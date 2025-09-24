Dólar hoy: la divisa en el Banco Nación cae a $1.350 para la venta

Las reservas internacionales brutas del Banco Central finalizaron en USD 39.176 millones, con una suba de USD 58 millones respecto del lunes, en otra rueda sin intervención del Banco Central en el mercado de cambios.

Las novedades financieros se sucedieron en el transcurso de pocas horas y el mercado reaccionó con una previsible euforia, dada la tensión observada en las últimas tres semanas y que sacudieron la confianza en el plan económico y el esquema cambiario.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , anunció cuáles son las opciones que están negociando con la Argentina para asistirla financieramente luego de la incertidumbre generada en los mercados por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , luego de la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y su par Donald Trump , anunció este miércoles que está negociando con el equipo económico local un swap de USD 20.000 millones con la Argentina y la compra de bonos locales en dólares. Sobre la primera cuestión, el país ya tiene experiencia.

El tipo de cambio oficial se mantiene ahora unos 142,77 o 9,7% debajo del techo de las bandas cambiaria, que según informó el BCRA alcanzó este miércoles los 1.477,77 pesos.

En su tercer día de baja, el precio del dólar mayorista resta 34 pesos o 2,5%, en $1.335. Así, el tipo de cambio oficial regresó a su precio más bajo desde el 28 de agosto. El dólar mayorista alcanzó un reciente récord intradiario de $1.516 el viernes 19.

El dólar al público es transado a $1.350 para la venta en el Banco Nación, con un descenso de 35 pesos o un 2,5% en el día.

