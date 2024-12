Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones de la divisa este lunes 2 de diciembre

Semana financiera: las acciones y los bonos de Argentina cerraron noviembre con fuertes alzas El S&P Merval ganó 2% a lo largo de cinco ruedas, en zona récord, por encima de los 2.200.000 puntos. Los bonos en dólares restaron 1% semanal, pero en el mes treparon 10%, con un riesgo país en los 752 puntos. El dólar libre, a $1.120 perdió 1,3% semanal y casi 6% en noviembre

El ADR de YPF escaló en noviembre un 64% en dólares y lideró las alzas de los papeles argentinos.

Los activos bursátiles de la Argentina están cerca de cerrar un año inolvidable. Falta diciembre para poder efectuar un balance completo del calendario, pero las cifras positivas exhibidas a lo largo once meses fueron contundentes y difícilmente tuerzan el resultado. Noviembre no solo no fue una excepción, sino que aceleró la tendencia positiva.