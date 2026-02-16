Gabriel Batistuta festejó la llegada de su segunda nieta a los 57 años: las fotos y su emotivo mensaje

Gabriel Batistuta celebró la llegada de su nieta

Gabriel Batistuta, destacado exfutbolista, fue abuelo por segunda vez y compartió un emotivo mensaje sobre la llegada de la nueva integrante a la familia. Esta vez, el exgoleador de la selección argentina, de 57 años, se convirtió en noticia lejos de las canchas y de los récords históricos que marcaron su carrera. Bati anunció que su hijo Lucas Batistuta y su esposa Dalila Prieto dieron la bienvenida a Catalina, la nueva nieta del ídolo.

Batistuta decidió compartir la feliz noticia con sus seguidores en redes sociales. Mostró su orgullo por la llegada de Catalina con una serie de fotos familiares. En las imágenes se pudo ver a la bebé en los brazos de su padre y a Dalila en la camilla después del parto, en una postal que transmitió unidad y ternura. El mensaje del ex Boca Juniors fue breve y directo: “Arribó la más esperada, la niña de la familia. Bienvenida”.

La publicación en Instagram incluyó varias fotos con la niña recién nacida y una imagen de la pequeña en su cuna. Rápidamente, los comentarios de sus seguidores se llenaron de felicitaciones y mensajes afectuosos: “La nieta del Rey León”, “Felicidades Batigol”, “Qué hermosa Catalina. Muchísimas felicidades para la familia Batistuta”, “Hermosa esa princesa ” y “Bendiciones”.

Catalina, la hija de Lucas Batistuta y Dalila Prieto

Lucas Batistuta ya había sido padre de Lautaro en 2020, cuando el exjugador del Fiorentina anunció por primera vez que era abuelo. En esa oportunidad, Batistuta agradeció el cariño recibido y el trabajo del personal de salud del Sanatorio Padre Pío de Reconquista: “Muy felices con Irina comenzamos a transitar esta etapa de abuelos. Gracias por todo el cariño y los cuidados que recibió en las primeras horas de vida por el personal de salud del Sanatorio Padre Pío de Reconquista”.

El ex ariete surgido de Newell’s actualmente reside en Reconquista, el pueblo santafesino donde nació, junto a su esposa Irina Fernández. Tras su paso exitoso por el fútbol en Argentina y Europa, se instaló definitivamente en el campo, donde administra una propiedad de 129.000 hectáreas dedicada a la ganadería vacuna, además de la agricultura. Aunque mantiene contacto con el deporte, su vida cotidiana transcurre lejos de la exposición mediática.

La familia Batistuta se agrandó con la nueva integrante

Dentro de la familia, Lucas Batistuta, nacido en Villa Santa Chiara en 1996, es quien sigue vinculado al fútbol. En 2024 se convirtió en director técnico de Romang FC, un club de Santa Fe, que obtuvo tres títulos en un año bajo su dirección. Hoy orienta a Boca Unidos de Corrientes, institución que supo jugar en la Primera Nacional y pelear por un lugar en la élite. Mientras, Thiago, el hijo mayor, es psicólogo recibido en la Universidad de Flores y tiene experiencia como actor y conductor.

Sin embargo, la familia Batistuta espera otro nacimiento para 2026, esta vez de parte de Thiago y su novia Daniela Nanu Maffeo, quienes anunciaron el embarazo en septiembre y el exfutbolista replicó la noticia en sus redes sociales. Así, la llegada de Catalina amplió la familia Batistuta tras seis años y, en los próximos meses, se espera la llegada del bebé del hijo mayor.

Incluso en su presente alejado del ojo público y dedicado a sus actividades agropecuarias en Reconquista, cada paso del clan familiar despierta comentarios y muestras de afecto, resultado del vínculo que el público mantiene con uno de los grandes ídolos de la selección argentina.

Lucas Batistuta junto a su hija recién nacida