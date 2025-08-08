Sábado de clásicos: las probables formaciones para Boca Juniors-Racing e Independiente-River Plate

Boca-Racing e Independiente-River, los clásicos del sábado

El sábado de la cuarta fecha del Torneo Clausura tiene un agregado muy especial: será una jornada de clásicos en la que se enfrentarán Boca Juniors-Racing e Independiente-River Plate. A estas horas, los entrenadores se encuentran diagramando las posibles formaciones, aunque ya existe un tentativo por lo trabajado en la semana.

El Xeneize y la Academia se enfrentarán en primer turno. El encuentro, que comenzará a las 16.30 en la Bombonera representa mucho más que tres puntos para el conjunto local, que atraviesa la peor racha de su historia, con 11 partidos sin victorias y apenas dos unidades que lo ubican en la penúltima posición de la tabla en la Zona A.

La semana previa al partido estuvo marcada por movimientos en la conducción del club. Las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini, dos figuras del Consejo de Fútbol, fue una decisión directa de Juan Román Riquelme para intentar aliviar la tensión interna. En una rueda de prensa poco habitual, el técnico Miguel Ángel Russo sintetizó la presión que recae sobre el plantel: “Pienso que esto es siempre Boca, tenés la obligación de ganar, hay que estar convencido de eso”.

Russo planea algunas variantes en el once inicial

En cuanto a la formación, el cuerpo técnico de Boca planea introducir modificaciones en casi todas las líneas. La novedad más significativa es la posibilidad de que Edinson Cavani comience en el banco de suplentes debido a su bajo rendimiento. En su lugar, Exequiel Changuito Zeballos y Milton Giménez compiten por acompañar a Miguel Merentiel en el ataque. Además, Juan Barinaga podría ocupar el puesto de Luis Advíncula en el costado derecho de la defensa, mientras que Williams Alarcón y Malcom Braida se perfilan como alternativas para reemplazar a Tomás Belmonte y Alan Velasco en el mediocampo.

Por el lado del elenco de Avellaneda, el inicio del Clausura tampoco ha sido el esperado. El equipo dirigido por Gustavo Costas suma una victoria y dos derrotas, lo que lo obliga a buscar un resultado positivo en su visita al barrio de La Boca. No obstante, el ánimo en el plantel mejoró tras la goleada sobre Deportivo Riestra y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. Habrá que tener en cuenta que Racing jugará el martes en Montevideo ante Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Racing viene de derrotar a Riestra por la Copa Argentina

La principal incógnita en la Academia reside en el arco. Gabriel Arias, capitán y referente, sufrió un desgarro en el triunfo ante Belgrano de Córdoba y realiza un esfuerzo contrarreloj para llegar en condiciones al partido. El optimismo existe, pero la decisión final se tomará sobre la hora. En una situación similar se encuentran Santiago Sosa, Gastón Martirena y Luciano Vietto, quienes podrían ser titulares si logran recuperarse completamente. Lo que sí está confirmado es el regreso de Adrián Maravilla Martínez, quien cumplió con su suspensión.

Las probables alineaciones, según lo ensayado durante la semana, presentan variantes en ambos equipos. Boca podría formar con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Por su parte, Racing baraja la siguiente formación: Facundo Cambeses o Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara.

Independiente recibirá a River

En segundo turno, Independiente y River tendrán un duro cruce en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, desde las 18:30.

El contexto en el que llega el Rojo es delicado. El equipo dirigido por Julio Vaccari ocupa el último puesto de su grupo, con apenas un punto obtenido en el empate inicial ante Sarmiento. Desde entonces, acumuló derrotas frente a Gimnasia y Talleres, y además quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer ante Belgrano.

Esta seguidilla de resultados negativos ha generado inquietud en el entorno del club y obliga al entrenador a tomar decisiones estratégicas: definir si prioriza el Clausura o si reserva jugadores pensando en el compromiso del miércoles ante Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River viene de triunfar en la Copa Argentina (Fotobaires)

En contraste, el equipo de Marcelo Gallardo suma 7 puntos en la Zona B y, de conseguir una victoria, podría recuperar el liderazgo que momentáneamente ostenta San Lorenzo (8).

La ausencia de Maximiliano Salas por lesión y la puesta a punto de Sebastián Driussi condicionan el armado ofensivo, por lo que Miguel Borja será la referencia de ataque, acompañado por Facundo Colidio sobre la izquierda. En el sector derecho, el técnico probó con Juan Fernando Quintero en lugar del juvenil Santiago Lencina, aunque la decisión final parece inclinarse por el futbolista de 19 años. Vale recordar que el Millonario jugará el jueves frente a Libertad de Paraguay como visitante por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En cuanto a las formaciones probables, Independiente alinearía a Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

Por el lado de River, los once serían Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio.

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA: