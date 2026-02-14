Murió un luchador brasileño de MMA mientras instalaba un aire acondicionado

El luchador Pablo Oliveira Costa falleció a sus 31 años

La comunidad de combate de São José se encuentra conmocionada tras la repentina pérdida de Pablo Oliveira Costa, un luchador que supo ganarse el respeto y el afecto de sus pares tanto por su destreza en las artes marciales como por la dedicación al trabajo cotidiano. Con un espíritu perseverante a sus 31 años, representaba el esfuerzo silencioso de quienes alternan la pasión deportiva con los desafíos de la vida diaria, construyendo su camino entre el tatami y los oficios que le permitían sostener sus sueños.

El brasileño, que se destacó en el circuito local de artes marciales mixtas por su entrega tanto dentro como fuera del ring, falleció el 6 de febrero tras un accidente laboral en São José, Brasil. El incidente ocurrió mientras el luchador terminaba de instalar una unidad de aire acondicionado y manipulaba una escalera de metal, la cual tocó una línea eléctrica de alto voltaje, según informó The Sun. La descarga eléctrica fue inmediata y devastadora.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente a la escena y hallaron a Costa inconsciente. A pesar de que los paramédicos confirmaron signos vitales iniciales e iniciaron maniobras de reanimación durante 40 minutos, el luchador sufrió un paro cardíaco y no pudo ser salvado. Las lesiones, que incluyeron graves quemaduras en los pies y rupturas de tejido, evidenciaron la intensidad de la descarga. Los testigos relataron que, tras la descarga, intentó levantarse antes de desplomarse definitivamente. Este reflejo instintivo fue el último signo de vida antes de perder el conocimiento.

El posteo de despedida de su entrenador Mateus Nascimento

La vida de Pablo Oliveira Costa combinaba la disciplina de las artes marciales con la necesidad de mantener varios empleos. Además de instalar sistemas de aire acondicionado, se desempeñaba en tareas de mantenimiento general y como guardia de seguridad en la zona de São José.

Este esfuerzo por equilibrar la pasión deportiva con la subsistencia diaria es una realidad frecuente entre los atletas de disciplinas de combate en Brasil. Un ejemplo de este recorrido es el del brasileño Alex Pereira, campeón mundial de peso semipesado de UFC, quien se volcó al deporte como vía de escape. A sus 12 años dejó la escuela para trabajar largas jornadas en una tienda de neumáticos y realizar tareas mecánicas, y aunque atravesó una etapa de adicción al alcohol, logró superarla a los 22 años antes de alcanzar la élite, mostrando que detrás de cada logro deportivo suele haber una historia de sacrificio y resiliencia.

En el ámbito deportivo, Costa era conocido por su participación en Muay Thai, MMA y Jiu-Jitsu en niveles amateur y semiprofesional. Su entrenador, Mateus Nascimento, destacó que estaban preparando su transición al profesionalismo: “Era su sueño ganarse la vida luchando”, expresó su preparador, quien también subrayó la marca que dejó en cada entrenamiento y combate.

El luchador era considerado por muchos como una promesa en ascenso

Las muestras de afecto de la comunidad no se hicieron esperar. Amigos y compañeros de equipo recordaron la energía y el compromiso del luchador en el gimnasio, donde su ausencia dejó un vacío palpable. Su pareja, Karen Thaisa, resaltó su determinación y pasión por la competencia: “Siempre dio lo mejor de sí. Comenzó en Muay Thai, pero ya había pasado a MMA, que era lo que más le gustaba”. Incluso se enorgulleció porsus logros en el deporte: “También hizo peleas de Jiu-Jitsu, que ganó y se llevó a casa el trofeo del campeón; le encantó eso”.

El velatorio se realizó el 7 de febrero en São José, con la presencia de numerosos miembros de la comunidad de artes marciales, quienes se congregaron para rendir homenaje a un luchador que, aunque no alcanzó el profesionalismo, era considerado por muchos como una promesa en ascenso. La trágica muerte de Pablo Oliveira Costa impactó profundamente a quienes compartían el tatami con él, reflejando la precariedad que enfrentan muchos deportistas que, lejos de los grandes focos, compaginan la competencia con oficios de alto riesgo para sostener sus sueños.