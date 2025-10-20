Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.495 para la venta

El dólar al público asciende 20 pesos, detrás de los negocios en la plaza mayorista, donde el billete es operado a $1.478

14:34 hsHoy

El dólar, a $1.495 en el Banco Nación

El dólar minorista es negociado a $1.495 para la venta en el Banco Nación, con ganancia de 20 pesos o 1,4% en el día, en sintonía con el ascenso del billete en la plaza mayorista, donde se transa a $1.478, cerca del techo de la banda cambiaria, hoy a 1.490,57 pesos.

“A pesar de todos los anuncios, apoyo y hasta intervención, acá estamos de nuevo con el dólar operando a nada del techo de la banda cambiaria. Quedan cinco ruedas a todo vapor. Las dudas, que no son nuevas, son sobre la sustentabilidad de este régimen monetario-cambiario post elecciones. Por eso no cesa el apetito por la cobertura. Veremos después si sea da o no, y en qué condiciones”, comentó Gabriel Caamaño, economista de Outlier.

14:22 hsHoy

Ganancia para los dólares financieros

A menos de una semana para las elecciones legislativas, las cotizaciones bursátiles del dólar -implícitas en los precios de acciones y bonos argentinos que son negociados en el exterior- operan con leves ganancias. El “contado con liquidación” mediante bonos asciende nueve pesos o 0,6%, a $1.534, un máximo desde el 2 de octubre.

14:20 hsHoy

Mínima suba para el dólar blue

El dólar blue sube cinco pesos o 0,3% este lunes, a $1.490 para la venta, su precio más alto desde el récord nominal de $1.520 del 19 de septiembre, un mes atrás.

14:16 hsHoy

El dólar sube a $1.485 en el Banco Nación

El dólar al público sube este lunes en sintonía con el ascenso en el mercado mayorista. En el Banco Nación el billete es ofrecido a $1.485 para la venta, con un alza de diez pesos o 0,7% en el día.

14:16 hsHoy

Sube el dólar mayorista

El tipo de cambio oficial marca un precio de $1.470 para la venta en el mercado mayorista, con suba de 20 pesos o 1,4% en el día, luego de anotar máximos en 1.475 pesos.

Vale señalar que el Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.490,57 este lunes, apenas 20,75 pesos o 14% por encima de la cotización mayorista.

14:12 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar?

Este lunes, el dólar al público opera estable, a $1.475 para la venta. En el mercado mayorista las primeras operaciones registradas marcan un precio de 1.460 pesos, con alza de diez pesos o un 0,7 por ciento. En tanto, el dólar blue permanece sin variantes ofrecido a $1.485 para la venta.

13:43 hsHoy

Qué es un swap y cómo funciona: los detalles del esquema con el que EEUU inyectará USD 20.000 millones a las reservas argentinas

Lo confirmó esta mañana el Banco Central argentino. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ya había anunciado semanas atrás el intercambio de monedas

Aún se desconocen los términos
Aún se desconocen los términos y condiciones del swap entre EEUU y Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció esta mañana la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de EEUU, por un monto de hasta USD 20.000 millones.

Leer la nota completa
13:43 hsHoy

Mercados: tras confirmarse el acuerdo entre el BCRA y el Tesoro de EEUU, suben las acciones argentinas en Wall Street

Los ADR de bancos suben 5% en Nueva York, donde repuntan los índices en medio de la calma por la “guerra comercial”. El S&P Merval avanza 1,6% y recupera el nivel de 2 millones de puntos

El dólar oficial sigue cerca
El dólar oficial sigue cerca del techo de la banda cambiaria.

Con la confirmación del “swap” o acuerdo de intercambio de monedas por unos USD 20.000 millones entre el Banco Central argentino y el Tesoro de los EEUU, los activos bursátiles retoman las subas este lunes.

Leer la nota completa
13:43 hsHoy

Dólar: la pulseada entre el Tesoro de EEUU y el mercado queda con final abierto

La ventas a cuenta de la administración Trump en la plaza local no consiguieron frenar la suba de precios de la divisa. Los interrogantes después del 26 de octubre

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El apoyo estadounidense a la
El apoyo estadounidense a la gestión del presidente libertario se concretó dos semanas antes de la elección legislativa en la que el oficialismo buscará aumentar su presencia en el Congreso, donde cuenta con minoría

Los analistas buscan anticiparse a los movimientos del mercado y el futuro de la economía post electoral, luego de la puesta en marcha de la histórica intervención directa del Tesoro de EEUU en la plaza cambiaria local y la confirmación de un paquete de socorro financiero por un total de 40.000 millones de dólares.

Leer la nota completa
13:43 hsHoy

Los desafíos de Caputo después del domingo: vencimientos, tasas y pase de dólar a precios

Luego de la elección el Tesoro deberá enfrentar fuertes vencimientos en pesos y el costo del crédito no ayuda. Una buena para el gobierno es que el reciente impacto del dólar sobre la tasa de inflación es mucho más bajo que en experiencias anteriores

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

Foto de archivo - El
Foto de archivo - El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, responde preguntas druante una conferencia de prensa el la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina. Ene 26, 2024. REUTERS/Tomas Cuesta

Luego de la elección del próximo domingo, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que enfrentar importantes desafíos en términos de vencimientos en pesos en un contexto de tasas altas, que podrían moderarse en caso de que el resultado sea favorable para el oficialismo.

Leer la nota completa

