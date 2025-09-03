Dólar hoy: a qué precios se operan las distintas cotizaciones este miércoles 3 de septiembre

La política cambiaria volvió al centro de la agenda tras las tensiones de las últimas semanas. La cotización del dólar mayorista se movió con volatilidad en medio de la presión sobre las tasas y de expectativas cruzadas en los mercados financieros. En ese contexto, el Gobierno decidió modificar su esquema de intervención, lo que supuso un giro respecto de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este martes tuvo lugar un parteaguas en la estrategia cambiaria del Gobierno cuando el Ministerio de Economía adelantó que intervendría de manera oficial con ventas de divisas para evitar saltos abruptos del tipo de cambio en la previa electoral. El mecanismo para que eso funcione involucra a otras dos entidades públicas y con la presunción entre los operadores del mercado de que ya hubo presencia oficial concreta en la plaza cambiaria.
Al cierre de la última jornada, las distintas cotizaciones del dólar en la Argentina mostraron mayotía de bajas, con excepción del billete informal. El dólar oficial terminó en 1.375 pesos, mientras que el dólar tarjeta, empleado para consumos en el exterior, registró un cierre de 1.787,50 pesos.
En el mercado informal, el dólar blue alcanzó un cierre de 1.370 pesos. Por su parte, las cotizaciones financieras mostraron estos valores al término de la rueda: el dólar MEP finalizó a 1.366,91 pesos y el contado con liquidación en 1.375,18 pesos. Estos precios corresponden al último valor operado en la jornada previa, sin expresar variaciones porcentuales.
Los números de cierre ofrecen las primeras referencias para el comienzo de la operatoria de hoy, bajo la atenta observación de participantes del sistema financiero y ahorristas.