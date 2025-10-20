Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.495 para la venta

El dólar, a $1.495 en el Banco Nación

El dólar minorista es negociado a $1.495 para la venta en el Banco Nación, con ganancia de 20 pesos o 1,4% en el día, en sintonía con el ascenso del billete en la plaza mayorista, donde se transa a $1.478, cerca del techo de la banda cambiaria, hoy a 1.490,57 pesos.

“A pesar de todos los anuncios, apoyo y hasta intervención, acá estamos de nuevo con el dólar operando a nada del techo de la banda cambiaria. Quedan cinco ruedas a todo vapor. Las dudas, que no son nuevas, son sobre la sustentabilidad de este régimen monetario-cambiario post elecciones. Por eso no cesa el apetito por la cobertura. Veremos después si sea da o no, y en qué condiciones”, comentó Gabriel Caamaño, economista de Outlier.