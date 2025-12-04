El papel protagónico que tendrá Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

El DT de Argentina participará del evento en Washington DC

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará este viernes para conocer cómo se confeccionarán los doce grupos de la competición que concentrará la atención del fútbol internacional desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La ceremonia incluirá la presentación de varios artistas de renombre y personalidades de todos los ámbitos del deporte sobre el escenario, entre ellos el vigente entrenador campeón del mundo con la Argentina.

El periodista Ariel Senosiain informó en TyC Sports la decisión de la organización sobre repetir un gesto realizado con el DT de Francia: “Así como Didier Deschamps ingresó la Copa del Mundo en el sorteo del Mundial de Qatar, esta vez la copa no ingresará sola: será ingresada por Lionel Scaloni, quien ya lo sabe. Va a transportar la copa al escenario”.

De esta manera, se repetirá una imagen que tuvo su última vez el 1 de abril de 2022, cuando Deschamps desplazó el icónico trofeo frente a los presentes en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, luego de haber sido el último campeón con Les Bleus en la edición de Rusia 2018. En esa oportunidad, los europeos fueron líderes del Grupo F sobre Dinamarca, Perú y Australia y, en los cruces de eliminación directa, despacharon a Argentina (4-3), Uruguay (2-0), Bélgica (1-0) y Croacia (4-2), este último en el Estadio Olímpico de Moscú.

La vez que Didier Deschamps transportó la Copa del Mundo al escenario antes del sorteo del Mundial de Qatar (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Será un momento especial para Scaloni, ya que esa caminata representará un nuevo reconocimiento para el oriundo de Pujato dentro de un recinto con personalidades de primer nivel en este deporte, que conocen de cerca lo que significa levantar un título que muchos países anhelan tener y no lo poseen en sus vitrinas. De momento, el Gringo tiene contrato hasta después del Mundial, pero todavía no hay precisiones sobre lo que pasará en su futuro. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, manifestó su deseo de continuidad hasta 2030.

Luego de cumplir este particular papel frente a los ojos del mundo, Lionel Scaloni se sumará a su cuerpo técnico para escuchar los rivales que saldrán sorteados y compartirán zona con la Selección. Viajó junto a Pablo Aimar, Matías Manna y los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone. Allí los espera Roberto Ayala, quien se hizo presente en un evento de la AFA en Nueva York, llevado a cabo este miércoles.

Argentina está en el Bombo 1 y esquivará en primera fase a los contrincantes de su mismo bolillero: México, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

La gala de este viernes tendrá a Heidi Klum y Kevin Hart como presentadores y los conductores de la velada serán el ex futbolista Río Ferdinand y la periodista Samantha Johnson. Ellos estarán acompañados por el siete veces campeón del Super Bowl de la NFL, Tom Brady, el dueño de cuatro campeonatos de la NBA, Shaquille O’Neal, el siete veces All Star de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Aaron Judge, el mejor jugador de la historia del hockey sobre hielo, Wayne Gretzky, y otro de los mejores exponentes de la NFL, Eli Manning.

Los espectáculos musicales estarán a cargo del maestro Andrea Bocelli, y a él se unirán la superestrella mundial Robbie Williams, la cantante estadounidense Nicole Scherzinger y el grupo Village People, que interpretará su emblemático tema “YMCA”, marcando el ambiente festivo de la jornada.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026