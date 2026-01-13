Escándalo en Malí por la detención de un brujo que prometió la Copa de África: la fortuna que recaudó y el intento de linchamiento

El hombre fue detenido acusado de estafa luego de recaudar miles de dólares tras prometer la consagración de su selección en la Copa de África, pero que terminó con eliminación en los cuartos de final ante Senegal

El brujo de Malí Sinayogo Sinayoko fue detenido en su país y causó un verdadero escándalo luego de la eliminación de la selección de la Copa de África. El hombre, que se presentaba como marabú, había asegurado que la selección nacional ganaría la Copa Africana de Naciones y a partir de ello, expuso una red de promesas fraudulentas que movilizó miles de dólares en donaciones a través de Internet.

La investigación, confirmada por responsables de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia, reveló que el acusado recaudó más de 22 millones de francos CFA (USD 39.000), resultado que desencadenó su arresto después de que la selección maliense quedara eliminada en cuartos de final tras perder 1-0 frente a Senegal.

Karamoko Sinayoko, el brujo de Malí acusado de estafa y detenido tras la eliminación de la Selección en la Copa de África

El episodio culminó con la intervención de la policía tras el partido, cuando un grupo numeroso de personas se acercó al domicilio de Sinayoko motivado por el desencanto y la sensación de haber sido estafado. Según consignó la agencia AFP, agentes evacuaron al supuesto brujo antes de que la situación se agravase. Al día siguiente, quedó a disposición de la brigada especializada, que inició una investigación por estafa y charlatanismo a través de plataformas digitales.

En la tradición de distintas regiones africanas, el concepto de marabú refiere a líderes espirituales o brujos capaces de influir en la suerte mediante rituales, lo que otorga a estos personajes una influencia significativa sobre sectores de la población. Sin embargo, Sinayoko carecía de antecedentes en prácticas espirituales, y de acuerdo con un creador de contenidos cercano a su entorno, el detenido se había hecho conocido como activista político y “se autoproclamó marabú de la noche a la mañana, amasando una fortuna”.

La recaudación, obtenida a través de redes sociales bajo la promesa de asegurar el título de las Águilas —como se conoce al equipo de Malí—, incrementó el escándalo al confirmarse la temprana eliminación del equipo en el torneo. Dos videógrafos colaboradores de Sinayoko confirmaron su detención formal por estafa y su traslado bajo custodia policial.

Las autoridades de Malí destacaron la dificultad de intervenir de manera preventiva durante el torneo, mientras persistía un clima de fervor colectivo en torno al seleccionado nacional. Un responsable del área de ciberdelincuencia explicó: “El charlatanismo está penado por la ley en Malí”, pero admitió que actuar mientras la selección seguía en competencia habría sido complicado “en el fervor de la CAN”.

Malí quedó eliminada en los cuartos de final de la Copa de África tras caer con Senegal (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Senegal eliminó a Malí y selló su pase a la semifinal gracias al tanto de Sadio Mané. Antes, Malí había sorprendido al eliminar a Túnez en los octavos de final por penales, luego de igualar en la fase de grupos frente a Marruecos, Comoras y Zambia. Las semifinales del torneo se disputarán este miércoles: Senegal chocará con Egipto, mientras que Nigeria y Marruecos definirán al otro finalista en el mismo día.