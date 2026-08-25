Sorpresa en el ranking de los 0 km: dos modelos inesperados lideran las categorías con mayores ventas por primera vez en 2026

Las dos principales categorías de autos en volumen de unidades, tienen nuevo líder en agosto, a solo 6 días de terminar el mes.

Guardar

Aunque todavía faltan seis días hábiles para terminar el mes, el punto de atención del mercado automotor argentino en agosto no sólo está puesto en verificar si se produce una recuperación de ventas de 0 km respecto a julio, sino en ver si se vuelve a cambiar una tendencia que este año ya pasó por distintos rumbos y que marca el pulso de un sector con una gran volatilidad e imprevisibilidad inédita en mucho tiempo.

Las ventas vienen un 7% arriba de julio y un 20% debajo de agosto de 2025, lo que mejora el escenario del mes anterior. Sin embargo, el otro punto de atención es el cambio de líder parcial de los dos segmentos con mayor volumen de unidades del mercado, tanto el de los autos de pasajeros convencionales como el de los populares SUV.

PUBLICIDAD

El año entronizó al Fiat Cronos nacional como el modelo más vendido cinco de los siete meses transcurridos, y al Peugeot 208 en marzo y abril, antes de perder terreno considerablemente en los últimos períodos en relación a su “primo de Stellantis”. Mientras se afirmaba el liderazgo del Fiat, que se fabrica desde 2018 en la planta cordobesa de Ferreyra, el modelo que más se acercó a la punta fue el Chevrolet Onix.

Sin embargo, en junio, el Toyota Yaris reapareció con fuerza, superando las 1.000 unidades vendidas tanto ese mes como en julio. En agosto, consolidó su avance y, tras tres semanas de operaciones, lidera cómodamente su segmento con 768 unidades, por delante del Cronos y el Volkswagen Polo. El Peugeot 208, por el momento, se ubica en el cuarto puesto.

PUBLICIDAD

Después de haber desaparecido a fines de 2025, el Toyota Yaris vuelve a liderar las ventas de autos de pasajeros en agosto, a una semana del cierre de registros.

El Yaris había sido el auto más vendido en 2025 no solo en su categoría sino como líder absoluto del ranking de patentamientos durante gran parte del año, superando incluso a la pickup Toyota Hilux. Pero en el último trimestre se perdió todo.

Su destino parecía marcado para quedar como el auto más vendido del año en Argentina, pero se interrumpió por la destrucción de la planta de motores de Porto Feliz, Brasil, a fines de septiembre, lo que ocasionó la paralización total de la producción por tres meses, con la consiguiente caída de ventas por falta de unidades.

PUBLICIDAD

Primer mes sin Territory arriba

Pero si sorprende la performance del Yaris en autos, más debe sorprender la del Yaris Cross entre los SUV, categoría que este año fue dominada desde el comienzo por la Ford Territory, no solo como el SUV de mayor demanda del mercado, sino como el vehículo importado más vendido en Argentina.

El C-SUV de Ford fue tres meses el vehículo más vendido de la marca, superando a la pickup nacional Ranger, y solo en julio perdió ese sitial en el acumulado del año por muy pocas unidades.

PUBLICIDAD

El lanzamiento del Yaris Cross se produjo recién en la última semana de febrero, rodeado de mucha expectativa, pero a la vez de cuestionamientos por su precio, especialmente la versión híbrida, ante un mercado plagado de productos provenientes de China, que competían con menores valores en el mercado. El gran rival para este B-SUV, sin embargo, es el Volkswagen Tera, que no tiene versión híbrida alguna, pero es la otra gran novedad del mercado de 2025, y también es de origen brasileño.

El Toyota Yaris Cross se presentó a fines de febrero y en agosto está liderando el segmento de SUV con comodidad sobre Ford Territory y VW Tera. (Toyota Argentina)

La relación entre el modelo de Volkswagen y el de Toyota fue muy pareja desde el comienzo, pero con el primer modelo con dos meses más en el mercado, sacando una ventaja en el acumulado del año que parecía difícil de descontar. En mayo y julio, el Yaris Cross quedó adelante, pero por pocas unidades, con lo que el colchón de casi 4.000 autos lo mantenía líder absoluto del segmento, aunque lejos de Territory.

PUBLICIDAD

Pero en agosto, a pocos días del cierre del mes, el SUV más pequeño de Toyota está segundo absoluto y es líder por primera vez en el segmento. Solo es superado por la pickup Hilux, y ya tiene patentados 1.129 unidades contra 722 del Tera, una diferencia que no se había dado nunca en el año.

La Ford Territory, que sigue primera en el acumulado del año, está en el medio de ambos SUV compactos con 886 unidades, lo que parece asegurar que a fin de mes, el Yaris Cross podría ganar su primer período en el mercado argentino.

PUBLICIDAD