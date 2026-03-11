El Inter Miami de Lionel Messi abre su llave de octavos de final de Concachampions ante Nashville: horario y cómo verlo

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Inter Miami-Nashville por la ida de los octavos de final de la Concachampions!

Con Lionel Messi, Inter Miami buscará arrancar con el pie derecho la serie de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf en condición de visitante. La cita comenzará a las 20:30 (hora argentina) en el estadio GEODIS Park. Las Garzas debutarán en esta instancia ya que se clasificaron de forma directa por medio del ranking confeccionado por dicha confederación, al igual que Toluca de México, Seattle Sounders, Alajualense de Costa Rica y Mount Pleasant de Jamaica. La revancha será el miércoles 18 de marzo en Miami.

“Que esto se convierta en una ilusión y no en una obsesión. Me ilusiono porque el año pasado nos quedamos en las puertas de una final. Sabemos que es una eliminatoria muy difícil. Nuestro rival empezó fuerte en nuestra liga y se reforzó bien”.

