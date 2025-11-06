Economía

Dólar hoy en vivo: cómo operan las distintas cotizaciones este jueves 11 de noviembre

Las cotizaciones del dólar abren la rueda con expectativas puestas en la evolución del tipo de cambio financiero y oficial, después de una jornada previa marcada por la baja del riesgo país y el repunte de los bonos soberanos

Guardar
14:20 hsHoy

El dólar inicia la jornada con leves bajas y el riesgo país vuelve a subir

En el arranque del día, el dólar Banco Nación se mantiene en 1.475 pesos y el dólar tarjeta permanece sin cambios en 1.917,50 pesos. El dólar libre muestra una leve baja y abre en 1.435 pesos, mientras que en los mercados financieros el dólar MEP desciende a 1.476 pesos y el contado con liquidación inicia en 1.495,77 pesos. En contraste, el riesgo país repunta hasta los 634 puntos básicos.

14:19 hsHoy

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones y avanza el plan oficial para remonetizar la economía

La reducción se produjo casi inmediatamente después de la victoria del Gobierno. La apuesta del equipo económico es que la mayor liquidez impulse el crédito y acelere el ritmo de la reactivación

El presidente argentino Javier Milei,
El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, y su ministro de Economía, Luis Caputo. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Aunque todavía no hay cifras oficiales, tanto en bancos como en Alycs aseguran que la demanda de dólares tuvo una “caída sustancial” tras la victoria del gobierno en las recientes elecciones legislativas. El retroceso del tipo de cambio, con el dólar oficial que bajó de $ 1.500 a $ 1.475 en un contexto de reducida oferta de divisas, no hizo más que confirmar esta tendencia.

Leer la nota completa
14:07 hsHoy

El dólar cerró ayer con leves variaciones

Al culminar la jornada anterior, el dólar Banco Nación se ubicó en 1.475 pesos, mientras que la cotización del dólar tarjeta alcanzó 1.917,50 pesos. En el mercado informal, el dólar libre finalizó en 1.440 pesos. Entre los tipos financieros, el dólar MEP registró 1.483,87 pesos y el contado con liquidación operó en 1.502,27 pesos. El riesgo país retrocedió a 624 puntos, reflejando una mejora en la percepción internacional sobre los bonos soberanos argentinos.

13:45 hsHoy

El mercado operó con caída del riesgo país y repunte en los bonos soberanos

El mercado financiero argentino cerró ayer con una marcada baja del riesgo país, que tocó su nivel más bajo en nueve meses. La medición de J.P. Morgan retrocedió hasta los 613 puntos básicos, impulsada por un fuerte interés en los bonos soberanos en dólares.

Los títulos bajo ley extranjera concentraron la mayor demanda, lo que motivó subas en los precios y mejoras en los principales índices de referencia. El índice S&P Merval avanzó casi 1,5% en pesos, mientras que los ADR de compañías argentinas avanzaron en los mercados internacionales.

El movimiento del mercado se produjo en un contexto donde los operadores mantienen la atención sobre posibles definiciones en materia económica y cambios en la política monetaria. Analistas del sector señalaron que la búsqueda de cobertura en títulos en moneda dura prevaleció durante la jornada.

El dólar contado con liquidación y el dólar MEP finalizaron sin modificaciones relevantes respecto a la jornada previa. El segmento oficial tampoco mostró variaciones, en una rueda que contó con la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La performance de los instrumentos en la rueda de ayer genera expectativas sobre la evolución de los precios y la liquidez en la jornada de hoy.

13:43 hsHoy

El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y se prepara para perforar la línea de los 600 puntos

El rally de los títulos públicos impulsó un desplome de más de 450 unidades del indicador de JP Morgan, que se ubica en 621 puntos básicos. A cuánto tiene que bajar para que Argentina vuelva al mercado de deuda

El riesgo país cayó al
El riesgo país cayó al nivel más bajo desde finales de enero de 2025.

El riesgo país argentino retrocedió a 621 puntos básicos, se aproxima a la barrera de los 600 y tocó el menor nivel en diez meses, impulsado por la sólida recuperación de los bonos soberanos tras el triunfo del gobierno Javier Milei en las elecciones de medio término. Este descenso refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la gobernabilidad y el rumbo económico, en un escenario donde crecen las expectativas de acceso a financiamiento internacional.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyDolarMercadosÚltimas noticias

Últimas noticias

Reapareció con fuerza la financiación para comprar autos 0 km a tasa 0%: qué ofrece cada marca

La estabilidad macroeconómica y la baja de las tasas de interés animaron a las automotrices a apostar nuevamente por los créditos prendarios con tasas subsidiadas desde noviembre

Reapareció con fuerza la financiación

Paritarias: hubo acuerdo salarial en el principal sector exportador y el sueldo inicial será de más de $2.300.000

Una de las actividades más importantes de la economía cerró su negociación paritaria con importantes aumentos

Paritarias: hubo acuerdo salarial en

Tras el freno por las elecciones, qué puede pasar con el crédito al sector privado a partir de la baja de tasas

En octubre se dio un escenario de estancamiento y la expectativa es que el crédito comience a repuntar en los próximos meses

Tras el freno por las

Para el Financial Times, Milei desafía a inversores y se niega a dejar flotar al dólar

Según el periódico especializado, el mandatario argentino reafirma su estrategia monetaria pese a la presión de los mercados, defendiendo reformas económicas y consolidando alianzas internacionales para estabilizar la economía y fortalecer la posición del país en el escenario global

Para el Financial Times, Milei

Aerolíneas Argentinas empezará a cobrar por elegir asientos: cuándo se reflejará en los precios

La aerolínea de bandera decidió alinearse con el resto de las empresas del sector para mejorar su eficiencia operativa

Aerolíneas Argentinas empezará a cobrar

ÚLTIMAS NOTICIAS

Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Qué es mejor comprar hoy: un computador o una tablet y por qué

Reapareció con fuerza la financiación para comprar autos 0 km a tasa 0%: qué ofrece cada marca

Falsos servicios de salud: IA crea prescripciones médicas, perfiles de reconocidos médicos, centros de salud y más mentiras

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

INFOBAE AMÉRICA

El disidente cubano José Daniel

El disidente cubano José Daniel Ferrer se reunió con Marco Rubio y le pidió fortalecer campañas a favor de la libertad de los presos políticos

Tres años de la estrategia ‘Colombia, el país de la belleza’: así crece nuestra presencia internacional

Operación Contención de Río de Janeiro: la seguridad se convierte en tema clave para las elecciones 2026

La FDA emite una advertencia sobre el Botox tras detectar productos no aprobados en circulación

Los enigmas de Aguada Fénix, la ciudad que muestra cómo la civilización maya concebía el paso del tiempo

DEPORTES

Argentina empata 0-0 con Túnez

Argentina empata 0-0 con Túnez en busca de encaminar su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17

Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura

Colapinto visitó la casa de una figura brasileña de la F1 que le dio un respaldo clave y compartió un asado: “De las mejores personas del automovilismo”

El video del ataque de un boxeador a un taxista durante un viaje que conmocionó al mundo: “Me mordió la mano y quedé ciego”

La respuesta de Ariel Holan sobre los rumores de la llegada de Neymar a Rosario Central para jugar la Copa Libertadores