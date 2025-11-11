Romario rompió con su novia 37 años menor: aseguran que fue visto con una “misteriosa rubia”

Romario y Alicya Gomes, en una de sus primeras apariciones en público

La vida sentimental de Romario, legendario delantero y actual político brasileño, vuelve a ser noticia tras la confirmación de su ruptura con Alicya Gomes, una estudiante universitaria de 22 años. La relación, marcada por una diferencia de edad de 37 años y una constante exposición mediática, ha generado un intenso debate en redes sociales y ha reavivado el interés sobre la vida privada del campeón del mundo, que ya ha sido visto junto a una “misteriosa rubia”, según reveló The Sun.

El vínculo entre Romario, de 59 años, y Gomes comenzó en septiembre del año pasado, poco después de que el ex atacante, campeón del mundo con la selección de Brasil, pusiera fin a un romance de siete meses con la influencer Marcelle Ceolin. La pareja se conoció durante una campaña electoral y fue vista públicamente por primera vez en octubre, durante una salida nocturna en Rock in Río, donde asistieron juntos a un concierto de Mariah Carey. La identidad de Gomes, originaria de Baixada Fluminense, se mantuvo en reserva hasta febrero, cuando la prensa local la identificó tras varias apariciones públicas junto a Romario, incluida su asistencia a la fiesta de cumpleaños del exfutbolista, celebrada el 31 de enero con 800 invitados.

La ruptura se hizo evidente cuando ambos dejaron de seguirse en redes sociales, un gesto que no pasó desapercibido para los seguidores y medios brasileños. Poco antes, Romario había organizado una fiesta en su mansión para celebrar el cumpleaños número 22 de Gomes, dedicándole un mensaje en redes sociales: “Felicidades, amor. ¡Paz, felicidad, sabiduría, luz y buena salud siempre! Eres simplemente maravillosa en todos los sentidos”, según recogió The Sun. Tras la separación, Gomes optó por privatizar su cuenta de Instagram, donde contaba con 6.000 seguidores, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible intento de mantener su vida privada alejada del escrutinio público.

La diferencia de edad entre Romario y Gomes desató opiniones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios defendieron la relación con frases como “La edad es solo un número” y “El amor no reconoce la edad”, mientras que otros cuestionaron las motivaciones de la joven.

El historial amoroso de Romario ha sido objeto de atención constante. Antes de Gomes, mantuvo una relación con Marcelle Ceolin, 25 años menor que él, con quien viajó al archipiélago de Fernando de Noronha en febrero de 2022. La pareja se separó en agosto de ese año, cuando Ceolin regresó a su ciudad natal de Bagé. Entre ambas relaciones, Romario sostuvo un breve romance con Maria Geusiane Santos, promotora de eventos de 34 años, a quien conoció en una salida nocturna en Río de Janeiro cerca de su cumpleaños número 58. Fueron fotografiados juntos en la playa de Barra, donde Santos lucía un bikini con la bandera de Brasil.

La vida personal de Romario también ha estado marcada por la atención mediática. Se casó tres veces, primero Mónica Santoro, antes de emigrar a Europa, luego con Danielle Favato, en 1996, antes de viajar a Valencia, y en 2002 con Isabelle Bittencourt. Se divorció en todos los casos.

Padre de seis hijos, el exfutbolista reconoció a Raphael Faria, de 19 años, tras una prueba de ADN, fruto de una relación extramatrimonial con una actriz mientras aún estaba casado con su segunda esposa. Además, el delantero ha hecho públicas sus opiniones sobre la sexualidad y su impacto en el rendimiento deportivo. En 2018, recomendó “mucho sexo” al delantero Gabriel Jesus antes del Mundial, y en 2022 declaró que el sexo siempre fue “jodidamente bueno” para él, llegando a afirmar que dormía con su esposa antes de los partidos.

Extravagante, afirmó que llegó a tener sexo con una de sus tantas novias en el vestuario del Maracaná, y que “soy ciento por ciento infiel, me defino como un mujeriego por excelencia, y en mi apogeo de promiscuidad, llegué a acostarme con tres mujeres distintas el mismo día”.

Tras la reciente ruptura, Romario volvió a ser noticia al ser visto en la presentación de un disco en Río de Janeiro junto a una mujer rubia cuya identidad no ha trascendido. Según testigos citados por The Sun, ambos fueron observados conversando en un rincón apartado, mientras que el ex Barcelona “le susurraba al oído”.