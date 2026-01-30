Murió Alfredo Davicce, histórico presidente de River Plate que logró la Copa Libertadores 1996 durante su exitosa gestión

Alfredo Davicce dirigió los destinos de River Plate durante más de una década y logró múltiples títulos (Fotobaires)

El mundo de River Plate vive horas de profundo dolor tras conocerse la noticia de la muerte de Alfredo Davicce, uno de los presidentes más exitosos y recordados en la historia del club. El hombre que lideró la entidad desde 1989 hasta 1997, y que conquistó la Copa Libertadores en 1996, tenía 96 años.

“Lamentamos el fallecimiento de Alfredo Davicce, quien fuera Presidente de River entre 1989 y 1997, período en el que el Club consiguió 9 títulos. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor y tristeza”, confirmó la noticia River Plate en sus redes sociales.

Hace apenas unos años, Davicce protagonizó una histórica jornada con ex presidentes ”campeones de américa" al mando de River Plate junto con Hugo Santilli (1986) y Rodolfo D’Onofrio (2015 y 2018). “Yo pude ver a La Máquina, a (Carlos) Peucelle, a Adolfo Pedernera, a Chaplin (Félix Loustau). Gocé de toda esa época. ¡hasta lo conocí a Bernabé (Ferreyra)! Jugaba a la pelota paleta en la cancha de River y él cuidaba en ese momento la cancha. Así como a Walter Gómez, que la gente decía: ‘La gente ya no come para ver a Walter Gómez’. Todo eso fue una vivencia de años", recordó en aquel evento que se realizó en el Estadio Monumental.

Davicce en un evento con D'Onofrio y Santilli hace unos años en el Monumental

“Con las inferiores, logramos que las inferiores crezcan y se nutran permanentemente de grandes valores como Aimar, Saviola, Ortega... Incontables”, repasó entre los méritos de su extensa gestión. “Todos estos recuerdos se suman a esta pasarela permanente que es nuestro fútbol, y hoy tenemos por suerte la gloria de ver a un Gallardo, también surgido de aquellas etapas que acabo de mencionar, ya no como jugador, sino como técnico, logrando conquistas que son mucho más de lo que esperábamos en su inicio”, reflexionó.

Davicce con Ramón Díaz en 2001

Si bien su extensa gestión quedó marcada por la obtención de la Copa Libertadores 1996, Davicce lideró el club en otras recordadas gestas como la Supercopa 1997 y otras siete coronas a nivel local con apellidos en los planteles de la talla de Javier Saviola, Pablo Aimar, Juan Pablo Ángel, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Enzo Francescoli o Marcelo Salas, sólo por repasar algunas figuras.

Su nombre quedó asociado a distintos hitos en el club, pero sin dudas quedó marcado por siempre aquel 26 de junio de 1996 en el que el Millonario liderado por Ramón Díaz venció a América de Cali con doblete de Hernán Crespo para lograr la Libertadores.

“La parte específicamente de nuestra Copa Libertadores, contamos con un técnico que fue excepcional para River: Ramón Díaz. Con él, en principio con jugadores como Amato y Cedrés en los comienzos de la disputa, y a posterior agregando a Burgos en el arco, que a la vez era la diversión permanente con su guitarra y sus cantos. Lo teníamos a Hernán Díaz, a Ortega, Gallardo... Todos esos formaron el gran equipo con el que logramos la Copa. Parecía simple en un principio, pero cuando lo logramos fue efectivamente explosivo. No podíamos dejar de soñar con eso y esperar que se repitiera”, reflexionó sobre este título en aquel evento que vivió en el Monumental hace cuatro años.

Davicce en un evento del club en mayo del 2001 (Fotobaires)

Davicce llegó al sillón principal del club de Núñez en 1989 ( y permaneció hasta 1997, tras ganar la reelección a fines de 1993. En 1997, quien fuera su vicepresidente en los dos periodos anteriores, David Pintado, se presentó como candidato presidencial y Davicce lo acompañó en el rol de Vice.

En el 2005, Alfredo volvió a presentarse en unas elecciones de la entidad como candidato principal del espacio opositor a la gestión de José María Aguilar, pero quedó en la segunda posición con más de 1300 votos contra los casi 4 mil que obtuvo quien por entonces era el presidente.

