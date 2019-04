"A una eventual candidatura de Cristina Kirchner no la veo como para que haya saltado el Riesgo País, no es un 'cisne negro', es decir un evento inesperado. Todos sabemos que es muy probable que vaya a jugar. Obviamente un lanzamiento de Cristina va a tener una incidencia en el mercado, pero no hay que olvidar que en abril de 2015 el candidato iba a ser Daniel Scioli y el Riesgo País estaba más bajo que ahora", comentó Buteler.