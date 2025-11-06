Economía

Paritarias: hubo acuerdo salarial en el principal sector exportador y el sueldo inicial será de más de $2.300.000

Una de las actividades más importantes de la economía cerró su negociación paritaria con importantes aumentos

Guardar
La industria aceitera está logrando
La industria aceitera está logrando molturar el volumen de girasol más abultado desde el año 2000, y podría ir por más en 2026 (CIARA)

Tras el último acuerdo paritario, los aceiteros tendrán un salario inicial superior a los $2 millones. Además, se pactó una suma extraordinaria no remunerativa para el verano. Se trata de uno de los principales sectores de la economía, por lo que las negociaciones se vuelven arduas en tanto que la paralización de actividades implica pérdidas relevantes.

En detalle, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo) acordó un salario básico inicial, para la categoría de peón, de 2.075.000 pesos en noviembre y 2.344.000 pesos en enero 2026.

El sindicato afirmó que el incremento al mes de enero, en términos porcentuales, representa un 25 por ciento.

“Logramos esta nueva conquista en un contexto político cada vez más hostil, donde enfrentamos una feroz ofensiva antiobrera y antisindical, con un gobierno que le da todas las posibilidades a las patronales para congelar los ingresos de las y los trabajadores”, sostuvo el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra.

El sindicato afirmó que el
El sindicato afirmó que el incremento al mes de enero, en términos porcentuales, representa un 25 por ciento (AP)

La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) informó: “La industria aceitera y los dos sindicatos aceiteros llegaron a un acuerdo salarial al cierre de la conciliación obligatoria que generará paz social en el resto del 2025″.

“Este acuerdo consta de dos etapas: el cierre de la paritaria 2025 que respeta la inflación prevista para este año y la paritaria 2026, con aumentos salariales que llegarán en total al 13,8% a aplicarse en etapas durante el próximo año”, agregó.

La entidad había pedido “evitar paros que perjudicarán tanto a la industria como a los trabajadores directos, los de otros gremios concurrentes y sus familias”.

Sucede que acuerdo se alcanzó este miércoles después de más de un mes de negociaciones, que se inició con una huelga que fue suspendida por una conciliación obligatoria.

Asimismo, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de 1.886.748,60 pesos, que será liquidada en los meses de enero y febrero de 2026. Se trata de un pago extraordinario que acuerdan todos los años desde 2010 y que se imputa como participación en las ganancias.

Se acordó el pago de
Se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de 1.886.748,60 pesos

Además, los trabajadores del sector recibirán una suma retroactiva de $400.000 correspondiente a septiembre y octubre antes del 15 de noviembre de 2025.

“En abril de 2026 se efectuará una revisión de este acuerdo, salvo que las circunstancias ameriten una revisión anterior”, comunicaron.

Entre los puntos destacados, la suma extraordinaria pactada vuelve a sumar un componente relevante al esquema de remuneraciones, ya que se abona anualmente en concepto de participación en las ganancias.

El pago retroactivo, a su vez, compensa a los trabajadores por el período previo a la firma del convenio, mientras que la revisión pautada permite ajustar el acuerdo ante futuros cambios en el contexto económico.

En abril de 2026 se
En abril de 2026 se efectuará una revisión de este acuerdo, salvo que las circunstancias ameriten una revisión anterior

Por su impacto en la economía, las negociaciones salariales del sector aceitero suelen ser tomadas como referencia por otros gremios industriales. La resolución del conflicto, luego del periodo de medidas de fuerza y negociación, despeja incertidumbre sobre la actividad en los principales puertos agroexportadores del país y permite trazar un horizonte de previsibilidad al menos hasta la próxima revisión en 2026.

Vale destacar que el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2024, el 45% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec.

“El principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de soja, y el maíz. Argentina sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora”, afirmó CIARA-CEC en su último informe.

Temas Relacionados

aceiterosparitariassalariosúltimas noticiasaceite

Últimas Noticias

Reapareció con fuerza la financiación para comprar autos 0 km a tasa 0%: qué ofrece cada marca

La estabilidad macroeconómica y la baja de las tasas de interés animaron a las automotrices a apostar nuevamente por los créditos prendarios con tasas subsidiadas desde noviembre

Reapareció con fuerza la financiación

Dólar hoy en vivo: cómo operan las distintas cotizaciones este jueves 11 de noviembre

Las cotizaciones del dólar abren la rueda con expectativas puestas en la evolución del tipo de cambio financiero y oficial, después de una jornada previa marcada por la baja del riesgo país y el repunte de los bonos soberanos

Dólar hoy en vivo: cómo

Tras el freno por las elecciones, qué puede pasar con el crédito al sector privado a partir de la baja de tasas

En octubre se dio un escenario de estancamiento y la expectativa es que el crédito comience a repuntar en los próximos meses

Tras el freno por las

Para el Financial Times, Milei desafía a inversores y se niega a dejar flotar al dólar

Según el periódico especializado, el mandatario argentino reafirma su estrategia monetaria pese a la presión de los mercados, defendiendo reformas económicas y consolidando alianzas internacionales para estabilizar la economía y fortalecer la posición del país en el escenario global

Para el Financial Times, Milei

Aerolíneas Argentinas empezará a cobrar por elegir asientos: cuándo se reflejará en los precios

La aerolínea de bandera decidió alinearse con el resto de las empresas del sector para mejorar su eficiencia operativa

Aerolíneas Argentinas empezará a cobrar
DEPORTES
Argentina empata 0-0 con Túnez

Argentina empata 0-0 con Túnez en busca de encaminar su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17

Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura

Colapinto visitó la casa de una figura brasileña de la F1 que le dio un respaldo clave y compartió un asado: “De las mejores personas del automovilismo”

El video del ataque de un boxeador a un taxista durante un viaje que conmocionó al mundo: “Me mordió la mano y quedé ciego”

La respuesta de Ariel Holan sobre los rumores de la llegada de Neymar a Rosario Central para jugar la Copa Libertadores

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

La dura respuesta de Yanina Latorre al irónico mensaje de la China Suárez: “Andá a comprar carteras”

La palabra de Valentina Cervantes en medio de su presunta salida de MasterChef: “Lo extraño todos los días”

Guido Kaczka se sumó a un ensamble vocal para interpretar una canción de AC/DC: “Nos tenés que ayudar”

INFOBAE AMÉRICA

El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer se reunió con Marco Rubio y le pidió fortalecer campañas a favor de la libertad de los presos políticos

Tres años de la estrategia ‘Colombia, el país de la belleza’: así crece nuestra presencia internacional

Operación Contención de Río de Janeiro: la seguridad se convierte en tema clave para las elecciones 2026

Los enigmas de Aguada Fénix, la ciudad que muestra cómo la civilización maya concebía el paso del tiempo

Ecuador en vilo: una nación en la encrucijada entre seguridad y soberanía