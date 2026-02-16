Deportes

Gabriel Batistuta festejó la llegada de su segunda nieta a los 57 años: las fotos y su emotivo mensaje

Las redes sociales se colmaron de mensajes para el ex goleador tras la llegada de la nueva integrante de la familia

Guardar
Gabriel Batistuta celebró la llegada
Gabriel Batistuta celebró la llegada de su nieta

Gabriel Batistuta, destacado exfutbolista, fue abuelo por segunda vez y compartió un emotivo mensaje sobre la llegada de la nueva integrante a la familia. Esta vez, el exgoleador de la selección argentina, de 57 años, se convirtió en noticia lejos de las canchas y de los récords históricos que marcaron su carrera. Bati anunció que su hijo Lucas Batistuta y su esposa Dalila Prieto dieron la bienvenida a Catalina, la nueva nieta del ídolo.

Batistuta decidió compartir la feliz noticia con sus seguidores en redes sociales. Mostró su orgullo por la llegada de Catalina con una serie de fotos familiares. En las imágenes se pudo ver a la bebé en los brazos de su padre y a Dalila en la camilla después del parto, en una postal que transmitió unidad y ternura. El mensaje del ex Boca Juniors fue breve y directo: “Arribó la más esperada, la niña de la familia. Bienvenida”.

La publicación en Instagram incluyó varias fotos con la niña recién nacida y una imagen de la pequeña en su cuna. Rápidamente, los comentarios de sus seguidores se llenaron de felicitaciones y mensajes afectuosos: “La nieta del Rey León”, “Felicidades Batigol”, “Qué hermosa Catalina. Muchísimas felicidades para la familia Batistuta”, “Hermosa esa princesa ” y “Bendiciones”.

Catalina, la hija de Lucas
Catalina, la hija de Lucas Batistuta y Dalila Prieto

Lucas Batistuta ya había sido padre de Lautaro en 2020, cuando el exjugador del Fiorentina anunció por primera vez que era abuelo. En esa oportunidad, Batistuta agradeció el cariño recibido y el trabajo del personal de salud del Sanatorio Padre Pío de Reconquista: “Muy felices con Irina comenzamos a transitar esta etapa de abuelos. Gracias por todo el cariño y los cuidados que recibió en las primeras horas de vida por el personal de salud del Sanatorio Padre Pío de Reconquista”.

El ex ariete surgido de Newell’s actualmente reside en Reconquista, el pueblo santafesino donde nació, junto a su esposa Irina Fernández. Tras su paso exitoso por el fútbol en Argentina y Europa, se instaló definitivamente en el campo, donde administra una propiedad de 129.000 hectáreas dedicada a la ganadería vacuna, además de la agricultura. Aunque mantiene contacto con el deporte, su vida cotidiana transcurre lejos de la exposición mediática.

La familia Batistuta se agrandó
La familia Batistuta se agrandó con la nueva integrante

Dentro de la familia, Lucas Batistuta, nacido en Villa Santa Chiara en 1996, es quien sigue vinculado al fútbol. En 2024 se convirtió en director técnico de Romang FC, un club de Santa Fe, que obtuvo tres títulos en un año bajo su dirección. Hoy orienta a Boca Unidos de Corrientes, institución que supo jugar en la Primera Nacional y pelear por un lugar en la élite. Mientras, Thiago, el hijo mayor, es psicólogo recibido en la Universidad de Flores y tiene experiencia como actor y conductor.

Sin embargo, la familia Batistuta espera otro nacimiento para 2026, esta vez de parte de Thiago y su novia Daniela Nanu Maffeo, quienes anunciaron el embarazo en septiembre y el exfutbolista replicó la noticia en sus redes sociales. Así, la llegada de Catalina amplió la familia Batistuta tras seis años y, en los próximos meses, se espera la llegada del bebé del hijo mayor.

Incluso en su presente alejado del ojo público y dedicado a sus actividades agropecuarias en Reconquista, cada paso del clan familiar despierta comentarios y muestras de afecto, resultado del vínculo que el público mantiene con uno de los grandes ídolos de la selección argentina.

Lucas Batistuta junto a su
Lucas Batistuta junto a su hija recién nacida

Temas Relacionados

Gabriel BatistutaLucas BatistutaDalila PrietoThiago BatistutaDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

El Blanquinegro y la Lepra se enfrentan en el estadio Guillermo Laza, ambos necesitados de sumar su primera victoria

Deportivo Riestra y Newell’s cierran

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

El histórico jugador de la selección argentina fue lapidario con el uruguayo por su postura en la previa del encuentro ante el Calamar

Ruggeri criticó con dureza a

Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

La cordobesa de 19 años se consagró campeona del W35 turco y sumó el décimo trofeo de su carrera

Luisina Giovannini brilló en Antalya

Fue multicampeón con el Real Madrid y el Chelsea, jugó tres Mundiales y revela su nueva vida: “Me siento más taxista que futbolista”

Eden Hazard, de apenas 35 años, optó por colgar los botines para dedicarse a su familia

Fue multicampeón con el Real

La lesión que puso en alerta a la selección argentina de cara a la Finalissima ante España

El Atlético de Madrid confirmó que Nico González sufrió una dolencia muscular en un muslo

La lesión que puso en
DEPORTES
Deportivo Riestra y Newell’s cierran

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

Fue multicampeón con el Real Madrid y el Chelsea, jugó tres Mundiales y revela su nueva vida: “Me siento más taxista que futbolista”

La lesión que puso en alerta a la selección argentina de cara a la Finalissima ante España

TELESHOW
La emoción de Sol Pérez

La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

La sorpresa viral en “La casita” de Bad Bunny: Guillermo Novellis de La Mosca en el corazón del show en River

INFOBAE AMÉRICA

Panamá continuaría en la lista

Panamá continuaría en la lista negra tributaria europea tras revisión de febrero

Un referente ambiental analizó por qué la Ley de Glaciares es clave para proteger el agua y advirtió sobre el impacto de la reforma

Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados de terreno tras una serie de contraataques en el sureste del frente

El Vaticano triplica el acceso a la terraza de San Pedro y amplió los servicios para sus 20 millones de visitantes anuales

El asesinato a golpes de un activista de ultraderecha sacude a la política francesa a semanas de las elecciones