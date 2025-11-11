Caputo dio detalles de la futura reforma tributaria y le hizo una promesa al sector asegurador

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, participó en un evento del sector asegurador Argentina, 13 de mayo de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

En la recta final de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, había dejado trascender que la reforma tributaria incluía una baja en el impuesto a las Ganancias, lo que despertó cuestionamientos en varios sectores opositores. Sin embargo, ahora, con el triunfo en mano, el titular del Palacio de Hacienda redobló la apuesta y adelantó por dónde van a pasar los cambios.

“La realidad es que (el sector de los seguros) ha crecido en el mundo con licencias impositivas y eso es lo que estamos pensando. Estamos pensando en bajar las cargas patronales por un fondo de cese y eliminar la litigiosidad que les es tan costosa. Hoy se puede deducir $ 50 mil del impuesto a las Ganancias para hacer seguros de capitalización y seguros de retiro, vamos a aumentar eso a muchos múltiplos”, afirmó el ministro en el evento Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), el think tank de la industria aseguradora argentina. Acto seguido, recibió el primer aplauso por parte el público que escuchaba atentamente su exposición. También estaban presentes el flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Minutos antes de Caputo, el CEO del Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón, sostuvo que el país está ante la posibilidad de trabajar reformas estructurales que la Argentina necesita y que, sin dudas, son fundamentales para el crecimiento de un mercado de capitales en donde el sector asegurador tiene un rol clave en todos los países del mundo. A nivel local, no fue así debido a un montón de aspectos macroeconómicos y de la historia de nuestro país, señaló el directivo.

Simón hizo un particular énfasis en que se generaron 130 mil causas nuevas vinculadas a riesgos del trabajo, y hay un stock de 280 mil causas, donde no se valora la prueba de manera objetiva. “Los peritos determinan niveles de incapacidad del cual dependen sus propios honorarios. Y lo más grave de todo es que todos esos casos pasan por comisiones en la órbita de la Secretaría de Trabajo de la Nación y en un 91% de los casos se determina que no hay incapacidad o que no está vinculado al trabajo. Y, sin embargo, en el ámbito de la justicia laboral resulta en un impacto que destruye al sector asegurador y millones de puestos de trabajo", marcó.

El Gobierno logró reunirse con 20 mandatarios antes de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete.

En esa línea, y en los primeros días del desembarco de Diego Santilli como ministro de Interior, Caputo sostuvo que ya cuentan con el apoyo necesario para aprobarlas en el Congreso. “La mayoría de los políticos, sacando un grupo que todos conocemos, apoyan las reformas que el país necesita. Ya hemos tenido reuniones con los gobernadores, en las que ellos mismos nos dicen que van a apoyar las reformas”, destacó, aunque confesó que pueden llegar a tener matices e introducir modificaciones.

“Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia. Estamos en una oportunidad única”, sostuvo Caputo, al remarcar que se combinan tres factores: el orden macroeconómico, el compromiso del Gobierno de mantener estos lineamientos y una situación política que mejoró después de las elecciones.

A su vez, para el ministro, hay un apoyo social sin precedentes. “En las últimas elecciones, después de 20 meses, hubo una refrenda contundente de la gente de que quieren seguir por este camino. Este es el camino que la gente sabe que es sacrificado, pero que nos va a sacar de más 10 décadas de decadencia”, afirmó.

Inversiones

Que el Presidente sea un polo de atracción cuando viaja al exterior, para Caputo se traduce en inversiones. Si bien antes consideraba que estaba relacionado con sus ideas y personalidad, ahora está convencido de que es por lo que Milei ha hecho en la primera etapa de su mandato.

“Los inversores le decían (al presidente Javier Milei) que todo dólar adicional que iban a invertir irían a la Argentina porque los representan estas ideas del Presidente y porque ven un futuro en el país, que no ven en ningún otro”, reconstruyó Caputo tras las diversas reuniones que mantuvo la semana pasada en los Estados Unidos.