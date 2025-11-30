Economía

Cuáles son los trabajos con mayor salida laboral y por qué muchos quedan vacantes

La demanda de perfiles tecnológicos crece más rápido que la capacidad del mercado para cubrirlos. Especialistas en recursos humanos explican cómo cambió la búsqueda de empresas

Un relevamiento a empresas detectó que el 68% tiene dificultades para cubrir las posiciones que necesita

El mercado laboral atraviesa una transformación acelerada que combina dos fenómenos simultáneos: una alta demanda de perfiles vinculados a la tecnología y, al mismo tiempo, una creciente dificultad para cubrir puestos que requieren nuevas habilidades.

Mientras ciertos trabajos concentran miles de postulaciones, otros quedan vacantes aun en sectores dinámicos de la economía.

Especialistas en recursos humanos y una economista experta en mercado laboral coinciden en que el desajuste entre oferta y demanda responde a cambios tecnológicos, nuevas expectativas de los trabajadores y un contexto económico que limita la creación de empleo.

La tecnología, eje de la mayor demanda

Según Valeria Calónico, directora de Operaciones de ManpowerGroup Argentina, los empleos con mayor salida laboral están hoy asociados a áreas tecnológicas “especialmente en perfiles relacionados con inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube”.

Esta tendencia trasciende al sector tecnológico. Calónico dijo a Infobae que los equipos de liderazgo buscan perfiles “con una combinación equilibrada de competencias técnicas y humanas”, capaces de trabajar en entornos donde las prioridades tecnológicas cambian con rapidez.

Los equipos de liderazgo buscan perfiles “con una combinación equilibrada de competencias técnicas y humanas”, capaces de trabajar en entornos donde las prioridades tecnológicas cambian con rapidez

Los datos internos de la compañía muestran que las prioridades organizacionales se concentran en ciberseguridad (46%), inteligencia artificial (35%) y computación en la nube (34%). A esto se suma un 23% de empresas que demanda perfiles capaces de trabajar transversalmente en los desafíos de toda la organización.

Paula Ariet, economista y CEO de Gestión Capital Humano, coincide en este diagnóstico y destaca que los puestos con mayor salida laboral son “todos los que han incorporado la tecnología y que usen la inteligencia artificial”. A su criterio, estos roles son los que “hoy más se demandan y los que logran eficiencia dentro de las empresas”.

Los perfiles tecnológicos lideran la demanda, impulsados por la expansión de la IA, la ciberseguridad y la computación en la nube (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso implica que la empleabilidad ya no depende únicamente de conocimientos técnicos específicos, sino de la capacidad para adaptarse y aprender continuamente.

Calónico destacó que “la empleabilidad está estrechamente ligada a la adaptabilidad, el aprendizaje continuo y la combinación de competencias técnicas y humanas”.

Cobertura insatisfecha

El avance tecnológico no solo genera nuevas oportunidades: también crea una brecha entre lo que las empresas necesitan y las habilidades disponibles en el mercado. En Argentina, el 68% de las compañías tiene dificultades para cubrir posiciones, según datos relevados por ManpowerGroup. Aunque esta cifra es levemente menor en comparación con años anteriores, se mantiene como un problema estructural.

Valeria Calónico sostiene que las organizaciones están intentando cerrar esa brecha de distintas maneras. “El 29% invierte en la mejora y recapacitación del talento interno, mientras que otras apuestan por ofrecer mayor flexibilidad laboral, buscar talento en nuevas fuentes y repensar los requisitos tradicionales de contratación”, explicó. Aun así, advierte que “la solución requiere una respuesta conjunta entre empresas, educación y políticas públicas”.

Las empresas buscan personas que puedan aprender porque hoy hay que adaptarse rápidamente a una nueva tecnología o a un nuevo proceso (Ariet)

Ariet también subraya la necesidad de que los trabajadores puedan reconvertirse: “Las empresas buscan personas que puedan aprender porque hoy hay que adaptarse rápidamente a una nueva tecnología o a un nuevo proceso”.

La especialista considera que el desafío es que los equipos adopten prácticas de upskilling (el proceso por el cual una persona desarrolla nuevas habilidades para mejorar su trabajo) y reskilling (es cuando un trabajador aprende habilidades completamente nuevas para cambiar de área o realizar una tarea diferente) que les permitan actualizar su forma de trabajar en un contexto cambiante.

