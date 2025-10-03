Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 3 de octubre

Los negocios cambiarios en Argentina mantenían precios equilibrados en el dólar mayorista, con una “pared” de oferta en los $1.425 por el rol regulador del Tesoro como asistente de liquidez mediante posturas de contado “en bloque” para frenar la presión devaluatoria que sufre el peso en las sesiones previas a las elecciones legislativas que se realizarán dentro de tres semanas.
La banda superior del esquema de flotación alcanza los $1.482,19 para el día, según informó el Central.
Por tercer día seguido el dólar al público se sostiene a $1.450 para la venta, según la referencia del Banco Nación. A lo largo de la semana esta cotización aumentó 100 pesos o 7,4 por ciento. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el billete minorista es comercializado a $1.454,16 para la venta y a $1.401,37 para la compra.
Max Capital precisó que “el 30 de septiembre, los depósitos en dólares subieron USD 168 millones. Desde el 15 de agosto de 2024, se incrementaron USD 15.242 millones, dejando los depósitos del sector privado en moneda extranjera en un total de USD 33.910 millones".
El precio del dólar blue descuenta diez pesos o 0,7%, a $1.440 para la venta, en la segunda sesión bajista y al mismo nivel que el cierre de la semana anterior. El dólar marginal anotó un récord nominal de $1.520 el pasado 19 de septiembre.
Las cotizaciones bursátiles del dólar -implícitas en los precios de acciones y bonos argentinos que son negociados en el exterior- caen entre ocho y nueve pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos es operado a $1.537 (-0,5%), con una brecha de 112 pesos o 7,9% respecto del mayorista.
El dólar al público finalizó el jueves sin variantes, a $1.450 para la venta en el Banco Nación, lo que interrumpió cuatro ruedas consecutivas al alza. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista cerró a $1.454,16 para la venta (baja de 2,73 pesos o 0,2%) y a $1.401,38 para la compra.
Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron sin cambios este jueves, a USD 42.231 millones de dólares. Desde la entidad monetaria precisaron que los pagos de vencimientos de deuda se compensaron en igual magnitud con la mejora de cotizaciones de activos como el oro y el yuan, que aportan a la contabilidad.
En los negocios del dólar destacó el fuerte descenso de las paridades bursátiles, que se habían posicionado como las más altas y ampliaron la brecha a niveles preocupantes. El dólar “contado con liquidación” mediante bonos recortó 48 pesos o 3%, a $1.545,44, mientras que el dólar MEP quedó a $.1498,31 (-2,1%).
Quedan 15 rondas operativas en el mercado de cambios hasta las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre que definirán la composición del Congreso para dar un panorama acerca de la factibilidad de llevar adelante el ambicioso plan de reformas del gobierno de Javier Milei.
El swap de USD 20.000 millones que va a otorgar Estados Unidos tiene más incógnitas que precisiones. Se sabe que es contra pesos argentinos que irán aumentando su monto a medida que se devalúe la moneda. Se cree que inicialmente sería por un año, pero es materia de negociación por eso se ignora tiempo, tramo y la tasa. “No te puedo decir si es positivo hasta no tener esos datos”, dijo un ex funcionario que conoció la función pública y actuó en operaciones similares en otros países, incluidos el swap de China la Argentina. “Es un swap de monedas con garantía de recompra al que hay que fijarle tiempo, forma y tramos”, explicó. A diferencia del swap chino no se puede utilizar para pagar importaciones.