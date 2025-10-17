Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 17 de octubre

El dólar al público es ofrecido a $1.430 en el Banco Nación, con alza de cinco pesos. En la semana cae 20 pesos

13:10 hs

El dólar sube a $1.430 en el Banco Nación

El dólar al público sube cinco pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta según la referencia del Banco Nación. En la semana el dólar minorista anota una baja de 20 pesos o 1,4% respecto de los $1.450 del 9 de octubre.

13:10 hs

Inflación y dólar: por qué las proyecciones del FMI pueden anticipar una modificación en el esquema cambiario

El Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó su pronóstico respecto al alza de precios en 2025, lo que indica para los analistas en medio de la discusión del régimen cambiario

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

La directora gerente del Fondo
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, asiste a una conferencia de prensa en las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, D.C., EEUU, el 16 de octubre de 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz

En medio de las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos, que generan incertidumbre sobre la continuidad del régimen cambiario después de las elecciones del 26 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cambió las proyecciones de inflación para la Argentina. Y según los analistas puede adelantar lo que sucederá con el dólar.

13:09 hs

Cuántos dólares vendió el Tesoro de EEUU en la Argentina en la última semana según estimaciones del mercado

Ni la intervención de Estados Unidos logró frenar la presión cambiaria ni calmar a los inversores, que se cubren en dólares ante la incertidumbre electoral

Luis Beldi

Por Luis Beldi

Los bonos soberanos volvieron a
Los bonos soberanos volvieron a caer y el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos. (Coursera)

Ni la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos pudo calmar los ánimos de los inversores locales. La falta de confianza en el resultado electoral de las elecciones de medio término, que se realizarán dentro de 9 días o 5 ruedas, los lleva a cubrirse en dólares.

13:09 hs

Anna Cohen: “Todavía hay mucha volatilidad financiera, no es momento de saber cuál es el dólar de equilibrio”

La titular del Grupo Cohen y miembro del comité organizador de IDEA se refirió al apoyo de EEUU, sus consecuencias y lo que se espera para después de las elecciones de octubre. Los riesgos que avizora

Natalia Donato

Por Natalia Donato

Entrevista Anna Cohen en el Coloquio IDEA

En las últimas semanas, el mercado argentino mostró una marcada volatilidad que sorprendió a inversores, grandes y pequeños, a raíz de movimientos bruscos de precios y oscilación de cotizaciones. El contexto internacional aportó señales potentes: los Estados Unidos anunciaron un fuerte apoyo hacia el Gobierno que pocos actores esperaban con tanta contundencia y urgencia, y este aval intensificó los debates sobre el rumbo económico nacional, la influencia externa y el futuro de los instrumentos financieros.

13:09 hs

Mínima baja para las reservas

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron USD 37 millones en el día, a USD 41.701 millones, su nivel más bajo desde el 30 de septiembre.

