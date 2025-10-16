Economía

Cuál es el modelo que siguen Argentina y EEUU para diseñar el swap por USD 20.000 millones

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, dio detalles desde Washington D.C. sobre los tiempos y la referencia con la que se negocia el paquete de asistencia financiera

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

Guardar
Fotografía de archivo del presidente
Fotografía de archivo del presidente del Banco Central de Argentina, Santiago Bausili, durante un foro del FMI, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Lenin Nolly

El hermetismo del equipo económico respecto a las negociaciones con Estados Unidos comenzó a romperse. El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, le puso fecha a la activación del swap por USD 20.000 millones y reveló qué modelo se negocia.

Luego de que el presidente Donald Trump asegurará que la asistencia depende del resultado electoral del 26 de octubre, cuando se esperaba la letra chica del salvataje, el martes las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta un 8% y los bonos en dólares hasta 7%.

Frente a ello, y en la continuidad de la gira por Washington D.C. ahora en las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, es que Bausili deslizó detalles del swap.

En cuanto a los tiempos, la cabeza del BCRA aseguró que esperan que la línea de ayuda con Derechos Especiales de Giro (DEG) se active en las próximas dos semanas antes de la elección.

“Eso espero”, fue lo contestó Bausili ante la pregunta de Josh Lipsky, el presidente de Economía Internacional y director senior del Departamento Geo del Atlantic Council. “Hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas, básicamente día tras día, con total dedicación para completar la documentación asociada al swap, y esperamos que muy pronto podamos ejecutar el acuerdo de libre mercado que contendrá los términos del swap”, afirmó.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo regresa junto con el secretario de Política Económica y de Finanzas, Pablo Quirno el sábado 18 de octubre.

Pero eso no fue lo único sino que también reveló qué modelo trabajan: sobre el swap con México que se activó durante la crisis del Tequila para otorgar liquidez inmediata. “Esa facilidad ha estado en funcionamiento durante casi 30 años. Así que la idea aquí es establecer probablemente una versión más actualizada de una facilidad como esa”, marcó.

Así, el modelo de swap sobre el parten las negociaciones fue otorgado en 1995 por Estados Unidos al Banco Central de México por un monto de USD 9.000 millones, con condicionalidades.

“Era un préstamo corto y con garantías. En paralelo a un stand-by con el FMI, un swap por USD 9.000 millones, vigente durante un plazo de 90 días y como colateral, México se comprometió a depositar los ingresos por las exportaciones de Pemex en una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York, como garantía automática“, comentó el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi.

Siendo este punto sobre el que aún sobrevuelan dudas, sobre todo luego de las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en donde reveló el interés por las tierras raras y el uranio.

“Vimos que China impuso más controles de exportación de tierras raras y Argentina es rica en tierras raras y en uranio. Y creo que están comprometidos con nosotros”, sostuvo Bessent en una entrevista con Fox News.

Las garantías sobre la mesa

No sé qué tipo de garantías podría darle Argentina. YPF no es toda nacional y los bonos no creo que sirvan de garantía”, sostuvo Menescaldi. A su vez, en el caso de la petrolera, Argentina se encuentra enfrentando un juicio en la Corte del Segundo Circuito de Nueva York por la expropiación en 2012.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del BCRA aseguraron no tener información respecto al swap con Estados Unidos que está negociando el equipo económico hace meses. Y que se comunicaran los detalles cuando este cerrado.

“Más allá de las garantías que haya que poner lo interesante serán las condiciones de uso del seguro por USD 20.000 millones. Por ejemplo si es a un determinado tipo de cambio, si se puede utilizar cuando está en el techo de la banda o dentro, si hay un límite por día”, sostuvo el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia.

Estrés cambiario

“Es una línea de swap tradicional que la Reserva Federal de Estados Unidos hizo con algunos países. Son líneas temporales de intercambio de monedas en caso de estrés cambiario”, lo definió al swap con México el director ejecutivo de LCG, Javier Okseniuk.

