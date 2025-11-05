Deportes

La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo con Stefano Di Carlo, el flamante presidente de River Plate

Será a partir de las 18 en una de las salas del estadio Monumental de Núñez

20:46 hsHoy

Así está River Plate en el Torneo Clausura

20:25 hsHoy

Los próximos partidos de River Plate en el Torneo Clausura

  • Domingo 9 de noviembre - 16:30 (hora argentina) - Boca Juniors, en la Bombonera
  • Día y hora a confirmar - Vélez, en Liniers
20:00 hsHoy

Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River Plate: “Es un punto de partida, con desafíos y oportunidades nuevas”

En un evento organizado en el Estadio Monumental, con la presencia de Jorge Brito, Rodolfo D’Onofrio y autoridades de la AFA, la nueva comisión directiva fue ratificada y comenzará con su gestión de cara a los próximos cuatro años

Stéfano Di Carlo asumió oficialmente
Stéfano Di Carlo asumió oficialmente la presidencia de River Plate (Foto: Jaime Olivos)

Tras las históricas elecciones del día sábado, el Estadio Monumental volvió a ser escenario de un momento sumamente importante en la vida de River Plate. Este lunes, se llevó a cabo la asunción de la nueva Comisión Directiva comandada por Stéfano Di Carlo. Jorge Brito le cedió el mando al flamante presidente que iniciará su gestión por los próximos cuatro años. A partir de este martes, Di Carlo empezará formalmente su mandato y el primer desafío futbolístico de la nueva etapa dirigencial de River Plate será el Superclásico ante Boca Juniors del domingo en La Bombonera.

Leer la nota completa
19:41 hsHoy

River se juega la clasificación a la Libertadores 2026:

Tras la eliminación en las semifinales de Copa Argentina, al Millonario le quedan dos alternativas para jugar el máximo certamen continental el año que viene. La primera opción es ganar el Torneo Clausura y la segunda es terminar segundo o tercero en la Tabla Anual. Actualmente ocupa el tercer puesto, a cuatro puntos del escolta Boca Juniors y uno por encima de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra.

19:38 hsHoy

La emotiva carta de despedida de Jorge Brito como presidente de River Plate: “Fue uno de los honores más grandes de mi vida”

El ex dirigente se dirigió a los socios e hinchas millonarios en un escrito con sentidas palabras

Jorge Brito se despidió como
Jorge Brito se despidió como presidente de River Plate con una emotiva carta

El reciente anuncio del cambio de mando en la presidencia de River Plate marcó el cierre de una etapa de cuatro años bajo la conducción de Jorge Brito. El dirigente que hizo una verdadera revolución en la infraestructura de la institución se despidió de los socios a través de una carta con la que repasó los hitos de su gestión y expresó su respaldo al flamante nuevo presidente, Stefano Di Carlo.

Leer la nota completa
19:20 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Marcelo Gallardo junto a Stefano Di Carlo

Marcelo Gallardo habla en conferencia
Marcelo Gallardo habla en conferencia de prensa junto a Stefano Di Carlo

