Dólar hoy en vivo: cómo operan las distintas cotizaciones este jueves 11 de noviembre

En el arranque del día, el dólar Banco Nación se mantiene en 1.475 pesos y el dólar tarjeta permanece sin cambios en 1.917,50 pesos. El dólar libre muestra una leve baja y abre en 1.435 pesos, mientras que en los mercados financieros el dólar MEP desciende a 1.476 pesos y el contado con liquidación inicia en 1.495,77 pesos. En contraste, el riesgo país repunta hasta los 634 puntos básicos.

El dólar inicia la jornada con leves bajas y el riesgo país vuelve a subir

Aunque todavía no hay cifras oficiales, tanto en bancos como en Alycs aseguran que la demanda de dólares tuvo una “caída sustancial” tras la victoria del gobierno en las recientes elecciones legislativas. El retroceso del tipo de cambio, con el dólar oficial que bajó de $ 1.500 a $ 1.475 en un contexto de reducida oferta de divisas, no hizo más que confirmar esta tendencia.

Al culminar la jornada anterior, el dólar Banco Nación se ubicó en 1.475 pesos, mientras que la cotización del dólar tarjeta alcanzó 1.917,50 pesos. En el mercado informal, el dólar libre finalizó en 1.440 pesos. Entre los tipos financieros, el dólar MEP registró 1.483,87 pesos y el contado con liquidación operó en 1.502,27 pesos. El riesgo país retrocedió a 624 puntos, reflejando una mejora en la percepción internacional sobre los bonos soberanos argentinos.

13:45 hs

El mercado operó con caída del riesgo país y repunte en los bonos soberanos

El mercado financiero argentino cerró ayer con una marcada baja del riesgo país, que tocó su nivel más bajo en nueve meses. La medición de J.P. Morgan retrocedió hasta los 613 puntos básicos, impulsada por un fuerte interés en los bonos soberanos en dólares.

Los títulos bajo ley extranjera concentraron la mayor demanda, lo que motivó subas en los precios y mejoras en los principales índices de referencia. El índice S&P Merval avanzó casi 1,5% en pesos, mientras que los ADR de compañías argentinas avanzaron en los mercados internacionales.

El movimiento del mercado se produjo en un contexto donde los operadores mantienen la atención sobre posibles definiciones en materia económica y cambios en la política monetaria. Analistas del sector señalaron que la búsqueda de cobertura en títulos en moneda dura prevaleció durante la jornada.

El dólar contado con liquidación y el dólar MEP finalizaron sin modificaciones relevantes respecto a la jornada previa. El segmento oficial tampoco mostró variaciones, en una rueda que contó con la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA).