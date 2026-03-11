Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi abre su llave de octavos de final de Concachampions ante Nashville: horario y cómo verlo

Arrancará a las 20:30 (hora Argentina) y televisará Disney+

Horarios del partido:

20.30: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

19.30: Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (Estados Unidos)

18.30: Colombia, Ecuador y Perú

17.30:  México

00.30 (jueves): España

*El encuentro será televisado por Disney+ en Argentina

12:33 hsHoy

La palabra de Javier Mascherano antes del partido:

“Que esto se convierta en una ilusión y no en una obsesión. Me ilusiono porque el año pasado nos quedamos en las puertas de una final. Sabemos que es una eliminatoria muy difícil. Nuestro rival empezó fuerte en nuestra liga y se reforzó bien”.

Mascherano fue cauto en sus
Mascherano fue cauto en sus declaraciones previas (GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
11:55 hsHoy

Probables formaciones:

Nashville: Brian Schwake; Andy Najar, Jeison Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz; Patrick Yaznek, Edvard Tagseth; Cristian Espinoza, Sam Surridge y Hany Mukhtar. DT: Brian Callaghan

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Lionel Messi y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano

11:50 hsHoy

El primer chico, en Nashville:

Con Lionel Messi, Inter Miami buscará arrancar con el pie derecho la serie de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf en condición de visitante. La cita comenzará a las 20:30 (hora argentina) en el estadio GEODIS Park. Las Garzas debutarán en esta instancia ya que se clasificaron de forma directa por medio del ranking confeccionado por dicha confederación, al igual que Toluca de México, Seattle Sounders, Alajualense de Costa Rica y Mount Pleasant de Jamaica. La revancha será el miércoles 18 de marzo en Miami.

11:47 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Inter Miami-Nashville por la ida de los octavos de final de la Concachampions!

Lionel Messi y dos compañeros
Lionel Messi y dos compañeros de equipo del Inter Miami celebran una jugada en el campo de juego de un estadio con aficionados de fondo.

