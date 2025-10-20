Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.495 para la venta

El dólar minorista es negociado a $1.495 para la venta en el Banco Nación, con ganancia de 20 pesos o 1,4% en el día, en sintonía con el ascenso del billete en la plaza mayorista, donde se transa a $1.478, cerca del techo de la banda cambiaria, hoy a 1.490,57 pesos.
“A pesar de todos los anuncios, apoyo y hasta intervención, acá estamos de nuevo con el dólar operando a nada del techo de la banda cambiaria. Quedan cinco ruedas a todo vapor. Las dudas, que no son nuevas, son sobre la sustentabilidad de este régimen monetario-cambiario post elecciones. Por eso no cesa el apetito por la cobertura. Veremos después si sea da o no, y en qué condiciones”, comentó Gabriel Caamaño, economista de Outlier.
A menos de una semana para las elecciones legislativas, las cotizaciones bursátiles del dólar -implícitas en los precios de acciones y bonos argentinos que son negociados en el exterior- operan con leves ganancias. El “contado con liquidación” mediante bonos asciende nueve pesos o 0,6%, a $1.534, un máximo desde el 2 de octubre.
El dólar blue sube cinco pesos o 0,3% este lunes, a $1.490 para la venta, su precio más alto desde el récord nominal de $1.520 del 19 de septiembre, un mes atrás.
El dólar al público sube este lunes en sintonía con el ascenso en el mercado mayorista. En el Banco Nación el billete es ofrecido a $1.485 para la venta, con un alza de diez pesos o 0,7% en el día.
El tipo de cambio oficial marca un precio de $1.470 para la venta en el mercado mayorista, con suba de 20 pesos o 1,4% en el día, luego de anotar máximos en 1.475 pesos.
Vale señalar que el Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.490,57 este lunes, apenas 20,75 pesos o 14% por encima de la cotización mayorista.
Este lunes, el dólar al público opera estable, a $1.475 para la venta. En el mercado mayorista las primeras operaciones registradas marcan un precio de 1.460 pesos, con alza de diez pesos o un 0,7 por ciento. En tanto, el dólar blue permanece sin variantes ofrecido a $1.485 para la venta.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció esta mañana la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de EEUU, por un monto de hasta USD 20.000 millones.
Con la confirmación del “swap” o acuerdo de intercambio de monedas por unos USD 20.000 millones entre el Banco Central argentino y el Tesoro de los EEUU, los activos bursátiles retoman las subas este lunes.
Los analistas buscan anticiparse a los movimientos del mercado y el futuro de la economía post electoral, luego de la puesta en marcha de la histórica intervención directa del Tesoro de EEUU en la plaza cambiaria local y la confirmación de un paquete de socorro financiero por un total de 40.000 millones de dólares.
Luego de la elección del próximo domingo, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que enfrentar importantes desafíos en términos de vencimientos en pesos en un contexto de tasas altas, que podrían moderarse en caso de que el resultado sea favorable para el oficialismo.