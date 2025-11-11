Marín aseguró que el proyecto para producir GNL en la Argentina puede generar USD 35.000 millones en cuatro años

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

En el marco del proyecto Argentina LNG, el presidente de YPF, Horacio Marín, se refirió a la asociación con ENI y XRG, la filial internacional de inversiones energéticas de ADNOC, el principal grupo de energía de Emiratos Árabes Unidos, y dijo que podrían generar divisas por USD 35.000 millones en 4 años.

“Este proyecto puede generar un gran impacto. El acuerdo que tenemos firmado contempla 12 millones de toneladas, lo que equivale a unos 50 millones de metros cúbicos diarios de exportaciones. Eso representará para la Argentina ingresos por unos 200.000 millones de dólares en 20 años, es decir, alrededor de 10.000 millones de dólares por año. La verdad es que estoy muy contento con lo que hemos logrado”, detalló Marín.

“Yo creo que en el 2027 vamos a empezar con muchas obras. Tenemos que construir el gasoducto más grande de la Argentina, además de un oleoducto, un poliducto, plantas de separación de líquidos y el puerto, así que va a haber muchísimo trabajo. También se trata de una inversión extranjera enorme, cuya magnitud quizás todavía no dimensionamos del todo”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Marín: “Yo creo que en el 2027 vamos a empezar con muchas obras"

Destacó el hecho que este proyecto es mayoritariamente financiado con capitales extranjeros, en una proporción de dos tercios, mientras que un tercio corresponde a inversión local.

“Si logramos alcanzar 12 millones de toneladas —sin llegar todavía a las 18 millones que proyectamos a futuro—, estaríamos hablando de la generación de 35.000 millones de dólares en cuatro años", precisó.

Por otra parte, afirmó: “Estamos logrando proyectos que tienen una rentabilidad que pueda acercarse a las mejores del mundo”. Por ello, explicó que la negociación con las empresas no fue difícil.

En términos generales, y considerando el balance positivo de la petrolera, Marín destacó: “De todas las mejoras en eficiencia que estamos implementando, un ejemplo claro es la refinería de La Plata. En 2023 estaba entre las de menor rentabilidad, y hoy fue reconocida como la mejor refinería de América Latina, justamente por su rentabilidad. Hemos aumentado la producción: en 2023 procesábamos 96.000 barriles, y actualmente estamos cerca de los 200.000. Pero hay que tener en cuenta que, si no se hubiera hecho nada, esos 100.000 barriles habrían caído a 50.000″.

Marín: "En 2023 estaba entre las de menor rentabilidad, y hoy fue reconocida como la mejor refinería de América Latina, justamente por su rentabilidad" (YPF)

Vale mencionar que, según señalaron desde la firma, el enfoque en Vaca Muerta, la búsqueda de eficiencias sostenidas y la administración activa del portafolio permitieron a YPF mantener resultados operativos y financieros sólidos durante el tercer trimestre del año, en un contexto de alta volatilidad.

La producción de crudo shale alcanzó los 170.000 barriles diarios, un crecimiento interanual del 43%, incluso después de la venta del 49% de la participación en Aguada del Chañar.

En octubre, la producción continuó en aumento y llegó a 190.000 barriles diarios, lo que implicó alcanzar antes de lo previsto el objetivo establecido para fin de año.

Actualmente, el shale oil representa alrededor del 70% de la producción total de petróleo de la compañía y compensa la menor actividad en los campos maduros. Esta combinación de expansión en la producción no convencional y salida gradual de áreas tradicionales mejoró los costos y el EBITDA en aproximadamente USD 1.300 millones anuales respecto de dos años atrás.

El shale oil representa alrededor del 70% de la producción total de petróleo de la compañía. REUTERS/Agustin Marcarian

En el segmento de Downstream, las ventas de combustibles aumentaron un 3% frente al trimestre anterior, y las refinerías operaron en su nivel de procesamiento más alto de los últimos 15 años.

En el plano financiero, el EBITDA ajustado fue de USD 1.357 millones, un 21% más que en el trimestre previo, impulsado por el aumento en la producción de shale y una reducción cercana al 30% en el costo de extracción, asociada a una menor exposición a campos maduros.

Las inversiones sumaron USD 1.017 millones, con un 70% destinado al desarrollo no convencional, donde la empresa registró nuevos hitos operativos. Durante el trimestre, YPF completó el pozo más largo de la historia en Vaca Muerta, con una longitud de 8.200 metros, y a comienzos de octubre perforó un pozo shale de casi 6.000 metros en 11 días, el menor tiempo alcanzado hasta el momento.