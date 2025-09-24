Economía

Dólar hoy: la divisa en el Banco Nación cae a $1.350 para la venta

El precio del billete al público se negocia con una baja de 35 pesos. Estados Unidos informó que negocia un swap de USD 20 mil millones con la Argentina y la compra de bonos

Guardar
13:29 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público es transado a $1.350 para la venta en el Banco Nación, con un descenso de 35 pesos o un 2,5% en el día.

13:28 hsHoy

El dólar mayorista cae a 1.335 pesos

En su tercer día de baja, el precio del dólar mayorista resta 34 pesos o 2,5%, en $1.335. Así, el tipo de cambio oficial regresó a su precio más bajo desde el 28 de agosto. El dólar mayorista alcanzó un reciente récord intradiario de $1.516 el viernes 19.

El tipo de cambio oficial se mantiene ahora unos 142,77 o 9,7% debajo del techo de las bandas cambiaria, que según informó el BCRA alcanzó este miércoles los 1.477,77 pesos.

13:21 hsHoy

Qué es un swap, cómo funciona y qué impacto tiene en las reservas

La Argentina negocia un intercambio de monedas con los Estados Unidos, según lo anunció el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Aún se desconocen las condiciones de la operación, pero hay experiencias que dan pistas

“Bajo la presidencia de Milei,
“Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización", dijo Bessent. REUTERS/Agustin Marcarian/

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, luego de la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y su par Donald Trump, anunció este miércoles que está negociando con el equipo económico local un swap de USD 20.000 millones con la Argentina y la compra de bonos locales en dólares. Sobre la primera cuestión, el país ya tiene experiencia.

Leer la nota completa
13:21 hsHoy

Estados Unidos informó que negocia un swap de USD 20 mil millones con la Argentina y la compra de bonos

El detalle fue informado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, luego de la reunión realizada ayer entre Javier Milei y Donald Trump. También prometió “colaboración inmediata” con el gobierno argentino en la gestión de pagos de capital de deuda

Javier Milei y Donald Trump,
Javier Milei y Donald Trump, ayer en Nueva York

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció cuáles son las opciones que están negociando con la Argentina para asistirla financieramente luego de la incertidumbre generada en los mercados por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.

Leer la nota completa
13:20 hsHoy

El respaldo financiero de EEUU calmó al dólar, que se alejó del techo de la banda y cerró a $1.430

En el Banco Nación cayó 5% en las paridades bursátiles, casi un 9%. El BCRA no tuvo que vender divisas. Los bonos subieron hasta 24% y el riesgo país cayó 370 puntos. El S&P Merval avanzó 7,6% y los ADR en Wall Street escalaron hasta 24%

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El dólar se estabilizó sin
El dólar se estabilizó sin intervención oficial en el mercado.

Las novedades financieros se sucedieron en el transcurso de pocas horas y el mercado reaccionó con una previsible euforia, dada la tensión observada en las últimas tres semanas y que sacudieron la confianza en el plan económico y el esquema cambiario.

Leer la nota completa
13:20 hsHoy

Subieron las reservas

Las reservas internacionales brutas del Banco Central finalizaron en USD 39.176 millones, con una suba de USD 58 millones respecto del lunes, en otra rueda sin intervención del Banco Central en el mercado de cambios.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Putin aumentará el IVA hasta un 22 % para financiar la invasión rusa a Ucrania: armas y pensiones a las familias de militares caídos

El Ministerio de Finanzas presentó un proyecto presupuestario que priorizará el equipamiento de las Fuerzas Armadas y el apoyo a los hogares vinculadas a la invasión. La medida generará ingresos adicionales por casi 12 mil millones de dólares anuales

Putin aumentará el IVA hasta

Qué es un swap, cómo funciona y qué impacto tiene en las reservas

La Argentina negocia un intercambio de monedas con los Estados Unidos, según lo anunció el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Aún se desconocen las condiciones de la operación, pero hay experiencias que dan pistas

Qué es un swap, cómo

El riesgo país se desplomó casi 180 puntos tras el nuevo anuncio de los EEUU

El mercado de deuda reaccionó inmediatamente a los detalles brindados por el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. El indicador de JP Morgan quedó en las 839 unidades

El riesgo país se desplomó

“Empieza una nueva era en la Argentina”, aseguró Caputo tras la confirmación de la ayuda de los Estados Unidos

El ministro de Economía que participó de las negociaciones en Nueva York se refirió al anuncio realizado por el secretario del Tesoro

“Empieza una nueva era en

Estados Unidos informó que negocia un swap de USD 20 mil millones con la Argentina y la compra de bonos

El detalle fue informado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, luego de la reunión realizada ayer entre Javier Milei y Donald Trump. También prometió “colaboración inmediata” con el gobierno argentino en la gestión de pagos de capital de deuda

Estados Unidos informó que negocia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Angustia e incapacidad: por qué

Angustia e incapacidad: por qué la migraña es una enfermedad subestimada que trasciende el dolor

Flavio Mendoza contó cuál es la parte del cuerpo femenino que más le gusta

Qué es un swap, cómo funciona y qué impacto tiene en las reservas

Un fiscal del caso Maradona detalló el inicio del escándalo a horas de una nueva audiencia contra Makintach

John Ternus, vicepresidente de Apple, revela por qué el iPhone Air fue un proyecto que se retuvo años

INFOBAE AMÉRICA

Tiroteo en oficina de ICE

Tiroteo en oficina de ICE en Texas deja tres heridos y el atacante muerto

Los filmes sobre ETA, un género que crece en el Festival de San Sebastián

Putin aumentará el IVA hasta un 22 % para financiar la invasión rusa a Ucrania: armas y pensiones a las familias de militares caídos

El alcalde de Nueva York impulsa la prohibición de carruajes de caballos en Central Park

Evo Morales defendió a su ex viceministro detenido en un operativo antidrogas: “Es un montaje”

DEPORTES

River Plate buscará dar vuelta

River Plate buscará dar vuelta la serie ante Palmeiras en Brasil para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La historia entre Ousmane Dembélé y su amigo de la infancia que emocionó en la gala del Balón de Oro

“Un momento aterrador”: un beisbolista recibió un brutal pelotazo a 160 km/h en la cara y fue hospitalizado

La argentina Sofía Montenegro perdió una sangrienta pelea, pero consiguió su contrato en UFC tras una gran actuación

LeBron James reveló el momento en que dimensionó su talento: “Ahí supe que era especial”