Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 3 de octubre

Cuáles son las condiciones del swap con EEUU que más inquietud generan en los mercados La herramienta financiera anunciada por el secretario del Tesoro Scott Bessent todavía tiene más interrogantes que certezas

REUTERS/Al Drago/File Photo

El swap de USD 20.000 millones que va a otorgar Estados Unidos tiene más incógnitas que precisiones. Se sabe que es contra pesos argentinos que irán aumentando su monto a medida que se devalúe la moneda. Se cree que inicialmente sería por un año, pero es materia de negociación por eso se ignora tiempo, tramo y la tasa. “No te puedo decir si es positivo hasta no tener esos datos”, dijo un ex funcionario que conoció la función pública y actuó en operaciones similares en otros países, incluidos el swap de China la Argentina. “Es un swap de monedas con garantía de recompra al que hay que fijarle tiempo, forma y tramos”, explicó. A diferencia del swap chino no se puede utilizar para pagar importaciones.