Es que en el diagnóstico de Bessent, el problema que enfrenta la Argentina es de liquidez. Eso fue lo que marcó cuando el jueves pasado por primera vez el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos para evitar que el dólar mayorista toque el techo de la banda.

Y sobre el mismo punto se paró Bausili, quien sostuvo que desde julio el mercado entró en una fase pre-cobertura electoral, como sucede cada dos años después de la elección del 2019 cuando recurrimos al FMI.

“Hemos calculado que la demanda de cobertura en los últimos tres meses es equivalente a más de 40 puntos porcentuales de M2, que es la circulación monetaria, lo cual es una cantidad desproporcionada. Y el único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, comentó Bausili. Siendo una situación extrema que esperan que se revierta después de la elección del 26 de octubre.

Pese a que fue el propio ministro Caputo quien a principios de julio durante su participación en el IAE Business School mandó a comprar dólares a quienes consideraban que estaba para que no se la perdieran.

Temas Relacionados

Santiago BausiliBCRALuis CaputoEstados UnidosDEGÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El oro bate otro récord y supera los USD 4.200: ¿a qué se debe la histórica suba y hasta dónde puede llegar?

La cotización del metal aumenta otro 2% en el día y acumula una mejora de 55% en lo que va de 2025. Cuáles son las proyecciones de los analistas

El oro bate otro récord

Alejandro Díaz, CEO de AmCham: “Es un momento impensado y de una dualidad que no se vio nunca entre Argentina y de EEUU”

El titular de la cámara de empresas de EEUU en Argentina habló con Infobae en el Coloquio de IDEA. Vínculo bilateral, reunión en la Casa Blanca y swap

Alejandro Díaz, CEO de AmCham:

“Gana el que evade, no el que invierte”: la visión de cuatro CEOs de IDEA sobre la presión impositiva y la reforma pendiente

El panel “Paremos la pelota, repensemos los impuestos” convocó a empresarios de distintos sectores, quienes evaluaron el impacto de los tributos en la actividad y reclamaron cambios urgentes

“Gana el que evade, no

El ministro Caputo habló ante inversores y banqueros internacionales: “Las elecciones no van a alterar ninguna de nuestras políticas”

Junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, el jefe del Palacio de Hacienda expuso ante representantes del sector financiero en Washington, durante un seminario organizado por JP Morgan

El ministro Caputo habló ante

El Fondo Monetario Internacional mantuvo las previsiones de crecimiento para Centroamérica

El organismo destacó que Panamá liderará la expansión de la región

El Fondo Monetario Internacional mantuvo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intensa búsqueda de un investigador

Intensa búsqueda de un investigador argentino del Conicet que está desaparecido en Alemania

El receso parlamentario frena la agenda de la oposición y beneficia a La Libertad Avanza

La oposición presiona para que Martín Menem envíe al Senado la reforma de los DNU

“Yo fui a rescatar a mi hijo”: la nueva declaración de Pablo Laurta sobre el doble femicidio en Córdoba

La dieta cerebral: los 7 alimentos que previenen el deterioro cognitivo y la demencia

INFOBAE AMÉRICA
Escándalo político en Chile: renunció

Escándalo político en Chile: renunció el ministro de Energía tras la polémica por las tarifas

Murió el jefe militar de los rebeldes hutíes en Yemen tras un bombardeo israelí

El oro bate otro récord y supera los USD 4.200: ¿a qué se debe la histórica suba y hasta dónde puede llegar?

Donald Trump habló con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania: “Logramos grandes avances”

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

TELESHOW
La tristeza de la novia

La tristeza de la novia de Liam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte: “Un año sin ti”

Soledad Larghi contó la violenta situación que vivió con un acosador: “Te voy a ir a buscar”

Florencia Peña abrió las puertas de su refugio en Salta: “Mis días norteños, patria y familia”

Excarcelaron a la madre de Ayelén Paleo a un mes y medio de su detención: los detalles

El descargo de Joel Ojeda luego del allanamiento en su casa: “Se llevaron la jubilación de mi vieja”