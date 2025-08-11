Economía

China realiza compras récord de soja argentina en un intento por diversificar proveedores

El gigante asiático podría cuadruplicar sus compras al país en medio de la guerra comercial

Guardar
El aumento de compras surge
El aumento de compras surge en plena guerra comercial con EEUU. REUTERS/Matias Baglietto/

El agro atraviesa un escenario con marcadas diferencias entre cultivos. Se destaca que la soja recibe un interés inédito desde China, en un contexto en que el país busca diversificar proveedores, en plena guerra comercial con EEUU. Mientras tanto, el trigo finaliza su siembra con las mejores condiciones hídricas en años y el maíz avanza con lentitud en su cosecha por el exceso de humedad en el sur.

En las últimas semanas, China adquirió varias cargas de harina argentina en una estrategia para reducir su dependencia de Estados Unidos. “Es la primera vez que vemos este tipo de operaciones, y podría abrir la puerta a exportaciones de poroto argentino por hasta 11 millones de toneladas”, señaló Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Esto surge en medio de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que insta a China a que aumente sus compras de soja a EEUU. “China está preocupada por la escasez de soja. Nuestros grandes agricultores producen la soja más robusta. Espero que China cuadruplique rápidamente sus pedidos de soja. Esto también es una forma de reducir sustancialmente su déficit comercial con EEUU”, dijo este domingo el mandatario en su red Truth Social.

"China está preocupada por la
"China está preocupada por la escasez de soja", dijo Trump. REUTERS/Dan Koeck

A su vez, en la Universidad Austral indicaron que la campaña 2024/25 ya registra un 45% de la producción con precio fijado y que la cola de buques para cargar soja supera el millón de toneladas, frente a un promedio habitual de 400.000 para esta época. La actividad comercial muestra un dinamismo superior al de otros ciclos, impulsada por la demanda asiática y por una expectativa de mayores embarques.

De todos modos, “la medida de comprar harina de soja argentina es solo una solución temporal“, dijo Hanver Li, analista jefe de la consultora de materias primas Shanghai JC Intelligence Co, según consignó Bloomberg. “Si las conversaciones entre China y EE.UU. van bien, no sería una pauta comercial a largo plazo”, añadió.

Trigo: superficie y condiciones récord

La siembra de trigo concluyó con 6,7 millones de hectáreas implantadas y el 81,9% del área en condición hídrica adecuada u óptima. “Todo indica que podríamos superar los 20 millones de toneladas de producción, un nivel que no veíamos desde hace tiempo”, destacó Romano.

Sin embargo, las ventas a precio de la nueva cosecha representan apenas el 2% del total, frente a un promedio histórico del 13%, lo que podría generar problemas de almacenamiento hacia fin de año. En julio, los embarques de trigo sumaron casi 600.000 toneladas, con Brasil como principal destino.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), por su parte, informó que “el 90% de los lotes de trigo de la región núcleo se encuentran en condiciones excelentes a muy buenas. Para encontrar una situación comparable hay que retroceder al ciclo 2019/20, cuando bajo esa condición combinada se encontraba el 80% de los lotes trigueros a esta altura del año. Seis años atrás, las lluvias de julio permitían un arranque destacable del cereal”.

Maíz: avance lento y competencia externa

La cosecha nacional de maíz alcanzó un avance del 89,3%, con la mayor parte del área pendiente ubicada en el sur, donde la humedad excesiva retrasa los trabajos. Aun así, en los últimos días ingresaron más de 2.000 camiones a los puertos, lo que redujo la presión de compra de los exportadores.

“Venimos con volúmenes de embarque muy bajos para una cosecha de 50 millones de toneladas y con Brasil entrando fuerte al mercado, lo que pone en duda que podamos recuperar el ritmo sin ajustes en los precios”, advirtió Romano.

