Los departamentos en el AMBA aumentaron 5,7% en dólares en el último año: cuánto cuestan en cada barrio

El valor promedio del metro cuadrado en CABA se ubica en USD 2.449, según Zonaprop.

El mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cerró octubre con un leve repunte en los precios de venta medidos en dólares. De acuerdo con el último informe elaborado por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés (UdeSA), el valor mediano del metro cuadrado de los departamentos aumentó 5,7% interanual, mientras que las casas solo mostraron un avance de 0,2% respecto del mismo mes de 2024.

El estudio detalla que, dentro del AMBA, los precios de los departamentos se incrementaron 6,3% en la Ciudad de Buenos Aires, 5,6% en el GBA Norte, 4,6% en el GBA Oeste y 4,9% en el GBA Sur. En tanto, el mercado de casas exhibieron variaciones mucho más acotadas: 0,3% en CABA, 3,1% en GBA Norte, 2,8% en GBA Oeste y 0,4% en GBA Sur.

En términos mensuales, los precios se mantuvieron prácticamente estables en dólares: el metro cuadrado de departamentos subió apenas entre 0,1% y 0,5% según la zona. En el caso de las casas, hubo tenues ajustes negativos en CABA y GBA Sur, y aumentos marginales en el Norte y Oeste del conurbano.

El informe también muestra que los departamentos en CABA y el GBA Norte lideraron las subas anuales, impulsados por la búsqueda de zonas consolidadas y con mejor conectividad. Entre los barrios porteños, Saavedra registró el mayor aumento interanual con un 10,3%, mientras que en el conurbano destacó Escobar, con un alza de 18,2% en el precio del metro cuadrado.

Los precios de los departamentos aumentaron 5,7% en el AMBA en el último año. (Mercado Libre/UDESA)

Leve recuperación y precios aún bajos

Un informe elaborado por Zonaprop coincide en señalar un incremento del 5,5% interanual en los precios promedio de los departamentos en CABA, que actualmente se ubican en USD 2.449 por metro cuadrado. Según la plataforma, se trata de una leve recuperación frente al piso alcanzado en junio de 2023, y hoy el valor medio está 13,9% por encima de aquel mínimo histórico.

Durante octubre, los valores evidenciaron una variación mensual de -0,1%, lo que indica una estabilización tras varios meses de subas consecutivas. En lo que va del año, los precios acumulan un incremento de 5,4%, y los departamentos en pozo se mantienen como el segmento con mayor avance interanual.

El estudio también señala que el 52% de los barrios porteños registró aumentos mensuales de precios, lo que muestra una desaceleración respecto de los meses previos. En el pico de actividad de junio, más del 90% de los barrios había mostrado subas.

Zonas y barrios más caros de la ciudad

De acuerdo con Zonaprop, el Corredor Norte sigue siendo el sector más costoso de la Ciudad, con valores que promedian USD 3.133 por metro cuadrado, seguido por el Corredor Noroeste (USD 2.603) y el Macrocentro (USD 2.449). En el otro extremo, los barrios más económicos se encuentran en el Sur porteño, con precios promedio cercanos a USD 1.248 por metro cuadrado.

Entre los barrios más caros se ubican Puerto Madero (USD 6.151/m²), Belgrano (USD 3.398) y Palermo (USD 3.360), mientras que los más accesibles son Lugano (USD 1.072/m²), Nueva Pompeya (USD 1.468) y La Boca (USD 1.551).

Cuánto cuesta el metro cuadrado en cada barrio porteño, según Zonaprop.

A nivel de variaciones, el 89% de los barrios de CABA mostró subas interanuales. Los mayores incrementos se dieron en Versalles (+13,3%), Parque Patricios (+11,4%), Parque Chacabuco (+10,8%) y Retiro (+8,2%).

Más escrituras y retasaciones a la baja

El repunte de los precios coincide con una mayor actividad en el mercado formal. En septiembre —último dato disponible— se concretaron 6.998 escrituras en CABA, un 36% más que un año atrás. Además, el 21% de las operaciones se realizó con hipoteca bancaria, un nivel que no se veía desde 2018.

Sin embargo, los valores siguen sujetos a negociación: alrededor del 25% de los departamentos publicados fueron retasados a la baja durante los últimos seis meses, con un descuento promedio del 6,1% sobre el precio inicial.

En términos generales, tanto el informe de Mercado Libre-UdeSA como el de Zonaprop manifiestan un mercado de compraventa más activo que en los últimos años, aunque todavía lejos de los niveles previos a la crisis cambiaria y a la pandemia. Los precios se estabilizan, con incrementos que apenas superan la inflación en dólares, y con una demanda que crece lentamente en paralelo al regreso paulatino de los créditos hipotecarios.

El rebote, aunque es leve, parece consolidarse como una tendencia de recuperación del valor de las propiedades en el AMBA, tras varios años de caída.