El dólar rompió la barrera de los $1.500: por qué el Gobierno dejó de defender ese techo y qué espera el mercado

Los analistas siguen de cerca las oscilaciones de las tasas de interés, que en la última jornada registraron una baja. (REUTERS/Dado Ruvic)

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El dato destacado del comienzo de la semana fue el aumento del dólar mayorista a 1.508,50 pesos. La relevancia no radicó en la suba de $8,5 durante la jornada, sino en que se superó el techo “invisible” que el mercado ubicaba en 1.500 pesos. Ese umbral se había establecido mediante la venta de dólares y la oferta de bonos dollar-linked y futuros que el Gobierno implementó en las semanas recientes. Este movimiento señaló un cambio en la estrategia del equipo económico, que analistas y operadores del sistema financiero interpretan de distintas maneras.

La reacción del mercado argentino se basó en una serie de episodios iniciados el martes 28 de julio, cuando circularon versiones de una posible intervención del Tesoro en el mercado cambiario, aunque sin confirmación oficial. Fuentes del sector señalaron que ese día aparecieron indicios de venta de dólares por parte del Gobierno para evitar que el tipo de cambio mayorista superara los 1.500 pesos. Esta percepción se extendió entre operadores y analistas, quienes advirtieron una dinámica diferente respecto a la operatoria habitual.

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Pocos días después, la publicación del balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó un dato que reforzó la tesis de la intervención oficial. El informe mostró que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro cayeron de USD 3.330 millones a USD 3.185 millones entre el 28 y el 29 de julio. Esa variación de USD 145 millones coincidió con el día en el que el dólar mayorista estuvo a punto de superar la barrera de los 1.500 pesos. El mercado leyó ese descenso como un probable uso de recursos propios para frenar el avance de la cotización.

En esa misma jornada, el BCRA cortó una racha de 135 días consecutivos con compras de divisas ya que se fijó el precio oficial de cierre que sirvió de referencia para el pago de un instrumento dollar-linked a fines de julio. Cuanto más subiera el tipo de cambio, mayor iba a ser lo que iba a tener que pagar el Tesoro en pesos.

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Tras ese episodio, el tipo de cambio mayorista bajó durante las jornadas siguientes y el Central volvió a comprar divisas. El viernes de esa semana cerró en $1.485 y el lunes posterior mostró solo un leve salto a $1.493 al mediodía. Así, se instaló entre los operadores la idea de un techo invisible en $1.500 dentro de las bandas cambiarias vigentes que el Gobierno no dejaba traspasar.

Nueva estrategia

El salto a $1.508,50 del lunes 24 de agosto reconfiguró el escenario. La reacción oficial ya no fue la misma que en semanas previas y el dólar cerró por encima del umbral que hasta entonces funcionaba como referencia de contención. Analistas y operadores interpretaron este comportamiento como una señal de que el equipo económico modificó su accionar frente a la presión sobre el tipo de cambio.

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Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo, atribuyó el cambio de accionar al hecho de que, tras casi un mes de presión, las herramientas habituales ya no alcanzaron para estabilizar la plaza. “En este tiempo sacrificó compras por parte del Banco Central en el mercado cambiario y, además, junto al Tesoro, vendieron cobertura mediante títulos públicos dollar-linked y en futuros. No solo eso, también generó un estrés sobre las tasas del mercado que aumentó el costo de fondeo de los bancos y el costo de la liquidez. Al ver que no fue una presión transitoria, entiendo que actúan en consecuencia”, señaló Garay Méndez.

Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, señaló que con la flexibilización del techo de $1.500 “debería aflojar la tasa en pesos y su volatilidad. De hecho, ya hizo lo primero sobre el cierre de la semana pasada”.

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El Banco Central registró una disminución de USD 145 millones en los depósitos del Tesoro entre el 28 y el 29 de julio. (Foto: Reuters)

Una fuente que pertenece a una importante consultora, en off the record, consideró que la postura firme del Gobierno para mantener el tipo de cambio por debajo de los $1.500 generó una expectativa de depreciación que se reflejó en la tasa. “Al igual que con el ‘techo’ anterior en $1.400, relajar un poco el límite de $1.500 ayuda también a que la tasa comprima. Es una flexibilización del límite superior de facto que tenían, en pos también de ir dando un poco de flexibilidad frente a una demanda de cobertura que termina, sino, requiriendo más tasa en pesos. De esta forma parece que lo van administrando”, indicó.

Otra voz aportó una visión diferente respecto a la lógica oficial. En su opinión, no hay un techo nominal al tipo de cambio, sino que el equipo económico busca administrar liquidez, tasas y compra de reservas para evitar volatilidad en el costo del financiamiento y del dólar. “Les gusta el tipo de cambio fijo, pero es bastante suicida si buscan sostener un tipo de cambio nominal fijo en el segundo semestre en un contexto donde estacionalmente las exportaciones van a ser más chicas. Van a ir administrando el juego dólar-tasas, y creo que la lectura tiene que incorporar la administración de liquidez”, sostuvo.

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El cambio de estrategia oficial quedó reflejado en la ruptura del límite de $1.500, un movimiento que para los analistas respondió a la necesidad de flexibilizar la política cambiaria en un contexto de presiones persistentes. Analistas alertaron que la política de un techo rígido para el dólar mayorista generó presiones sobre las tasas de interés y la demanda de cobertura. Y que ahora al relajar el límite de $1.500, el Gobierno buscó otorgar más flexibilidad al sistema y evitar una escalada de las tasas en pesos, que podría complicar el financiamiento. El mercado financiero permanece atento a los próximos movimientos del equipo económico y a cómo administre la liquidez, las tasas y la intervención en el mercado cambiario.