Ricardo Centurión se despidió de Bolivia y busca volver al fútbol argentino: a qué equipo fue ofrecido

El jugador argentino deberá buscarse club para la próxima temporada

El ciclo de Ricardo Centurión como futbolista de Oriente Petrolero de Bolivia llegó a su fin. Así lo comunicó el jugador argentino de 32 años, quien se despidió de los hinchas del club de Santa Cruz de la Sierra y ahora deberá buscarse equipo para la próxima temporada.

“La verdad es que quiero agradecerle a todos los hinchas, En la vida va a haber más sufrimiento que éxito y cuando logremos el éxito, estemos o no estemos nosotros, que ahí lo disfruten muchísimo. Les mando un beso grande y no quiero llorar, pero la verdad nos llevó acá (se toca el corazón). Vamos arriba, Oriente. Un abrazo grande”, expresó Ricky en un video que publicó la cuenta @golivianos.gp, con un fragmento de la entrevista.

El atacante que debutó en Racing y luego pasó por Boca Juniors, San Pablo, Genoa, Atlético San Luis, Vélez, Barracas Central y San Lorenzo, estuvo dos años inactivo hasta que en abril de 2025 fichó en Oriente Petrolero, uno de los equipos más grandes de Bolivia. En el elenco verde disputó 31 partidos, marcó 9 goles y dio 4 asistencias.

Si bien el jugador oriundo de Avellaneda no definió su futuro, dejó entrever que quiere seguir teniendo oportunidades y no se descarta un regreso a la Argentina. En este contexto y ante el cierre de la temporada, surgieron los rumores del posible destino de Centurión.

Ricardo Centurión tuvo un último paso por San Lorenzo antes de emigrar al fútbol de Bolivia

Una de las opciones que comenzó a circular tiene que ver con un ofrecimiento a Banfield. El Taladro, que renovó a Pedro Troglio como director técnico, estaría analizando esta posibilidad, según contó el periodista partidario Ángel Cabañas. “Se fue de Bolivia, es jugador libre y lo ofrecieron a Banfield. Quiere volver a jugar en la Argentina”, publicó en sus redes.

El paso de Ricardo Centurión por Bolivia no fue del todo positivo por la escasa cantidad de partidos, más allá del cariño que le tuvo a Oriente Petrolero durante su estadía. Además, el habilidoso atacante protagonizó en noviembre pasado un altercado con un árbitro, que lo expulsó en un partido ante San José por supuestas agresiones físicas y verbales. A raíz del incidente, Ricky se expuso a sanciones que iban hasta los seis meses de suspensión.

El futbolista argentino fue expulsado en el partido de Oriente Petrolero y San José y fue informado por el árbitro

Según las imágenes que publicó el programa Fulveros, el jugador con pasado en Racing, se puso cara a cara con el referí Herlan Salazar luego de que le mostrase la tarjeta roja lo tomó del brazo, amagó con pegarle un cabezazo y lo insultó. Sus compañeros comenzaron a rodearlo, separándolo de la escena, pero Centurión continuó mostrando su enojo contra la máxima autoridad.

La escena se hizo viral en Bolivia y en las últimas horas se dio a conocer el informe del Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a Centurión se lo acusa “por emplear lenguaje grosero ofensivo y humillante en contra del árbitro”, lo que comprende una agresión verbal o gestual según marca el Código Disciplinario de la FBF. El informe arbitral describió la conducta del jugador argentino luego de su expulsión.

Ricardo Centurión ha estado envuelto en diversos episodios polémicos a lo largo de su carrera, tanto fuera como dentro del campo de juego. Entre los más recordados figuran varios accidentes de tránsito, como cuando chocó su automóvil en Avellaneda, en 2016, y otra vez en Lanús en 2017, hechos en los que intentó evadir a la policía o se retiró del lugar. En el plano disciplinario, registró reiteradas ausencias a entrenamientos y protagonizó una pelea con el técnico Eduardo Coudet durante un partido en Racing frente a River Plate en el Monumental, situación que derivó en su separación del plantel.

Fuera de la cancha, también fue denunciado por agresión y amenazas a su pareja en 2017, caso que terminó con el futbolista realizando tareas comunitarias tras un acuerdo judicial. Además, circularon videos de Centurión en situaciones de violencia en boliches y fiestas en momentos en los que debía estar entrenando, lo que profundizó la controversia en torno a su figura.