Vinculado al club desde su infancia y convertido en una figura respetada hasta sus últimos días, Davicce dejó escrito su nombre en uno de los momentos más virtuosos de la entidad que combinó títulos, figuras y la aparición de algunas de las principales estrellas que dieron las inferiores de Núñez.

El mensaje de River Plate tras la muerte de Alfredo Davicce

La primera corona de su gestión llegó con el torneo local de la temporada 1989/1990. Durante los primeros días de 1990, Davicce inició su gestión formal con el arribo de Daniel Passarella al banco de suplentes del club y con el Negro Astrada, el Chapa Zapata, el Polillita Da Silva y Ramón Medina Bello en cancha. Precisamente el Mencho fue el encargado de anotar los dos goles que en mayo de 1990 decretaron la coronación en el Monumental.

Junto con el Apertura 1991, 1993, 1994, 1996 y 1997, durante su gestión se celebró también el Clausura 1997 y la Supercopa de 1997. Este torneo internacional que por entonces disputaban todos los equipos campeones de la Libertadores encontró al Millonario alzando el trofeo sobre finales de ese año con una victoria 2-1, con doblete del Matador Salas, sobre San Pablo en la final de vuelta luego de un empate 0-0 en la ida.

La entidad de Núñez difundió un comunicado en su sitio oficial para confirmar la noticia: “El Club Atlético River Plate, a través de su Honorable Comisión Directiva, lamenta el fallecimiento de quien fuera Presidente de la Institución en el período 1989-1997, Vicepresidente en 1997-2001 y también Vocal Titular en 1979-1983. Durante la exitosa gestión de Davicce, el Club consiguió nueve títulos, entre los cuales se destaca la Copa Libertadores de 1996, la Supercopa 1997 y el tricampeonato 96-97. En septiembre de 2021, Davicce participó de un emotivo homenaje que el Club organizó con los presidentes campeones de América, en el cual compartió el reconocimiento con Hugo Santilli y Rodolfo D’Onofrio. River Plate acompaña a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor y tristeza”.

Davicce fue vocal del 79 al 83 y llegó a la presidencia en 1989. Tras un período como vicepresidente, se presentó nuevamente a elecciones a mediados de los 2000

“Lamento el fallecimiento de Alfredo Davicce, presidente del Club entre 1989 y 1997. Alfredo asumió la presidencia tras imponerse en las elecciones a mi abuelo, Titi. Durante su período al frente de River, el Club atravesó una etapa que incluyó la obtención de 9 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 1996, y que forma parte de nuestra rica historia. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento de dolor”, fue la despedida que le realizó en redes sociales el actual presidente del club, Stefano Di Carlo.

“Una gran pérdida para el mundo River. Hoy falleció Alfredo Davicce, presidente de nuestro club entre 1989 y 1997. Un hombre que le dedicó años de su vida a River y que estuvo al frente en una de las etapas más gloriosas de nuestra historia. Con él como presidente, River ganó varios torneos locales (con el recordado tricampeonato Apertura 96, Clausura 97 y Apertura 97) y dos títulos internacionales: nuestra segunda Copa Libertadores en 1996 y la Supercopa Sudamericana en 1997. Acompaño a sus seres queridos y a toda la familia riverplatense en este momento tan doloroso. Gracias por todo, Alfredo. Que descanses en paz”, escribió en sus redes sociales Carlos Trillo, ex candidato a presidente del club en las últimas elecciones y actual vocal titular.

Daniel Kiper, otro de los candidatos para lograr la presidencia en los últimos comicios, también se expresó en sus redes sociales: “Ha muerto Alfredo Davicce, y con él se cierra una etapa significativa de la historia política e institucional del Club Atlético River Plate. No toda la historia, no un mito: un tramo decisivo, atravesado por convicciones, debates intensos, aciertos y errores. Davicce fue parte de una generación de dirigentes que pensó al club como algo más que un equipo de fútbol”, remarcó sobre el histórico directivo que se unió a la vida política del club en la década del 60. “Davicce fue un dirigente formado en la cultura del debate, de la persistencia y de la responsabilidad”, lo elogió. “En este momento de despedida, lo digo sin retórica: despido a un amigo. A alguien con quien discutí y trabajé durante años de vida institucional, en tiempos en que River se pensaba con pasión y con responsabilidad. Alfredo Davicce ya no pertenece a la política cotidiana de River. Pertenece a su historia”, remarcó.