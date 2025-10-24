Economía

Molinos Agro y Louis Dreyfus Company presentaron una mejora en su propuesta a los acreedores de Vicentin

Las empresas ajustaron su oferta en el proceso de cramdown con el objetivo de acelerar los pagos, mejorar las condiciones para los acreedores y garantizar la continuidad operativa de los activos

Guardar
Molinos Agro y Louis Dreyfus
Molinos Agro y Louis Dreyfus Company presentaron una nueva propuesta en el proceso de cramdown de Vicentin (Pablo Lupa)

Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) anunciaron este viernes una mejora en su propuesta de pago a los acreedores de Vicentin, en el marco del proceso de cramdown que busca definir el futuro de la compañía santafesina. Según informaron ambas firmas, los cambios implican una mejora en los montos a pagar, una reducción de plazos y la incorporación de nuevos pagos complementarios, con impacto directo en la mayoría de los acreedores.

La modificación, presentada durante una audiencia judicial, se aplica automáticamente a quienes ya adhirieron a la propuesta inicial. En concreto, para las acreencias de hasta USD 130.000, se abonará el 100% del monto a los 30 días de la homologación judicial, medida que beneficiará a casi el 80% de los acreedores quirografarios.

En el caso de las acreencias superiores a USD 400.000, la propuesta establece un anticipo en efectivo de USD 25.000, también pagadero a los 30 días de la homologación. Además, se incrementa el porcentaje de pago de las primeras nueve cuotas de las diez previstas originalmente, con el objetivo de acelerar la recuperación de las acreencias.

Otro punto relevante del nuevo esquema es la incorporación de un pago complementario para las categorías B y C, condicionado a la posibilidad de que Vicentin pueda utilizar determinados quebrantos fiscales. En caso de contar con un dictamen vinculante favorable de la Agencia Federal de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el beneficio será compartido con los acreedores, en los términos previstos en la propuesta.

“Salida seria y sustentable”

Durante la audiencia, Fernando Correa, Head Regional de Oleaginosas de LDC para Latinoamérica Sur y Oeste, destacó el compromiso de ambas empresas con el proceso: “Estamos muy entusiasmados con la enorme cantidad de adhesiones que venimos teniendo en tan pocos días. Queremos transmitirles a los acreedores que en nosotros van a encontrar dos empresas serias, con visión de largo plazo, que se constata con su larga trayectoria y su ambicioso plan de inversiones que ambas vienen llevando en el país desde hace varios años”.

La propuesta busca asegurar la
La propuesta busca asegurar la continuidad de la cadena agroexportadora, uno de los pilares del complejo sojero argentino (Reuters)

Correa agregó que su objetivo es “brindar una salida seria, equitativa y sustentable para Vicentin, fortaleciendo la confianza en el proceso y garantizando la recuperación de los créditos en condiciones justas y verificables, al tiempo que manteniendo los puestos de trabajo en todos los activos involucrados”.

Un proceso decisivo

La cerealera Vicentin atraviesa desde hace casi cinco años un proceso judicial complejo, luego de declararse en cesación de pagos en 2019. En el marco del procedimiento de cramdown, distintos grupos empresariales presentaron propuestas para reestructurar la deuda y evitar la quiebra.

Molinos Agro y LDC son los principales oferentes en el proceso. Su propuesta, que compite con la presentada por Grassi S.A., cuenta con el respaldo de varios acreedores comerciales y cooperativas del norte santafesino, que buscan garantizar la continuidad operativa de las plantas y del personal.

Durante la audiencia de este viernes, se ratificó el derecho de los acreedores a elegir entre las diversas propuestas, incluso la posibilidad de revocar conformidades previamente otorgadas, una cuestión clave en el marco del proceso. Se espera que el proceso comience a definirse desde el mes próximo

Entre las adhesiones, la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA) manifestó su conformidad con la oferta de Molinos Agro y LDC, expresando su apoyo a la misma y su compromiso de continuar con la operación de los activos del denominado “Nodo Norte” de Vicentin, que incluye instalaciones de almacenamiento, molienda y exportación de granos.

