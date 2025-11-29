Espeluznante accidente en Brasil que dejó a dos pilotos hospitalizados: la cámara on board que mostró el incendio que se desató

El escalofriante accidente en el Stock Car en Brasil

El automovilismo sudamericano vivió en las últimas horas uno de los accidentes más escalofriantes de los últimos tiempos. Bruno Baptista fue impactado de costado por João Paulo de Oliveira a más de 130 kilómetros por hora durante la primera práctica del Stock Car brasileño: la cámara a bordo grabó una escena escalofriante, con el fuego irrumpiendo en la cabina segundos después del violento suceso.

Ambos pilotos debieron ser hospitalizados tras el espeluznante suceso que se desarrolló durante el mediodía del viernes en Brasilia, cuando una de las categorías más destacadas de la región estaba afrontando la primera práctica libre de la fecha.

“El coche de Baptista fue impactado lateralmente por el Stock Car de Oliveira, que circulaba a alta velocidad. El impacto se produjo entre la rueda trasera y la puerta del pasajero”, indicó un comunicado de la divisional que citó el medio especializado brasileño Grande Premio. Según los informes, el vehículo que comandaba Oliveira llevaba una velocidad de 133 km/h al momento del brutal choque.

“Tras el accidente en la curva zero, los pilotos Bruno Baptista y João Paulo Oliveira fueron atendidos de inmediato por el equipo de rescate de Stock Car y trasladados al Hospital DF Star para ser examinados. Según el Dr. Dino Altmann, ambos están conscientes, estables y evolucionan bien, pero permanecerán en observación para realizarles más exámenes hasta el final de la tarde. Vicar está monitoreando la situación y proporcionará más información lo antes posible”, detalló en un comunicado por redes sociales la cuenta oficial de Stock Car.

Los primeros informes indican que Baptista incluso perdió el conocimiento por unos momentos. Luego, tras ser atendido por los médicos en pista, reportó dolores en las costillas, la zona lumbar y en una de sus manos. Oliveira expuso dolor en las costillas, según los primeros informes. “Bruno Baptista sufrió fracturas en el pulgar y una costilla”, aseguraron en la cadena GeGlobo.

Si bien la divisional no transmite las prácticas, el periodista Rafael Lopes, del blog Voando Baixo, logró conseguir las escenas que capturó la cámara a bordo en el RCM Motorsport de Baptista que dieron la vuelta al mundo. Se ve al coche detenido segundos antes de recibir un violento impacto: la filmación se detiene segundos después cuando comenzaba a visualizarse fuego en la cabina. “El impacto fue tan fuerte que el coche de Baptista, del equipo RCM, se incendió”, detalló GeGlobo sobre lo sucedido con el vehículo 44.

El portal Full Time Sports completó la escena con la toma desde el Full Time Gazoo Racing de Oliveira, que muestra al piloto girando a alta velocidad cuando de repente se visualiza al vehículo de Baptista detenido y cruzado en el medio la pista. La filmación a bordo se corta abruptamente. “La cámara de a bordo se apagó y así no se registraron los últimos décimos antes del impacto”, informó el portal.

El coche de Baptista se incendió tras el accidente

A través de sus redes sociales, mostraron que Oliveira se encontraba este sábado en el circuito con una faja que cubría la zona de las costillas. “Fue un susto enorme. Pasé por varios exámenes. Tomografía, resonancia. Gracias a Dios estamos aquí hablando, estamos bien y es lo que importa”, dijo en la nota el corredor de 44 años que registra pasos anteriores por la Fórmula 3 de Japón –donde fue campeón–, la Fórmula 3 de Alemania y la Super Fórmula.

Baptista, de 28 años, fue parte de distintas divisionales internacionales y desde el 2018 figura como parte del Stock Car más allá de que también integró recientemente la World Challenge Europe Endurance Cup.

Tras el violento accidente, y en medio de la preocupación por la salud de los corredores, los pilotos convocaron a la Confederación Brasileña de Deportes Automovilísticos para realizar una reunión de emergencia. En ese marco, la actividad se reanudó después de cuatro horas, según detalló Grande Premio. “El episodio llevó a los pilotos a cuestionar puntos relacionados con la seguridad de los autos, incluso planteando la posibilidad de no competir", aseguraron en este portal.

El Autódromo Internacional de Brasilia vivía una jornada especial porque se celebró la reinauguración este jueves 27 de noviembre tras permanecer cerrado desde 2014 para realizar distintas reformas y buscando la modernización de su infraestructura, según detalló el medio Metrópoles.

Lógicamente, ninguno de los dos pilotos podrá competir en la carrera principal de este fin de semana de la divisional y seguramente tampoco estarán el 13 y 14 de diciembre en el mítico Autódromo José Carlos Pace en Interlagos, San Pablo, para participar de la última fecha de la divisional.