Con reservas bajo tensión y sin avances con el FMI Argentina pagó casi USD 700 millones a bonistas que entraron al canje

La Argentina pagó hoy USD 693 millones por vencimientos de intereses de bonos que fueron emitidos en 2020 , como resultado del canje de deuda que condujo el ministro de Economía Martín Guzmán. El desembolso significó otro recorte a las reservas líquidas del Banco Central en días en los que el Gobierno busca avances concretos en la negociación con el FMI que le evite caer en default en marzo próximo.

Este lunes vencieron intereses de 17 bonos distintos. Cinco Bonares en dólares regidos por la Ley local, otros seis Globales en dólares sujetos a tribunales extranjeros y, los menos significativos en cuanto a montos, seis Globales más nominados en euros.}

Los papeles regidos por tribunales del exterior supusieron un desembolso de USD 426 millones en el caso de los títulos en dólares y el equivalente a otros USD 24 millones más correspondientes a los pagos en euros. El pago ya recortó en USD 344 millones a las reservas internacionales del Banco Central.

También hoy se pagan los Bonares regidos por la ley local que, aunque tendrán efecto en reservas, en este caso la variación de las tenencias brutas del Central no va a ser significativa porque muchos de los dólares que se abonan están en cuentas basadas en la Argentina y, así, continúan computados como reservas aún después del cambio de dueño.

La semana pasada el Banco Central logró algo de alivio al terminar comprada por más de USD 100 millones, pero la lista de pagos no se detiene y el ingreso de divisas a las arcas oficiales es menor.

Este mes el Tesoro va a tener que pagar un vencimiento más con el FMI por USD 722 millones en concepto de capital del préstamo de cerca de USD 45.000 millones tomado entre 2018 y 2019, además de otros pagos menores a organismos internacionales que llevan la cuenta total de obligaciones con ese tipo de acreedores a USD 859 millones.

“El stock bruto de reservas internacionales terminó la semana en USD 39.121 millones, en tanto que las reservas netas cayeron a USD 1.681 millones, sin dudas, una luz roja para la dinámica de la estabilidad cambiaria” (Cohen)

Los tenedores de títulos de deuda Globales, regidos por tribunales del exterior, van a tener disponibles sus pagos entre hoy y mañana. Mientras tanto, los que tienen Bonares regidos por los tribunales argentinos pueden tardar algo más.

“En la primera semana del 2022 el Banco Central compró USD 126 millones, aunque no pudo evitar que las reservas internacionales arranquen el año con una caída de USD 451 millones, debido a los pagos por USD 432 millones de cupones de bonos reestructurados”, resumió el informe diario de Cohen.

“Con esto, el stock bruto de reservas internacionales terminó la semana en USD 39.121 millones, en tanto que las reservas netas cayeron a USD 1.681 millones, sin dudas, una luz roja para la dinámica de la estabilidad cambiaria”, agregó el análisis.

Ilan Goldfajn, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI asumido el lunes de la semana pasada. Estará al frente de Julie Kozack y Luis Cubeddu, los funcionarios del Fondo que negocian con la Argentina. REUTERS

Los analistas siguen con preocupación la falta de señales de avance en la negociación con el FMI que correría del medio, al menos en el corto plazo, vencimientos por más de USD 19.000 millones con el organismo programados para este año. Un acuerdo permitiría a la Argentina contar con desembolsos específicos ante cada vencimiento para poder refinanciar esos pagos.

Desde la semana pasada hay nuevo Director del Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI, se trata del ex banquero central brasileño y “halcón” Ilan Goldfajn que remplaza a Alejandro Werner, quien encabezó las charlas para el otorgamiento del paquete de ayuda a la Argentina que se está pagando en estos días. El nuevo funcionario tendrá a su cargo a Julie Kozack y Luis Cubeddu, los negociadores del organismo para la Argentina.

“La negociación con el FMI es el tema más gravitante actualmente para la deuda argentina. No hay que olvidar que es un contexto de negociación y no extraña una postura dura al inicio de la misma. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en 2020, los tiempos esta vez son más apretados y el reloj corre en nuestra contra. Desde la primera propuesta de restructuración soberana en abril 2020 y el anuncio del acuerdo inicial pasaron cuatro meses (cinco hasta que se emitieron los nuevos títulos). Esta vez el Gobierno no cuenta con ese margen”, analizó un reporte de PPI.

“La escasez de reservas netas en el Banco Central y la suma de necesidades a pagar en dólares obligan a apurar el asunto. La fecha clave será en marzo con el pago de capital por USD 2.879 millones al propio FMI. Sin alcanzar un acuerdo antes de ese límite, las reservas netas (incluyendo oro) caerán a terreno negativo, o en su defecto, Argentina entrará en cesación de pagos con el Fondo”, agregó.

