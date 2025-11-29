Deportes

Espeluznante accidente en Brasil que dejó a dos pilotos hospitalizados: la cámara on board que mostró el incendio que se desató

En el Stock Car, Bruno Baptista quedó detenido en la mitad de la pista y recibió un violento golpe de João Paulo de Oliveira. Ambos debieron ser internados

Guardar
El escalofriante accidente en el Stock Car en Brasil

El automovilismo sudamericano vivió en las últimas horas uno de los accidentes más escalofriantes de los últimos tiempos. Bruno Baptista fue impactado de costado por João Paulo de Oliveira a más de 130 kilómetros por hora durante la primera práctica del Stock Car brasileño: la cámara a bordo grabó una escena escalofriante, con el fuego irrumpiendo en la cabina segundos después del violento suceso.

Ambos pilotos debieron ser hospitalizados tras el espeluznante suceso que se desarrolló durante el mediodía del viernes en Brasilia, cuando una de las categorías más destacadas de la región estaba afrontando la primera práctica libre de la fecha.

“El coche de Baptista fue impactado lateralmente por el Stock Car de Oliveira, que circulaba a alta velocidad. El impacto se produjo entre la rueda trasera y la puerta del pasajero”, indicó un comunicado de la divisional que citó el medio especializado brasileño Grande Premio. Según los informes, el vehículo que comandaba Oliveira llevaba una velocidad de 133 km/h al momento del brutal choque.

“Tras el accidente en la curva zero, los pilotos Bruno Baptista y João Paulo Oliveira fueron atendidos de inmediato por el equipo de rescate de Stock Car y trasladados al Hospital DF Star para ser examinados. Según el Dr. Dino Altmann, ambos están conscientes, estables y evolucionan bien, pero permanecerán en observación para realizarles más exámenes hasta el final de la tarde. Vicar está monitoreando la situación y proporcionará más información lo antes posible”, detalló en un comunicado por redes sociales la cuenta oficial de Stock Car.

Los primeros informes indican que Baptista incluso perdió el conocimiento por unos momentos. Luego, tras ser atendido por los médicos en pista, reportó dolores en las costillas, la zona lumbar y en una de sus manos. Oliveira expuso dolor en las costillas, según los primeros informes. “Bruno Baptista sufrió fracturas en el pulgar y una costilla”, aseguraron en la cadena GeGlobo.

Si bien la divisional no transmite las prácticas, el periodista Rafael Lopes, del blog Voando Baixo, logró conseguir las escenas que capturó la cámara a bordo en el RCM Motorsport de Baptista que dieron la vuelta al mundo. Se ve al coche detenido segundos antes de recibir un violento impacto: la filmación se detiene segundos después cuando comenzaba a visualizarse fuego en la cabina. “El impacto fue tan fuerte que el coche de Baptista, del equipo RCM, se incendió”, detalló GeGlobo sobre lo sucedido con el vehículo 44.

El portal Full Time Sports completó la escena con la toma desde el Full Time Gazoo Racing de Oliveira, que muestra al piloto girando a alta velocidad cuando de repente se visualiza al vehículo de Baptista detenido y cruzado en el medio la pista. La filmación a bordo se corta abruptamente. “La cámara de a bordo se apagó y así no se registraron los últimos décimos antes del impacto”, informó el portal.

El coche de Baptista se
El coche de Baptista se incendió tras el accidente

A través de sus redes sociales, mostraron que Oliveira se encontraba este sábado en el circuito con una faja que cubría la zona de las costillas. “Fue un susto enorme. Pasé por varios exámenes. Tomografía, resonancia. Gracias a Dios estamos aquí hablando, estamos bien y es lo que importa”, dijo en la nota el corredor de 44 años que registra pasos anteriores por la Fórmula 3 de Japón –donde fue campeón–, la Fórmula 3 de Alemania y la Super Fórmula.

Baptista, de 28 años, fue parte de distintas divisionales internacionales y desde el 2018 figura como parte del Stock Car más allá de que también integró recientemente la World Challenge Europe Endurance Cup.

Tras el violento accidente, y en medio de la preocupación por la salud de los corredores, los pilotos convocaron a la Confederación Brasileña de Deportes Automovilísticos para realizar una reunión de emergencia. En ese marco, la actividad se reanudó después de cuatro horas, según detalló Grande Premio. El episodio llevó a los pilotos a cuestionar puntos relacionados con la seguridad de los autos, incluso planteando la posibilidad de no competir", aseguraron en este portal.

El Autódromo Internacional de Brasilia vivía una jornada especial porque se celebró la reinauguración este jueves 27 de noviembre tras permanecer cerrado desde 2014 para realizar distintas reformas y buscando la modernización de su infraestructura, según detalló el medio Metrópoles.

Lógicamente, ninguno de los dos pilotos podrá competir en la carrera principal de este fin de semana de la divisional y seguramente tampoco estarán el 13 y 14 de diciembre en el mítico Autódromo José Carlos Pace en Interlagos, San Pablo, para participar de la última fecha de la divisional.

Temas Relacionados

João Paulo de OliveiraBruno BaptistaStock Car

Últimas Noticias

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Tras ser 20° en la Sprint, el argentino no logró marcar buen ritmo y se ubicó al fondo del pelotón. Gasly avanzó hasta la Q3 e iniciará 9°

Franco Colapinto tuvo otra mala

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Los de Javier Mascherano intentarán cosechar una victoria que les permita clasificar por primera vez a la definición del torneo. Desde las 20, por Apple TV

El Inter Miami de Lionel

“Fue toda mía, manejé mal”: la desolación de Colapinto tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1

El argentino de Alpine no tuvo una buena actuación en la qualy y largará 20° en la carrera del domingo

“Fue toda mía, manejé mal”:

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El Verdao y el Fla lucharán por quedarse con el torneo más importante de la región. Desde las 18, por Telefe, Fox Sports, ESPN y Disney+

Palmeiras y Flamengo jugarán la

Aaron Anselmino convirtió su primer gol para el Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen de los argentinos

El ex defensor de Boca Juniors aportó su cuota goleadora en la visita al equipo de Equi Fernández, Exequiel Palacios, Echeverri y Sarco

Aaron Anselmino convirtió su primer
DEPORTES
Franco Colapinto tuvo otra mala

Franco Colapinto tuvo otra mala clasificación con el Alpine y largará último el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de conferencia y llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

“Fue toda mía, manejé mal”: la desolación de Colapinto tras quedar último en la clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Aaron Anselmino convirtió su primer gol para el Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen de los argentinos

TELESHOW
El orgullo de Flavio Mendoza

El orgullo de Flavio Mendoza por su hijo Dionisio: “Cada nota que canta me recuerda lo bendecido que soy de ser su papá”

Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa recuperación de su salud: “He vuelto a ser, estoy siendo”

Así fue el encuentro entre Charly García y Rosalía: regalos, elogios y una promesa a futuro

De las plazas a estadios de todo el mundo: el fenómeno freestyle que conecta jóvenes y cruza fronteras

Entre lágrimas, Chechu Bonelli contó qué es lo que más le duele de la separación de Darío Cvitanich

INFOBAE AMÉRICA

Godwin Friday asumió como nuevo

Godwin Friday asumió como nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas

La verdadera historia detrás de la “mandíbula Habsburgo”: política, poder y deformidad genética

Qué es un dandi y por qué su estilo y actitud siguen vigentes en la cultura moderna

La vida oculta de Michelangelo: del niño huérfano fascinado por el mármol al genio del Renacimiento

Un fósil de pie de 3,4 millones de años confirma la existencia de una nueva especie de homínido