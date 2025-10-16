Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 16 de octubre

El dólar al público es ofrecido a $1.405 en el Banco Nación. El Tesoro de EEUU volvió a vender dólares en el mercado doméstico

13:20 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público finalizó el miércoles con alza de 20 pesos o 1,4%, a $1.405 para la venta en el Banco Nación, con un rango intradiario que fue de 1.395 a 1.415 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.408,02 para la venta (alza de $15,61 o 1,1%) y $1.354,61 para la compra.

13:17 hsHoy

Aunque siguen llegando noticias desde EEUU, los inversores se mantuvieron aferrados al dólar

Hubo más entusiasmo en acciones y bonos, pero sigue reinando la prudencia. Muchos quieren ver la letra chica del acuerdo, además de aguardar el resultado de las elecciones de octubre

Luis Beldi

Por Luis Beldi

El principio del fin de
El principio del fin de los múltiples tipos de cambio es una buena noticia para el agro (AP)

El Presidente de EEUU Donald Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent anunciaron que habrá una ayuda adicional de USD 20.000 millones y le bajaron el nivel al condicionamiento de las inversiones.

13:17 hsHoy

Jornada financiera: las ventas del Tesoro de EEUU tuvieron efecto parcial en el mercado y el dólar volvió a subir

En la plaza cambiaria se negociaron USD 851 millones, el monto más alto de octubre. El dólar mayorista subió 20 pesos, a $1.380, y en el Banco Nación cerró a $1.405. Los ADR ganaron hasta 11% en Wall Street luego que Bessent informó que el paquete de ayuda alcanzaría los USD 40.000 millones

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

La demanda genuina presionó a
La demanda genuina presionó a una nueva suba del dólar.

Las ventas de dólares del Tesoro de EEUU tuvieron efecto efímero en el mercado de cambios. Aunque la noticia llevó inmediatamente a una caída de las cotizaciones al promediar la ronda de negocios, todas las cotizaciones recuperaron la tendencia alcista hacia el cierre.

13:17 hsHoy

A la espera del swap: cuántos dólares necesita Caputo para cubrir los vencimientos hasta 2026

Frente a un panorama intenso en materia de compromisos por vencer, el Gobierno pretende bajar el riesgo país para regresar a los mercados internacionales

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

El ministro de Economía de
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, responde preguntas durane una conferencia de prensa en la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina. 26 ene, 2024. REUTERS/Tomas Cuesta

A la espera de la letra chica del salvataje de Estados Unidos, con la condicionalidad que impuso el presidente Donald Trump del resultado de las elecciones, el mercado ya hace cálculos sobre cuántos dólares necesita el ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrirse este año y, con mayores complicaciones, en 2026.

13:16 hsHoy

La nueva intervención del Tesoro americano esta vez no alcanzó para frenar la demanda de dólares del mercado

Se negoció un volumen superior a los USD 800 millones en el mercado cambiario. El presidente del Banco Central reconoció que la demanda de dólares es “inusual” incluso para un período preelectoral

Pablo Wende

Por Pablo Wende

El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent

Ni la nueva compra de pesos por parte del Tesoro norteamericano pudo frenar la fuerte dolarización de carteras de inversores locales. En todo caso, esa intervención sí atenuó la suba que había producido ya en la primera hora de operaciones cambiarias, que mostraron un alto volumen superior a los USD 800 millones. Quedan siete jornadas hábiles hasta las elecciones legislativas y todo apunta a que la tendencia no se revertirá al menos hasta que se conozcan los resultados de los comicios.

