La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo con Stefano Di Carlo, el flamante presidente de River Plate

Tras las históricas elecciones del día sábado, el Estadio Monumental volvió a ser escenario de un momento sumamente importante en la vida de River Plate. Este lunes, se llevó a cabo la asunción de la nueva Comisión Directiva comandada por Stéfano Di Carlo. Jorge Brito le cedió el mando al flamante presidente que iniciará su gestión por los próximos cuatro años. A partir de este martes, Di Carlo empezará formalmente su mandato y el primer desafío futbolístico de la nueva etapa dirigencial de River Plate será el Superclásico ante Boca Juniors del domingo en La Bombonera.
River se juega la clasificación a la Libertadores 2026:
Tras la eliminación en las semifinales de Copa Argentina, al Millonario le quedan dos alternativas para jugar el máximo certamen continental el año que viene. La primera opción es ganar el Torneo Clausura y la segunda es terminar segundo o tercero en la Tabla Anual. Actualmente ocupa el tercer puesto, a cuatro puntos del escolta Boca Juniors y uno por encima de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra.
El reciente anuncio del cambio de mando en la presidencia de River Plate marcó el cierre de una etapa de cuatro años bajo la conducción de Jorge Brito. El dirigente que hizo una verdadera revolución en la infraestructura de la institución se despidió de los socios a través de una carta con la que repasó los hitos de su gestión y expresó su respaldo al flamante nuevo presidente, Stefano Di Carlo.
Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Marcelo Gallardo junto a Stefano Di Carlo