Llamado a la adhesión

En la audiencia, los representantes de Molinos Agro y LDC detallaron los aspectos técnicos y financieros de su propuesta, respondieron preguntas de los acreedores presentes y ratificaron su confianza en un proceso judicial transparente que permita alcanzar una resolución satisfactoria. Ambas empresas también agradecieron al juzgado, a las comunidades involucradas y especialmente a los trabajadores de Vicentin por su acompañamiento durante estos años de incertidumbre.

Finalmente, Molinos Agro y LDC invitaron a todos los acreedores a acompañar la propuesta mejorada, señalando que “representa la opción más favorable para los mismos y una salida seria y sustentable para Vicentin”.

Temas Relacionados

VicentinMolinos AgroLouis Dreyfus CompanyAcreedoresDeudaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei se reunió con el CEO de JP Morgan a dos días de las elecciones

El Presidente mantuvo un encuentro con Jamie Dimon, director ejecutivo del banco, durante un evento en el Museo Nacional de Arte Decorativo

Javier Milei se reunió con

Jornada financiera: el dólar tuvo fuerte demanda y estiman que el Tesoro de EEUU vendió USD 400 millones

El dólar cerró a $1.515 en el Banco Nación. Desde el comienzo de la intervención, el Tesoro de EEUU ya vendió USD 2.100 millones. El S&P Merval ganó 1% y en Wall Street los ADR en dólares terminaron dispares y los bonos cedieron 0,6%

Jornada financiera: el dólar tuvo

Superávit fiscal: que tributos recaudaron más para compensar la eliminación del impuesto PAIS

Representaba el 5% de los ingresos nacionales en 2024, pero fue equilibrado por mayores aportes y contribuciones a la seguridad social, además de una mejora en el IVA y los combustibles

Superávit fiscal: que tributos recaudaron

“American peronist”: Scott Bessent caricaturizó como Eva Perón a la senadora que se opone al plan de rescate de EEUU

El secretario del Tesoro norteamericano recurrió a un mensaje gráfico y polémico para exponer su disputa con una congresista clave del Partido Demócrata, quien cuestionó el apoyo financiero a la administración de Javier Milei

“American peronist”: Scott Bessent caricaturizó

Apple tendrá una tienda oficial en Mercado Libre: desde cuándo podrá comprarse el iPhone 17 y cuánto costará

La empresa de Marcos Galperín anunció el acceso exclusivo a la última generación de dispositivos Apple. La propuesta incluye financiamiento flexible, envíos rápidos y la integración al Plan de Canje de la plataforma. Lista de espera para interesados

Apple tendrá una tienda oficial
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trágico accidente en Río Negro:

Trágico accidente en Río Negro: se desprendió el acoplado de un camión, embistió a un auto y murió un hombre

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Javier Milei se reunió con el CEO de JP Morgan a dos días de las elecciones

Impactante video: un joven perdió el control del auto y atropelló a dos hermanas de 7 y 11 años

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: “Ella no quería salir”

INFOBAE AMÉRICA
Rodrigo Paz prometió “poner a

Rodrigo Paz prometió “poner a Bolivia en el mundo” y busca más apoyo externo en plena transición

Zelensky pidió sanciones contra todas las petroleras rusas, refinerías y la “flota fantasma” para presionar a Putin a firmar la paz

Por qué Tesla está perdiendo terreno en todo el mundo

Crisis en Bolivia: el Congreso aprobó la importación privada de combustibles para enfrentar la escasez

Francia suministrará a Ucrania nuevos misiles Aster y aviones Mirage

TELESHOW
Rod Stewart fue declarado Huésped

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Sol, playa y descanso: las imágenes del viaje de Nicolás Cabré y Rocío Pardo por Miami

Charlotte Caniggia: el día que la expulsaron del colegio y la interminable espera hasta que sus padres la fueron a buscar

Juana Viale completó otro desafío: trepó en bicicleta hasta la cima del Mont Ventoux, el tramo más duro del Tour de France

Georgina Barbarossa reveló que está en pareja y sorprendió al confesar sus gustos sexuales