Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este jueves 4 de septiembre y cuál es el precio minuto a minuto

El dólar inicia la jornada con el oficial en $1.375 y el blue en $1.370, mientras el riesgo país alcanza los 898 puntos básicos

14:06 hsHoy

En la previa a las elecciones, las acciones tocaron su nivel más bajo del año y el riesgo país se disparó a los 900 puntos

Hay papeles que acumulan mermas superiores al 50% en lo que va de 2025, pero al mismo tiempo hay bancos internacionales que recomiendan aprovechar las caídas para tomar posiciones

Pablo Wende

Por Pablo Wende

REUTERS/Issei Kato

El sentimiento negativo de los mercados se acelera a medida que se acerca la elección en la provincia de Buenos Aires. Ayer fue otro día de fuerte castigo para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas que en algunos casos superaron el 4%. Los bonos en dólares continúan muy flojos como lo refleja la escalada del riesgo país, que se acerca a los 900 puntos, el mayor nivel del año.

14:02 hsHoy

Este es el precio de cierre de ayer de las principales cotizaciones

Las primeras cotizaciones del jueves 4 de septiembre muestran al dólar oficial en $1.375 y al dólar tarjeta en $1.787,50. En el mercado paralelo, el dólar blue se ubica en $1.370, con una suba de 1,12% en la última jornada. Entre los financieros, el MEP cotiza en $1.369,38 y el contado con liquidación en $1.364,80.

14:02 hsHoy

El dólar abre estable a $1.375 y el riesgo país toca su nivel más alto en cinco meses

El mercado cambiario inicia la jornada con la cotización del dólar estable en $1.375 en la ventanilla del Banco Nación. Las reservas internacionales del Banco Central suman US$ 82 millones y alcanzan US$ 40.843 millones.

El riesgo país sube a 898 puntos básicos, su mayor nivel desde abril. En la plaza oficial, fuentes del Gobierno señalaron que el Tesoro vendió US$ 100 millones el martes y compró US$ 34 millones el miércoles.

En paralelo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, apuntó contra “un banco chino” por la presión sobre el tipo de cambio el lunes.

