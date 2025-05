Menos sucursales y cajeros, más pagos online: cómo la digitalización transformó el sistema financiero argentino

Los canales de atención digitales de los bancos no paran de crecer

El sistema financiero argentino consolida su digitalización. Las entidades financieras, incluyendo en ese concepto a los bancos y a las fintech, registran un fuerte crecimiento en el uso de los pagos electrónicos de toda clase, ya sea a través de tarjetas, transferencias, pagos QR o débitos de todo tipo. Cada vez es mayor el porcentaje de la población que maneja sus cuentas mediante apps y plataformas online.

Al mismo tiempo, se estancó el crecimiento de la infraestructura física del sistema. La cantidad de sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio no solo no creció sino que además perdió densidad en muchos lugares del país. Pero eso no quiere decir que falten servicios financieros: las mismas entidades que ya no planean abrir nuevas sucursales, quieren que su mostrador y sus cajas estén dentro del celular.

Los datos del último Informe de Inclusión Financiera del Banco Central confirman ese escenario, impulsado a partir de la pandemia y consolidado en 2024. Y a la vez, abren un interrogante: ¿qué debe hacer hoy para que crezcan los servicios financieros? ¿Abrir un local con aire acondicionado ubicado en una esquina estratégica de la ciudad o desarrollar una app para el celular, con funcionamiento intuitivo y respuestas veloces y seguras?

El informe del BCRA concluye que “la tenencia de múltiples cuentas, facilitada por la apertura remota, la ausencia de costos de apertura y mantenimiento, y la interoperabilidad entre cuentas, está debilitando a la relación territorial entre las entidades financieras y sus cuentahabientes”. De esa forma, la expansión de los canales digitales “plantea el interrogante de si la infraestructura física actual es suficiente o si, por el contrario, otros factores como el crecimiento de la intermediación financiera, requerirá una mayor cantidad y cobertura territorial de puntos de atención”.

La expansión de los pagos electrónicos

El crecimiento de los pagos electrónicos se ha acelerado en el último año. Cada argentino adulto realizó más de 28 pagos electrónicos por mes, lo que implica un aumento del 45% en comparación con 2023.

En 2024, el uso de todas las formas de pago online se disparó. La cantidad de transferencias en relación al 2023 creció un 83%, los pagos con transferencias a comercios un 53% al igual que las operaciones con toda clase de tarjetas, tanto de débito (14%), de crédito (15%) o prepagas (60%). Estas últimas son la base de las fintech, con Mercado Pago a la cabeza, pero con más de un centenar de billeteras que las proveen, apuntando a diferentes públicos.

“Los pagos electrónicos siguieron avanzando en detrimento del uso de efectivo”, señala el informe del BCRA. Los pagos electrónicos están reduciendo en forma paulatina la dependencia del efectivo en las transacciones diarias. El sistema de billetes argentino, deliberadamente incómodo, colabora en ese fin ya que el billete máximo tiene un valor menor a 20 dólares.

Otro dato del informe muestra cómo el dinero en efectivo cae en desuso. En 2019 por cada extracción de un cajero automático se hicieron 2 pagos electrónicos; en 2024, ese número llegó a 10 pagos. “El crecimiento de esta relación —cada vez más pagos electrónicos por cada retiro de efectivo— se aceleró en los últimos años, especialmente en términos de montos", explicó la entidad presidida por Santiago Bausili.

La estancada infraestructura física

Mientras los pagos electrónicos continúan ganando terreno, la infraestructura física del sistema financiero argentino decae o, al menos, no se desarrolla. En diciembre de 2024, se registraron 14,5 puntos de acceso (PDA), que incluye cajeros automáticos, sucursales y terminales de autoservicio cada 10.000 habitantes. Hace dos años, había 15. El informe explica que este descenso “responde, entre otros factores, a la migración de operaciones de puntos físicos a canales electrónicos de entidades financieras (EEFF)”. La infraestructura física solo guarda un papel importante para darle profundidad al sistema en determinadas zonas.

Durante 2024 dejaron de funcionar 83 sucursales bancarias en la Argentina mientras que la cantidad de cajeros automáticos creció menos del 1 por ciento.

No obstante eso, la cobertura financiera de la Argentina es muy alta. Si algo sobra, son cuentas, si se considera que todos las prestaciones sociales del universo Anses se cobran a través de una cuenta bancaria o virtual.

De esa forma, el 92,5% de los adultos en la Argentina tiene acceso a algún tipo de punto de atención, ya sea físico o digital. Y en ese ámbito, entre cuentas de bancos (CBU) y cuentas de billeteras (CVU) hay competencia pero también mucha combinación. En 2024 hubo 37,2 millones de argentinos titulares de cuentas. De ellos, hubo 18 millones de argentinos que hicieron al menos una operación financiera en un banco y también en una fintech, lo que indica que los usuarios aprovechan las ventajas de cada opción, beneficiándose de la interoperabilidad entre cuentas.

El informe destaca dos tendencias: “la profundización de la tenencia conjunta de cuentas bancarias y de pago y el incremento de la población con cuentas en moneda extranjera". El número de individuos que tienen cuentas CBU y CVU al mismo tiempo aumentó en 3,3 millones durante el 2024, mientras que se hicieron 2,8 millones de nuevas cuentas en dólares.

Hacia el uso de esas cuentas apunta el Gobierno, con la intención de que sea más fácil hacer gastos cotidianos en dólares ya que quiere que las divisas ingresadas en el blanqueo se gasten en la economía real. Ya está permitido pagar un café en dólares vía transferencia o tarjeta de débito, siempre que el dueño del bar así lo desee. Para los comerciantes es optativo y, hasta el momento, no mostraron demasiado interés en cobrar en dólares salvo en el turismo.

Otro punto clave de la radiografía del sistema financiero que presentó el BCRA es la expansión del ahorro a través de cuentas remuneradas, que pasaron de 13,8 millones en diciembre de 2023 a 22,4 millones en diciembre de 2024. El BCRA estima que el 53,7% de las personas con cuentas en billeteras virtuales tiene su saldo invertido para generar intereses.