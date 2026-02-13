Deportes

El gesto del Cholo Simeone a Lamine Yamal durante la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona que generó controversia

Durante los últimos minutos del primer tiempo, el DT le hizo un “tres” con su mano, lo que sugirió una provocación al atacante

Guardar
El DT del Atlético de Madrid y el delantero del Barcelona tuvieron un cruce en el partido de la Copa del Rey

El categórico triunfo del Atlético de Madrid por 4-0 frente al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey dejó complicado a los catalanes del objetivo de acceder a la final, a pesar que la revancha será en el Camp Nou. El resultado dejó al equipo dirigido por Diego Simeone en una posición inmejorable para afrontar la vuelta, mientras crecieron las especulaciones por un supuesto gesto provocador del entrenador argentino hacia Lamine Yamal.

En los últimos minutos del primer tiempo, la zona de banco de suplentes del Metropolitano se convirtió en el centro de un cruce de opiniones entre Simeone y Yamal. Las cámaras de TV3 registraron cómo, después del tercer tanto para el Aleti marcado por Lookman, el DT argentino mostró con la mano el número tres cuando el futbolista pasaba cerca. El momento cobró notoriedad tras la publicación de imágenes en redes del programa El Chiringuito TV, lo que alimentó la interpretación de una presunta provocación.

La secuencia completa, registrada por una cámara a pie de campo, mostró además a varios jugadores del Atlético (Ruggeri, Koke y Llorente) interceptando con firmeza a Lamine Yamal durante una jugada. El atacante del Barcelona, frustrado por el marcador adverso y su falta de influencia en el juego, reclamó al árbitro Martínez Munuera por lo que consideró “tres faltas consecutivas” no sancionadas. El intercambio de gestos y palabras con Simeone se produjo en ese contexto, y según las imágenes revisadas por Esport3 TV3, la escena sugiere que ambos discutieron sobre la reiteración de infracciones y no se trato de una provocación directa de parte del ex jugador de la selección argentina.

El gesto de Simeone a
El gesto de Simeone a Lamine Yamal (El Chiringuito TV)

En declaraciones posteriores al encuentro, Simeone valoró el desempeño colectivo de su equipo: “Los jugadores hicieron un partido que, la verdad, quedará para el recuerdo. Más allá de cómo termine la eliminatoria”. El técnico explicó que la energía transmitida por el estadio fue determinante y destacó la labor de sus delanteros: “Los cuatro delanteros, Giuliano, Julián, Griezmann y Lookman, interpretaron de la mejor manera esos espacios para romper que el rival por su juego suele provocar”.

Cuando se le preguntó si esperaba este desenlace, Simeone fue claro: “Tengo fe en el equipo, tengo fe en lo que hacemos y en nuestra gente. Está claro que no soy un brujo que me imagino lo que va a pasar, pero sí sentía que el equipo podía hacer un partido como lo hizo”. A pesar de la abultada victoria, sostuvo que la serie sigue abierta: “La eliminatoria no está terminada, sabemos el rival al que enfrentamos. Tendremos que enfrentarla con las mismas ganas de trabajar como lo trabajamos hoy, el día que nos toque la revancha”.

El duelo también sirvió para que Julián Álvarez rompiera una racha de más de dos meses sin marcar. Sobre él y sobre Nahuel Molina, otro de los destacados, Simeone expresó: “Yo creo que al final el trabajo paga. Yo soy consciente de que en la vida hay que dar, hay que dar, hay que dar... y en algún momento te lo devuelve el trabajo”. En este contexto, eesaltó del lateral argentino su espíritu competitivo y su crecimiento: “Lo veíamos que estaba en crecimiento y nos pudo dar todo lo que tiene: unas condiciones ofensivas muy buenas, personalidad para atacar, valiente para romper... Y bueno, hoy pudo jugar el partido que él quería y necesitaba después de tanto tiempo, sobre todo sin tener continuidad”.

Al referirse a la asistencia de Molina al tercer gol y a su impacto en el juego, el Cholo agregó: “Repito: los detalles que hoy mostró hablan por sí solos. La asistencia a Lookman es fantástica. Su trabajo en el primer tiempo fue increíble y gracias a Dios ya ha vuelto a ese gol que tanto necesitaba, y que seguramente lo limpiará para todo lo que viene”.

