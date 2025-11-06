Paritarias: hubo acuerdo salarial en el principal sector exportador y el sueldo inicial será de más de $2.300.000

La industria aceitera está logrando molturar el volumen de girasol más abultado desde el año 2000, y podría ir por más en 2026 (CIARA)

Tras el último acuerdo paritario, los aceiteros tendrán un salario inicial superior a los $2 millones. Además, se pactó una suma extraordinaria no remunerativa para el verano. Se trata de uno de los principales sectores de la economía, por lo que las negociaciones se vuelven arduas en tanto que la paralización de actividades implica pérdidas relevantes.

En detalle, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo) acordó un salario básico inicial, para la categoría de peón, de 2.075.000 pesos en noviembre y 2.344.000 pesos en enero 2026.

El sindicato afirmó que el incremento al mes de enero, en términos porcentuales, representa un 25 por ciento.

“Logramos esta nueva conquista en un contexto político cada vez más hostil, donde enfrentamos una feroz ofensiva antiobrera y antisindical, con un gobierno que le da todas las posibilidades a las patronales para congelar los ingresos de las y los trabajadores”, sostuvo el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra.

El sindicato afirmó que el incremento al mes de enero, en términos porcentuales, representa un 25 por ciento (AP)

La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) informó: “La industria aceitera y los dos sindicatos aceiteros llegaron a un acuerdo salarial al cierre de la conciliación obligatoria que generará paz social en el resto del 2025″.

“Este acuerdo consta de dos etapas: el cierre de la paritaria 2025 que respeta la inflación prevista para este año y la paritaria 2026, con aumentos salariales que llegarán en total al 13,8% a aplicarse en etapas durante el próximo año”, agregó.

La entidad había pedido “evitar paros que perjudicarán tanto a la industria como a los trabajadores directos, los de otros gremios concurrentes y sus familias”.

Sucede que acuerdo se alcanzó este miércoles después de más de un mes de negociaciones, que se inició con una huelga que fue suspendida por una conciliación obligatoria.

Asimismo, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de 1.886.748,60 pesos, que será liquidada en los meses de enero y febrero de 2026. Se trata de un pago extraordinario que acuerdan todos los años desde 2010 y que se imputa como participación en las ganancias.

Se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de 1.886.748,60 pesos

Además, los trabajadores del sector recibirán una suma retroactiva de $400.000 correspondiente a septiembre y octubre antes del 15 de noviembre de 2025.

“En abril de 2026 se efectuará una revisión de este acuerdo, salvo que las circunstancias ameriten una revisión anterior”, comunicaron.

Entre los puntos destacados, la suma extraordinaria pactada vuelve a sumar un componente relevante al esquema de remuneraciones, ya que se abona anualmente en concepto de participación en las ganancias.

El pago retroactivo, a su vez, compensa a los trabajadores por el período previo a la firma del convenio, mientras que la revisión pautada permite ajustar el acuerdo ante futuros cambios en el contexto económico.

En abril de 2026 se efectuará una revisión de este acuerdo, salvo que las circunstancias ameriten una revisión anterior

Por su impacto en la economía, las negociaciones salariales del sector aceitero suelen ser tomadas como referencia por otros gremios industriales. La resolución del conflicto, luego del periodo de medidas de fuerza y negociación, despeja incertidumbre sobre la actividad en los principales puertos agroexportadores del país y permite trazar un horizonte de previsibilidad al menos hasta la próxima revisión en 2026.

Vale destacar que el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2024, el 45% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec.

“El principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de soja, y el maíz. Argentina sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora”, afirmó CIARA-CEC en su último informe.