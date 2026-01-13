Deportes

Un niño le preguntó a una ex figura de la NBA cómo llegar al Draft y la respuesta se hizo viral

Jason Williams le explicó a un chico alemán cómo hacer para poder jugar en la mejor liga de básquet del mundo

Jason Williams le explicó a un chico cómo hacer para llegar a jugar en la NBA durante un evento en Berlín

Jason Williams fue uno de los bases más vistosos de la NBA y se destacó principalmente por sus lujosas asistencias, sumado a un estilo revulsivo que aportaba el show necesario en la liga de básquet de los Estados Unidos. Conocido como Chocolate Blanco, el ex jugador de Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Miami Heat y Orlando Magic se hizo viral en las últimas horas por la explicación que le dio a un chico durante un evento realizado en Berlín, Alemania.

El próximo 15 de enero, en el Uber Arena de la capital alemana, los Magic y los Grizzlies se enfrentarán en un partido correspondiente a la temporada regular de la NBA, pero con la particularidad de que se llevará a cabo en suelo europeo. Como parte de la promoción del evento, Jason Williams ofició de embajador, firmó autógrafos y charló con los aficionados. El momento que captó la atención de los medios se produjo cuando un niño le hizo una pregunta al ex figura.

“¿Puedo hacerte una pregunta? Quisiera saber, ¿cómo llegas a la gente que te mete en el Draft?“, consultó el pequeño fan, que lucía una camiseta del equipo Alba Berlín. Williams, de 50 años, lo escuchó atentamente y le respondió con claridad en un video divulgado en la cuenta de redes sociales de la NBA: “Cuando alcanzas la mayoría de edad y terminas la Universidad y todo eso, simplemente tienes que poner tu nombre en el Draft. Creo que hay alguien a quien tú le envías un e-mail y pones tu nombre en el Draft. ¿Eso es lo que vas a hacer algún día?“.

Jason Williams, ex jugador de
Jason Williams, ex jugador de la NBA, le responde a un niño cómo debe hacer para llegar a la mejor liga de básquet del mundo (captura de video)

Cabe destacar que el Draft de la NBA que se realiza antes del inicio de cada temporada es un sistema de elección de jugadores en el cual cada una de las 30 franquicias participa y contrata a las jóvenes promesas estadounidenses y extranjeras que se presentan al evento.

El niño, no conforme con la explicación del ex base que fue campeón con Miami Heat en 2006 y llegó a disputar de 855 partidos en la NBA, le dijo que esperaba poder aspirar al Draft algún día, pero manifestó que vive en Alemania y es un largo camino rumbo a Estados Unidos como para ser tenido en cuenta a futuro.

“¿Cómo llegar a la NBA? Te voy a explicar cómo hacerlo. Tienes que aprender a bloquear en el rebote, aprender a tomar rebotes, a provocar faltas en ataque y jugar de la manera correcta. Esto es lo más importante: tienes que ser el mejor compañero que puedas ser. Si haces todas esas cosas, te encontrarán, no tendrás que escribir ningún correo electrónico. ¿Qué te parece?“, cerró Chocolate Blanco mientras le firmaba un póster al joven.