La flexibilidad laboral aparece como uno de los factores más valorados entre los postulantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde una perspectiva económica, Nuria Susmel, economista de FIEL, advierte que el problema de la vacante no puede analizarse sin tener en cuenta la coyuntura general. “En la actual situación económica, el principal incoveniente en la escasa generación de empleos asalariados registrados”, afirmó.

Para Susmel, la tasa de desempleo no refleja cabalmente el escenario, ya que “muchos de quienes buscan empleo terminan recayendo en el trabajo mediante aplicaciones”.

La economista de FIEL destacó que la falta de empleos nuevos registrados limita la movilidad laboral. “No veo que haya restricciones para cambiar de empleo. El problema es cuántas oportunidades aparecen”, dijo. En este escenario, aun cuando existen puestos sin cubrir, la creación de empleo formal sigue siendo débil.

Los puestos con más postulaciones

La directora de Operaciones de ManpowerGroup contó que “las posiciones que concentran mayor volumen de postulaciones dependen del tipo de perfil laboral”. En el ámbito de oficina, destacan los “roles administrativos y contables”, con alto interés por parte de los candidatos.

No veo que haya restricciones para cambiar de empleo. El problema es cuántas oportunidades aparecen (Susmel)

La flexibilidad aparece como un factor determinante. “Las posiciones híbridas son las más atractivas, ya que los candidatos valoran la flexibilidad laboral”, dijo Calónico.

Ariet coincide con esa observación, al remarcar que “los trabajos con más postulaciones son aquellos que son híbridos, que no requieren presencialidad”.

Valeria Calónico destacó que los empleos más solicitados incluyen “operarios para carga, descarga y producción, además de repositores, camareros y cajeros”. Este tipo de puestos reciben muchas postulaciones por su alta rotación y el amplio universo de personas que pueden cubrirlos.

Oferta y demanda

La aceleración tecnológica obligó a las compañías a revisar sus criterios de contratación. En Argentina, el 56% de las empresas considera la capacidad de aprendizaje continuo como una prioridad estratégica.

Calónico explicó que los modelos tradicionales de capacitación están quedando atrás y que las organizaciones avanzan hacia esquemas de formación continua y personalizada para cubrir los perfiles que necesitan.

Las consultoras destacan que el aprendizaje continuo es clave para sostener la empleabilidad (Foto: Dpa)

Según la ejecutiva, muchas empresas están poniendo foco en “el costo de atraer talento externo con las habilidades requeridas y la brecha entre lo que demanda el mercado y lo que posee su fuerza laboral actual”.

Paula Ariet agregó que la velocidad del cambio tecnológico obliga a incorporar personas capaces de adaptarse: “Lo que hoy se hace de una manera, mañana no se va a hacer igual”.

Las expectativas de los trabajadores también están experimentando transformaciones. Calónico dijo: “Los individuos buscan empleos que les brinden la posibilidad de integrar su trabajo de manera armoniosa con otros aspectos de sus vidas”. Entre los beneficios más valorados se encuentran la semana laboral de cuatro días (64%), horarios flexibles (45%) y la posibilidad de trabajar desde casa (35 por ciento).

Ariet complementó esta visión al señalar que las personas buscan “un buen equilibrio entre su vida familiar, su vida particular y la vida laboral”, además de empresas que “los inspiren”.

Tensiones por la coyuntura

Ariet anticipó que “hasta marzo va a haber poco nivel de actividad” y explicó que la caída comenzó “a partir de mayo y junio” y todavía no se recuperó.

Especialistas advierten que la oferta de postulantes no acompaña el ritmo de transformación tecnológica de las empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuria Susmel planteó que, si bien es necesario actualizar la normativa laboral, los cambios deberían orientarse a reducir costos y facilitar la contratación. Entre las modificaciones posibles mencionó “flexibilizar la contratación”, implementar “bancos de horas para adaptar los horarios a las necesidades de producción” y revisar el sistema de negociaciones colectivas.

Para la economista, la actualización normativa es inevitable debido a que “la mayoría de las leyes laborales que rigen el mercado de trabajo datan del siglo pasado”, incluyendo la Ley de Contrato de Trabajo (1974), la Ley de Convenciones Colectivas (1953) y la Ley de Asociaciones Sindicales (1988).

