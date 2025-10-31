Economía

Cuánto cobrarán las niñeras en noviembre 2025

Los salarios se mantienen de acuerdo con el último acuerdo paritario realizado en septiembre de 2025. Cuáles son los montos vigentes por hora y mes según la categoría

Por Nicolás Sturtz

Los empleados de limpieza en noviembre 2025 perciben salarios mínimos según categoría, desde $3.052,99 por hora con retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de noviembre, el salario mínimo para empleadas domésticas y personal de casas particulares en Argentina permanece sin modificaciones frente al último ajuste realizado en septiembre. Las cifras actualizadas resultan esenciales para empleadores y trabajadores, ya que impactan de forma directa en la liquidación mensual y en el cálculo de pagos por hora en todo el país.

El último acuerdo paritario, cerrado en septiembre de 2025, estableció un aumento del 1% para ese mes y el pago de bonos no remunerativos en julio, agosto y septiembre.

Durante noviembre, el personal de asistencia y cuidado de personas —incluyendo niñeras— percibe las siguientes remuneraciones mínimas:

  • Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes
  • Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Estos valores aplican para quienes trabajan más de 24 horas semanales con el mismo empleador. En jornadas menores, la remuneración se calcula de forma proporcional, respetando siempre el piso salarial fijado.

Las empleadas domésticas en Argentina no reciben aumentos en noviembre 2025 tras el último acuerdo paritario de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del salario básico, el empleador debe sumar adicionales obligatorios como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social. La omisión de estos conceptos puede generar sanciones o reclamos.

Cuánto cobran los empleados de limpieza en noviembre 2025, según la categoría

Las remuneraciones mínimas para empleados de casas particulares, vigentes desde septiembre 2025 y que se aplican en noviembre, son las siguientes:

Primera categoría – Supervisor/a (coordinación de tareas de dos o más personas)

  • Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 mensual
  • Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 mensual

Segunda categoría – Personal para tareas específicas (cocineros/as exclusivos y tareas de especial idoneidad)

  • Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 mensual
  • Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 mensual

Tercera categoría – Caseros (cuidado general y conservación de la vivienda donde reside por el contrato)

  • Hora: $3.293,99
  • Mensual: $416.485,63
Los empleadores deben sumar antigüedad, aportes jubilatorios y obra social al salario básico de niñeras y personal doméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas (cuidado no terapéutico de niños, personas con discapacidad, enfermos o adultos mayores)

  • Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensual
  • Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 mensual

Quinta categoría – Personal para tareas generales (limpieza, lavado, planchado, cocina, mantenimiento)

  • Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 mensual
  • Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensual

Estos montos corresponden a relaciones laborales de más de 24 horas semanales. Para jornadas menores se realiza un prorrateo proporcional. Todos los valores constituyen el piso salarial obligatorio y se deben sumar conceptos como antigüedad, aportes y obra social cuando corresponda.

Cuál fue el último acuerdo paritario

El último acuerdo paritario para niñeras y cuidadores de personas particulares se cerró en septiembre de 2025. El acta estableció un incremento del 1% en septiembre y el pago de bonos no remunerativos durante julio, agosto y septiembre. A partir de ese ajuste, el salario mínimo para octubre y noviembre quedó en $3.293,99 por hora con retiro y $3.683,21 por hora sin retiro, junto con los valores mensuales y por categoría que continúan vigentes.