En Estados Unidos, tanto la soja como el maíz mantienen buenas condiciones de cultivo, lo que ejerce presión bajista sobre los precios internacionales. En el caso de la soja, analistas prevén que Brasil modere el crecimiento de área sembrada en la campaña 2025/26. En maíz, los valores bajos podrían estimular la demanda y reactivar compras de cobertura de los fondos especulativos.

Expectativa por el informe del USDA

El martes se difundirá el reporte mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que será clave para el mercado. Los analistas esperan incrementos en los rindes estimados de soja y maíz, dada la excelente condición de los cultivos.

Romano recordó que “el año pasado el USDA también incrementó sus proyecciones en este reporte y volvió a hacerlo en septiembre, pero luego las redujo hasta cerrar por debajo del rinde inicial”. Hacia fin de mes se realizará el Pro Farmer Crop Tour, que aportará otra lectura sobre el potencial productivo en un contexto de muy buenas condiciones, lo que podría reforzar las proyecciones de rindes más altos.

Temas Relacionados

sojaexportacionesúltimas noticiaschinatrigoagromaíz

Últimas Noticias

Los alquileres aumentaron por debajo de la inflación en CABA: cuáles son los precios promedio

En el segundo trimestre del año, los departamentos en locación mantuvieron la desaceleración en sus valores aunque en un ritmo menor a meses anteriores

Los alquileres aumentaron por debajo

El dólar mayorista acumula una baja de casi 4% en agosto, contenido por la suba de las tasas de interés

La cotización minorista quedó sin cambios a $1.335. En el segmento de los grandes operadores, registró el séptimo descenso consecutivo. El mercado apuesta a los rendimientos en pesos, a la espera de la licitación del Tesoro

El dólar mayorista acumula una

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos importados más vendidos en lo que va de 2025

Aunque sean casi todos brasileños y no paguen arancel de importación, son autos que no se fabrican en la Argentina. Sólo uno de los primeros diez es chino

Cuáles son y cuánto cuestan

“La decisión es tuya”: en tono de campaña y a días del cierre de listas, Caputo volvió a criticar al kirchnerismo

El ministro de Economía reiteró en los últimos días mensajes en clave electoral luego del traspié del oficialismo en el Congreso con proyectos que impactarían en el superávit fiscal

“La decisión es tuya”: en

Mercados: las acciones y los bonos cerraron con alza marginal en un contexto de tasas que volvieron a subir

El S&P Merval ganó un leve 0,1% y los títulos en públicos avanzaron 02%. Las tasas de caución se acercaron a al 50% antes de una voluminosa licitación del Tesoro

Mercados: las acciones y los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaban autos y vendían autopartes

Robaban autos y vendían autopartes en un desarmadero de Esteban Echeverría: hay cinco detenidos

La Justicia ordenó el decomiso de bienes a Lázaro Báez por más de 54 millones de dólares

Mendoza: colapsó el techo de una casa en Guaymallén y una familia con sus mascotas se salvaron de milagro

Así extraditaron desde Paraguay a Brisa y “Pinky”, la pareja que se casó antes del triple crimen de Rosario

Cómo saber la edad de las arterias, un indicador clave para prevenir enfermedades cardiovasculares

INFOBAE AMÉRICA
Cómo vivir la magia de

Cómo vivir la magia de Disney en altamar: Guía completa para disfrutar de sus cruceros

El fenómeno de El Niño provocó la pérdida de hasta el 40% de insectos claves para la supervivencia de los bosques

El Ejército de Corea del Sur se redujo un 20% en seis años tras una fuerte caída de la población masculina

Temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro del último sismo reportado por el CSN este 11 de agosto

La Unión Europea instó a Israel a permitir el ingreso de más ayuda humanitaria en Gaza

TELESHOW
Julieta Prandi: “Si no le

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

Emilia Mernes contó qué cantantes consagradas tendría en su banda pop de chicas: “Seríamos las Avengers”

Nicolás Cabré contó cómo vive que Rufina estudie en Turquía: “Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella”

La tristeza de Pablo Lescano después de la tragedia en su show: “La vida es lo más valioso que tenemos”