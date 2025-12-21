Deportes

Vinicius fue silbado por los fanáticos del Real Madrid en el triunfo ante Sevilla: la respuesta del delantero que da que hablar

El atacante de la selección brasileña volvió a ser el apuntado por los aficionados de la Casa Blanca en el Santiago Bernabéu

Vinicius Jr vive un presente complejo en Real Madrid

El Santiago Bernabéu fue escenario de una victoria cuestionada del Real Madrid frente al Sevilla (2-0), marcada por la reacción de los fanáticos hacia Vinicius Junior y el ambiente tenso alrededor del proyecto liderado por Xabi Alonso. Según se pudo ver a través de las filmaciones de los espectadores que acudieron al estadio, el brasileño fue silbado por muchos de los presentes tras sumar su decimocuarto partido consecutivo sin marcar un gol.

La sustitución del atacante de la selección de Brasil al minuto 83 se acompañó de reacciones desde las tribunas mientras el futbolista entregaba el brazalete de capitán al arquero Thibaut Courtois y se retiraba al banco de los suplentes. En este sentido, el periódico español Marca señaló que el delantero acumula 1.115 minutos sin anotar, una cifra que quedó reflejada en la paciencia agotada del público.

La molestia de Vinicius no tardó en manifestarse fuera del campo. Apenas 10 minutos después del final del juego y desde el vestuario, modificó su foto de perfil en Instagram, reemplazando la imagen donde lucía la camiseta del Real Madrid por otra en la que vestía los colores de la selección brasileña. Minutos después, el jugador también publicó dos imágenes del partido acompañadas únicamente por tres puntos suspensivos.

La nueva foto de perfil
La nueva foto de perfil de Vinicius en Instagram

La interacción del futbolista en redes sociales también activó el apoyo de compañeros y ex jugadores. Kylian Mbappé, quien celebró su propio hito, felicitó a Vinícius con cuatro corazones en un comentario. Marcelo le escribió “Capi” junto a una carita con gafas de sol y un kimono; Endrick expresó “Eres pika hermano, siete grandes”, Asensio dejó tres manos ovacionando y tres corazones, mientras que Bellingham comentó “Mi 7” y un corazón blanco. Lucas Vázquez, referente y exintegrante del club, aportó “Mi capitán”.

El descontento de parte del público se manifestó desde la primera mención de Vinicius en la alineación y en sus intentos infructuosos de desbordar a la defensa sevillista. El hecho fue abordado por Xabi Alonso en rueda de prensa: “La afición es soberana y libre de expresar su opinión. Ha sido un partido complicado por cómo llegábamos. Hay cosas que podemos mejorar, pero valoro el momento del equipo con las bajas que tenemos. Ahora vamos a usar el tiempo para descansar y empezar el año con más fuerza. He saludado a todos, nos hemos despedido y no hemos hablado del tema”.

El comportamiento de Vinícius en las últimas semanas ha generado debate en la afición del club madrileño. A los gestos recientes hacia el técnico Xabi Alonso durante el Clásico se suman episodios que, de acuerdo con Marca, han sido mal recibidos por el Bernabéu, como las risas en el banco tras el gol del Talavera en la Copa del Rey, y unas celebraciones y actitudes en el terreno de juego que la grada observa con lupa.

El brasileño subió unas fotos
El brasileño subió unas fotos del partido contra Sevilla y sólo escribió puntos suspensivos

El desenlace del año plantea discrepancias en la percepción y futuro de algunos jugadores clave. La situación vivida con Vinícius Junior vuelve a poner en duda los términos de su contrato, que vence el 30 de junio de 2027.

Mientras tanto, la figura de Kylian Mbappé gana peso. El delantero no solo ayudó al Real Madrid a vencer 2-0 al Sevilla, sino que igualó el récord histórico de Cristiano Ronaldo como máximo anotador en un año calendario para el club con 59 goles. El francés llegó a esa marca tras insistir incluso en la Copa del Rey, malestar físico mediante, y celebró el tanto decisivo en el Bernabéu frente a su afición. El francés, quien cumplió 27 años el sábado 20 de diciembre, contabiliza desde su llegada al club 73 goles y 10 asistencias en un total de 83 partidos oficiales.

