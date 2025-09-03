Economía

Dólar hoy: a qué precios se operan las distintas cotizaciones este miércoles 3 de septiembre

Las diferentes variantes del dólar abren la jornada con precios de cierre definidos en la rueda previa, mientras el mercado local observa de cerca los movimientos de referencia en los segmentos oficial, financiero e informal

12:41 hsHoy

Dólar: qué es la flotación entre bandas y qué cambia con las últimas medidas del Gobierno

Un giro en la estrategia oficial permite al Tesoro intervenir en el mercado de cambios antes de que el dólar alcance el techo de la banda acordada con el FMI

El dólar en el Banco
El dólar en el Banco Nación cerró en $1.375 ayer martes (Reuters)

La política cambiaria volvió al centro de la agenda tras las tensiones de las últimas semanas. La cotización del dólar mayorista se movió con volatilidad en medio de la presión sobre las tasas y de expectativas cruzadas en los mercados financieros. En ese contexto, el Gobierno decidió modificar su esquema de intervención, lo que supuso un giro respecto de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

12:07 hsHoy

Cómo funciona el mecanismo que utilizan el Tesoro y el Banco Central para vender dólares en el mercado

El Ministerio de Economía tiene dos “ventanillas” para ofrecer divisas de manera oficial. La autoridad monetaria actúa como “broker” del Tesoro para operar en las pantallas. El mercado cree que ayer ya hubo presencia oficial en el tipo de cambio

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

Bausili y Caputo en una
Bausili y Caputo en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Reuters

Este martes tuvo lugar un parteaguas en la estrategia cambiaria del Gobierno cuando el Ministerio de Economía adelantó que intervendría de manera oficial con ventas de divisas para evitar saltos abruptos del tipo de cambio en la previa electoral. El mecanismo para que eso funcione involucra a otras dos entidades públicas y con la presunción entre los operadores del mercado de que ya hubo presencia oficial concreta en la plaza cambiaria.

11:40 hsHoy

Así cerraron ayer las principales cotizaciones del dólar

Al cierre de la última jornada, las distintas cotizaciones del dólar en la Argentina mostraron mayotía de bajas, con excepción del billete informal. El dólar oficial terminó en 1.375 pesos, mientras que el dólar tarjeta, empleado para consumos en el exterior, registró un cierre de 1.787,50 pesos.

En el mercado informal, el dólar blue alcanzó un cierre de 1.370 pesos. Por su parte, las cotizaciones financieras mostraron estos valores al término de la rueda: el dólar MEP finalizó a 1.366,91 pesos y el contado con liquidación en 1.375,18 pesos. Estos precios corresponden al último valor operado en la jornada previa, sin expresar variaciones porcentuales.

Los números de cierre ofrecen las primeras referencias para el comienzo de la operatoria de hoy, bajo la atenta observación de participantes del sistema financiero y ahorristas.

Cambios en el mercado automotor:

Javier Timerman analizó las últimas

Dólar: qué es la flotación

El presidente del Banco de

La Cámara de Comercio denunció

El Laboratorio de Paz catalogó

Franco Colapinto recorrió el mítico

