espacio destacado en el París Economic Forum, donde habló el embajador Sielecki: “Ahora podemos acelerar”

El diplomático argentino habló en el evento que inauguró Philippe Aghion, el economista francés que ganó el premio Nobel de Economía 2025

Ian Sielecki
Argentina y las transformaciones que lleva adelante el gobierno de Javier Milei tuvieron un lugar destacado en el París Economic Forum, en un evento que contó con la apertura Philippe Aghion, el economista francés que ganó el premio Nobel de Economía 2025, y que contó con la presencia de Ian Sielecki, embajador argentino en Francia.

El foro de este año se enfocó en la reinvención de la economía y de aspectos como la transición ecológica, la revolución tecnológica y transformación industrial

“Estos desafíos ofrecen oportunidades sin precedentes para repensar nuestros modelos, innovar y crear una economía responsable, inclusiva y sostenible, compatible con las necesidades y expectativas de la ciudadanía”, detallaron los organizadores.

En el panel “Nuevos motores de crecimiento y competitividad. Cómo Argentina está reinventando su trayectoria de crecimiento”, Sielecki dialogó con Vincent Ducrey, presidente del foro parisino.

Sielecki dialogó con Vincent Ducrey, presidente del foro parisino

“Todas estas medidas que son, que serían por definición, o en todo caso hasta hace dos años, podrían haber sido consideradas por definición impopulares, ya sea en Argentina, en Francia, en Tailandia o en Sudáfrica, son populares en Argentina. ¿Cómo se explica eso? Esa es la verdadera pregunta, en realidad. Hay muchos economistas en la sala y todo el mundo habría dicho: si se reduce el 15% el gasto público en términos de PIB se tendrá equilibrio fiscal porque se detiene la emisión monetaria. Si la inflación baja, la pobreza baja. Es más o menos lógico. Ahora bien, lo que es complicado, lo que es difícil, lo que es inédito, es hacer todo desde la política”, destacó el diplomático y remarcó que al principio de su mandato el presidente Milei tenía 7 senadores sobre 72, en medio de una gran fragilidad parlamentaria.

“Hubo un cambio cultural en Argentina. Un cambio cultural muy profundo y no es por casualidad. Es el presidente Milei quien lideró esa batalla cultural antes de ser elegido. Hizo campaña diciendo que iba a hacer exactamente lo que está haciendo ahora. Tiene un mandato y la gente lo apoya. Incluso los parlamentarios que estaban en contra de él políticamente, que querían especular contra él, se vieron obligados a apoyar sus reformas porque sus reformas van en el sentido de la historia”, agregó.

Sieleki repasó la anécdota del premio Nobel de Economía en los ‘70, quien dijo que había cuatro tipos de países en el mundo: los que funcionan, los que no funcionan, Japón –que tiene todo en contra y aun así funciona– y Argentina, que tiene todo a favor y no funciona

“Milei está cambiando eso. Al cambiar la matriz cultural, cambió la matriz política y está cambiando la económica”, dijo.

Luego, enumeró las cosas que le espera a Argentina a corto plazo, como el litio, el gas shale y otros recursos naturales.

“Tenemos un sector agrícola que produce alimentos para 450 millones de personas, cuando nosotros somos un poco menos de 50 millones. Pero el populismo puso frenos a la exportación, hubo una política muy irresponsable. Tenemos un sector nuclear que tal vez no sea muy conocido para la opinión pública en general, pero que es de vanguardia a nivel mundial. Somos uno de los tres países que tienen patentes sobre los SMR, que son el futuro del sector nuclear. Tenemos la mayor cantidad de unicornios per cápita de toda América Latina. Somos el único país de América Latina que tiene premios Nobel científicos”, afirmó el embajador.

“Argentina tiene todo para tener éxito. Lo que nos faltaba era un liderazgo político valiente para darle a Argentina todas las posibilidades de tener éxito quitando la bota del Estado del cuello del sector privado. Y eso es lo que está ocurriendo desde hace un año y medio. Creamos un régimen de incentivos a la gran inversión que proporciona ventajas fiscales, aduaneras y en términos de tipo de cambio, y que otorga garantías a largo plazo. Generamos mil desregulaciones. Creamos el Ministerio de la Desregulación. Es único, inédito en la historia mundial. Es lo que luego copió el señor Musk en Estados Unidos con el Dodge. En Argentina funcionó, está funcionando. Hace un mes tuvimos elecciones parlamentarias de medio término y el resultado aplastante, la victoria aplastante del presidente Milei hace que ahora podamos acelerar”, cerró Sielecki.