La revancha por una de las semifinales de la Copa del Rey entre ambos equipos está programada para el 3 de marzo en el Camp Nou, escenario donde Barcelona buscará revertir una desventaja de cuatro goles.

Simeone y Yamal volverán a
Simeone y Yamal volverán a encontrarse el 3 de marzo por la revancha de las semis de la Copa del Rey

Temas Relacionados

deportes-internacionalCholo SimeoneLamine YamalAtlético de MadridFC BarcelonaCopa del Rey

Últimas Noticias

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto completó la sesión matutina y marcó el 6° mejor tiempo

El piloto argentino salió a pista y dio 64 vueltas en la primera parte del día en el circuito Sakhir. El número 43 tendrá toda la jornada al volante para probar con el A526

Último día de los test

La frase del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto que ilusiona de cara al inicio de la nueva era de la F1

Steve Nielsen calificó al argentino como un “talento”, se refirió a su desarrollo como piloto y avisó: “Creo que veremos lo mejor de él”. Además habló sobre la polémica con los motores Mercedes

La frase del jefe de

Independiente buscará sumar otro triunfo en el Torneo Apertura ante el invicto Lanús: hora, TV y probables formaciones

Tras vencer a Platense y sumar su primera alegría, el Rojo recibirá al Granate desde las 20 en el Libertadores de América

Independiente buscará sumar otro triunfo

Unión-San Lorenzo y Defensa-Vélez, los dos partidos que cerrarán la acción del viernes en el Torneo Apertura: la agenda completa

A partir de las 22.15, el Ciclón visitará al Tatengue y el equipo de Liniers irá a Florencio Varela

Unión-San Lorenzo y Defensa-Vélez, los

Se crió con una bicampeona de Wimbledon y es la gran sorpresa del Argentina Open: la historia de Vít Kopriva, el rival de Francisco Cerúndolo

El checo, 95° del ranking mundial, sorprendió al ex Top 10 italiano Matteo Berrettini y se metió en los cuartos de final. De Fulnek, un pequeño de 5500 habitantes, a desafiar al mejor argentino del circuito

Se crió con una bicampeona
DEPORTES
Último día de los test

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto transita su día con más actividad al mando del Alpine

La frase del jefe de Alpine sobre Franco Colapinto que ilusiona de cara al inicio de la nueva era de la F1

Independiente buscará sumar otro triunfo en el Torneo Apertura ante el invicto Lanús: hora, TV y probables formaciones

Unión-San Lorenzo y Defensa-Vélez, los dos partidos que cerrarán la acción del viernes en el Torneo Apertura: la agenda completa

Se crió con una bicampeona de Wimbledon y es la gran sorpresa del Argentina Open: la historia de Vít Kopriva, el rival de Francisco Cerúndolo

TELESHOW
Bad Bunny y una cena

Bad Bunny y una cena romántica en Buenos Aires antes de San Valentín: su historia de amor con Gabriela Berlingeri

El llamativo look de Emilia Mernes para anunciar su nueva apuesta musical: bikini a cuadros y estética retro

El hijo de Matías Martin y Natalia Graciano cumplió 18 años: los saludos de sus padres en fotos y recuerdos

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella: la respuesta de Julio Bocca

El glorioso regreso de Bad Bunny a la Argentina: “Nunca dejé de creer en mí y tú deberías creer en tí, vales más de lo que piensas”

INFOBAE AMÉRICA

Dos barcos de México llegaron

Dos barcos de México llegaron a Cuba con ayuda humanitaria mientras Chile y Rusia prometieron enviar asistencia

Reforma penal juvenil: un especialista afirmó que el Estado falló en la contención de jóvenes en conflicto con la ley

Panamá instala comisión de salud mental en medio del alza de ansiedad y depresión

Los turistas abandonan Cuba en medio de la crisis de combustible que atraviesa la isla: “La situación es crítica, crítica, crítica”

Volodimir Zelensky recibió en Múnich el primer dron ucraniano producido en Alemania