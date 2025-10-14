El dólar oficial volvió a subir en una rueda financiera plagada de volatilidad y tensiones

El dólar atravesó una rueda de fuerte volatilidad.

Las declaraciones del presidente de EEUU Donald Trump quien condicionó la ayuda financiera a la Argentina al resultado de las elecciones, y también un comentario atribuido al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger sobre la continuidad de las bandas cambiarias, ejercieron presión sobre el dólar en una tensa rueda de operaciones.

Tras reunirse con el presidente Javier Milei, Trump supeditó el respaldo de los EEUU a la política económica argentina al resultado de las próximas elecciones legislativas. “Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina”, afirmó. La frase repercutió más en el salto de las cotización bursátil del dólar en torno a 40 pesos, aunque el mercado de cambios oficial ya venía con cierto sobresalto y precios alcistas. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó a $1.487,50 (+4,6%), mientras que el dólar MEP cerró a $1.450,21 (+3%).

Más temprano, un despacho de la agencia especializada Bloomberg indicó que Federico Sturzenegger anticipó un cambio de régimen cambiario, información que el funcionario debió aclarar a través de un posteo en la red social “X”.

“Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto“, habría dicho Sturzenegger durante su exposición en el Bloomberg Regulatory Forum. Además, según la agencia, el ministro destacó que el swap de monedas con EEUU está destinado a disipar las preocupaciones sobre los pagos de la deuda.

Por la repercusión en el mercado, Sturzenegger lo desmintió de plano en su cuenta de X: “De ninguna manera dije ni quise expresar la posibilidad de un cambio de régimen cambiario o que las bandas pudieran modificarse. Lo que dije es que Argentina tiene un sistema de bandas cambiarias que se abren en el tiempo y que posibilitan eventualmente una transición ordenada a un régimen de flotación”.

Con ese contexto, la sesión mayorista operó con importantes negocios por USD 727 millones en el segmento de contado, el dólar ganó once pesos o 0,8%, a 1.360 pesos. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, describió una “jornada con marcada volatilidad y cambios de tendencia, con mínimos en $1.345 y máximos en $1.380″.

Nicolás Cappella, analista de IEB subrayó el “alto volumen” del mercado de cambios “lo cual nos deja la duda de si el Tesoro argentino compró dólares en el oficial. Atento al gran volumen que operó, nos parece posible”.

“La jornada se desarrolló con marcada volatilidad: las primeras operaciones se dieron en baja, con mínimos en $1.345. Sin embargo, la oferta se fue retirando rápidamente y el tipo de cambio comenzó a escalar de manera sostenida durante gran parte del día”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“No se detectaron intervenciones del Tesoro norteamericano durante la mayor parte de la rueda, aunque hacia el final aparecieron órdenes de venta importantes cuando se encontraba operando en la banda de $1.380. El contexto estuvo dominado por la expectativa ante posibles anuncios vinculados a la asistencia financiera de Estados Unidos, lo que generó cautela entre los participantes. Sobre el cierre, la cotización retrocedió desde los máximos y volvió a tocar el piso del día en $1.345, para luego cerrar en $1.360″, añadió Merino.

“Hubo mucho volumen en spot, USD 720 millones en la rueda mayorista. La duda es quién vendió: el precio se fue a $1.380 y volvió para cerrar en $1.360″, comentó Gabriel Caamaño, economista de Outlier.

El dólar mayorista quedó a 127,61 pesos o 9,4% del techo de las bandas cambiarias, ahora en 1.487,61 pesos.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central bajaron en USD 349 millones (-0.8%), a USD 41.902 millones, sin que se hayan registrado pagos de obligaciones con el exterior ni variaciones significativas en activos como el oro y el yuan. Una fuente del sector bancario estimó que el “mayor movimiento se debe a encajes” en dólares de los bancos.

El dólar al público finalizó con un alza de diez pesos o 0,7%, a $1.385 para la venta en el Banco Nación. Por la tarde el billete llegó a ofrecerse a un máximo de $1.400, dada la volatilidad del dólar mayorista. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público es negociado en un promedio de $1.392,41 para la venta (suba de $13,83 o 1%) y $1.339,39 para la compra.

El jueves de la semana pasada, poco después del cierre del mercado cambiario, varios operadores informaron que el Tesoro de los Estados Unidos había estado comprando pesos en el mercado spot. Más tarde esa noche, Scott Bessent confirmó la operación y anunció una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina, ya firmada.

En una entrevista el domingo, el ministro de Economía Luis Caputo insinuó que el Tesoro estadounidense también podría tomar posiciones en los mercados locales de futuros y bonos.

“Dentro del marco de múltiples equilibrios que se ha discutido durante largo tiempo, la probabilidad de una sobrerreacción del tipo de cambio ha disminuido drásticamente. En las últimas semanas, hemos sostenido que, una vez asegurado el financiamiento externo, el nivel actual del tipo de cambio real parece ampliamente adecuado -una visión que probablemente comparte Bessent-. Paradójicamente, el riesgo a corto plazo ahora es una baja excesiva del tipo de cambio (undershoot)“, evaluaron desde Adcap Grupo Financiero.

Para el economista Gustavo Ber, “el respaldo de EEUU se convierte en una histórica oportunidad para el país, ya que contribuye a despejar las tensiones financieras de los últimos tiempos, acentuadas por el largo calendario electoral y las múltiples tensiones políticas. Dicha ventana podría abrir espacio post elecciones a una recalibración de la estrategia económica -en busca de acumular reservas- y a construir un clima de mayor consenso con la oposición dialoguista. Ello en busca de intentar avanzar con las reformas más estructurales y desplomar el riesgo país a fin de recuperar -lo antes posible- acceso a la refinanciación de vencimientos de deuda en dólares”.