El gesto del Cholo Simeone a Lamine Yamal durante la goleada del Atlético de Madrid al Barcelona que generó controversia

El DT del Atlético de Madrid y el delantero del Barcelona tuvieron un cruce en el partido de la Copa del Rey

El categórico triunfo del Atlético de Madrid por 4-0 frente al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey dejó complicado a los catalanes del objetivo de acceder a la final, a pesar que la revancha será en el Camp Nou. El resultado dejó al equipo dirigido por Diego Simeone en una posición inmejorable para afrontar la vuelta, mientras crecieron las especulaciones por un supuesto gesto provocador del entrenador argentino hacia Lamine Yamal.

En los últimos minutos del primer tiempo, la zona de banco de suplentes del Metropolitano se convirtió en el centro de un cruce de opiniones entre Simeone y Yamal. Las cámaras de TV3 registraron cómo, después del tercer tanto para el Aleti marcado por Lookman, el DT argentino mostró con la mano el número tres cuando el futbolista pasaba cerca. El momento cobró notoriedad tras la publicación de imágenes en redes del programa El Chiringuito TV, lo que alimentó la interpretación de una presunta provocación.

La secuencia completa, registrada por una cámara a pie de campo, mostró además a varios jugadores del Atlético (Ruggeri, Koke y Llorente) interceptando con firmeza a Lamine Yamal durante una jugada. El atacante del Barcelona, frustrado por el marcador adverso y su falta de influencia en el juego, reclamó al árbitro Martínez Munuera por lo que consideró “tres faltas consecutivas” no sancionadas. El intercambio de gestos y palabras con Simeone se produjo en ese contexto, y según las imágenes revisadas por Esport3 TV3, la escena sugiere que ambos discutieron sobre la reiteración de infracciones y no se trato de una provocación directa de parte del ex jugador de la selección argentina.

El gesto de Simeone a Lamine Yamal (El Chiringuito TV)

En declaraciones posteriores al encuentro, Simeone valoró el desempeño colectivo de su equipo: “Los jugadores hicieron un partido que, la verdad, quedará para el recuerdo. Más allá de cómo termine la eliminatoria”. El técnico explicó que la energía transmitida por el estadio fue determinante y destacó la labor de sus delanteros: “Los cuatro delanteros, Giuliano, Julián, Griezmann y Lookman, interpretaron de la mejor manera esos espacios para romper que el rival por su juego suele provocar”.

Cuando se le preguntó si esperaba este desenlace, Simeone fue claro: “Tengo fe en el equipo, tengo fe en lo que hacemos y en nuestra gente. Está claro que no soy un brujo que me imagino lo que va a pasar, pero sí sentía que el equipo podía hacer un partido como lo hizo”. A pesar de la abultada victoria, sostuvo que la serie sigue abierta: “La eliminatoria no está terminada, sabemos el rival al que enfrentamos. Tendremos que enfrentarla con las mismas ganas de trabajar como lo trabajamos hoy, el día que nos toque la revancha”.

El duelo también sirvió para que Julián Álvarez rompiera una racha de más de dos meses sin marcar. Sobre él y sobre Nahuel Molina, otro de los destacados, Simeone expresó: “Yo creo que al final el trabajo paga. Yo soy consciente de que en la vida hay que dar, hay que dar, hay que dar... y en algún momento te lo devuelve el trabajo”. En este contexto, eesaltó del lateral argentino su espíritu competitivo y su crecimiento: “Lo veíamos que estaba en crecimiento y nos pudo dar todo lo que tiene: unas condiciones ofensivas muy buenas, personalidad para atacar, valiente para romper... Y bueno, hoy pudo jugar el partido que él quería y necesitaba después de tanto tiempo, sobre todo sin tener continuidad”.

Al referirse a la asistencia de Molina al tercer gol y a su impacto en el juego, el Cholo agregó: “Repito: los detalles que hoy mostró hablan por sí solos. La asistencia a Lookman es fantástica. Su trabajo en el primer tiempo fue increíble y gracias a Dios ya ha vuelto a ese gol que tanto necesitaba, y que seguramente lo limpiará para todo lo que viene”.

La revancha por una de las semifinales de la Copa del Rey entre ambos equipos está programada para el 3 de marzo en el Camp Nou, escenario donde Barcelona buscará revertir una desventaja de cuatro goles.

Simeone y Yamal volverán a encontrarse el 3 de marzo por la revancha de las semis de la Copa del Rey