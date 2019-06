El populismo no sólo no es gratis sino que, muy por el contrario, es extremadamente costoso. Desde la estricta sensibilidad social, el populismo ha llevado la pobreza a niveles vergonzosos: uno de cada tres argentinos son pobres y uno de cada dos chicos también lo son. Esos chicos que deberán el día de mañana hacer de ésta una Argentina mejor, chicos que hoy no estamos alimentando ni educando como corresponde.